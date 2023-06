Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 22 Ιουνίου

Με εννέα ταινίες ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζουν η πολυαναμενόμενη ταινία επιστημονικής φαντασίας «Asteroid City» του Γουές Άντερσον, το ντοκιμαντέρ μυθοπλασίας από τη Χιλή, «Μυστικός Πράκτορας», ενώ αδιαμφισβήτητα οι σινεφίλ θα λατρέψουν τις δύο αριστουργηματικές επανεκδόσεις των ταινιών «Σκοτεινοί Δολοφόνοι», με Μπαρτ Λάνκαστερ και Τόνι Κέρτις και «Ό,τι μου Αρνήθηκαν οι Άνθρωποι» του Βιτόριο ντε Σίκα.

«Asteroid City»: Μια ταινία του Γουές Άντερσον με τη Σκάρλετ Γιόχανσον και τον Τομ Χανκς

Η ταινία «Asteroid City» διαδραματίζεται σε μια φανταστική αμερικανική πόλη της ερήμου περίπου το 1955. Το δρομολόγιο ενός συνεδρίου νεαρών παρατηρητών ουράνιων σωμάτων (που διοργανώθηκε για να συγκεντρώσει μαθητές και γονείς από όλη τη χώρα για υποτροφίες σε έναν επιστημονικό διαγωνισμό) αναστατώνεται θεαματικά από γεγονότα που αλλάζουν τον κόσμο. Ειδικότερα ένας χήρος εγκλωβίζεται στην πόλη μαζί με τα τέσσερα παιδιά του, εκλιπαρώντας τον πεθερό του να τους σώσει. Ωστόσο, όσο βρίσκεται εκεί αναπτύσσει μια σχέση με μια διάσημη ηθοποιό και τον γιο της. Τα πράγματα περιπλέκονται όταν ξαφνικά ένα ΑΤΙΑ και ένας εξωγήινος φτάνουν στην πόλη και η αμερικανική κυβέρνηση βάζει την πόλη σε καραντίνα.

Κωμωδία επιστημονικής φαντασίας, αμερικανικής παραγωγής του 2023, σε σκηνοθεσία Γουές Άντερσον, με τους Τζέισον Σβάρτζμαν, Σκάρλετ Γιόχανσον, Τομ Χανκς, Τίλντα Σουίντον, Μπράιαν Κράνστον, Έντουαρντ Νόρτον, Άντριεν Μπρόντι, Στιβ Καρέλ, Ματ Ντίλον, Μάργκο Ρόμπι Τζεφ Γκόλντμπλουμ κ.ά.



Διάρκεια: 1.41'

Δείτε το τρέιλερ:

«Ντετέκτιβ Μάρλοου»: Μια αστυνομική ταινία μυστηρίου με τον Λίαμ Νίσον

Ο Νιλ Τζόρνταν σκηνοθετεί την αστυνομική ταινία μυστηρίου «Ντετέκτιβ Μάρλοου» με τον μοναδικό Λίαμ Νίσον.

Μία μυστηριώδης ξανθιά αναθέτει στον ντετέκτιβ Μάρλοου την αναζήτηση του πρώην εραστή της. Όπως αποδεικνύεται αυτή είναι η αρχή ενός μεγάλου μυστηρίου. Βασισμένη στη νουβέλα μυστηρίου «The black eyed blonde».

Marlowe



Σκηνοθεσία: Νιλ Τζόρνταν



Ηθοποιοί: Λίαμ Νίσον, Ντιάνε Κρούγκερ, Τζέσικα Λανγκ



Διάρκεια: 1.49'



Είδος ταινίας: Θρίλερ / Μυστηρίου / Αστυνομική



Δείτε το τρέιλερ:

«Μαθήματα Αποπλάνησης» με την Τζένιφερ Λόρενς

Η Τζένιφερ Λόρενς πρωταγωνιστεί στην ταινία του Τζιν Στουπνίτσκι «Μαθήματα Αποπλάνησης».



Στα πρόθυρα να χάσει το πατρικό της σπίτι, η Maddie (Τζένιφερ Λόρενς) ανακαλύπτει μια ενδιαφέρουσα αγγελία: πλούσιοι υπερπροστατευτικοί γονείς αναζητούν κάποια να «βγει ραντεβού» με τον ντροπαλό και εσωστρεφή 19χρονο γιο τους, τον Percy, προτού εκείνος φύγει για σπουδές. Με έκπληξη, η Maddie σύντομα καταλαβαίνει πως ο παράξενος Percy δεν είναι του χεριού της όπως αρχικά νόμιζε.

No Hard Feelings



Σκηνοθεσία: Τζιν Στουπνίτσκι



Ηθοποιοί: Τζένιφερ Λόρενς, Άντριου Μπάρθ Φέλντμαν, Λόρα Μπενάντι, Ναταλί Μοράλες, Μάθιου Μπρόντερικ.



Διάρκεια: 2.22’



Είδος ταινίας: Κωμωδία



Δείτε το τρέιλερ:

«Το χρονικό ενός εφήμερου έρωτα»: Μία απολαυστική ταινία για έναν παράνομο έρωτα με τη Σαντρίκ Καμπερλέν

«Το χρονικό ενός εφήμερου έρωτα», του Εμανουέλ Μουρέ, μία απολαυστική κομεντί για έναν παράνομο έρωτα, που απέσπασε διθυραμβικές κριτικές στις Κάνες και αγαπήθηκε από το κοινό βγαίνει στις αίθουσες στις 22 Ιουνίου.

Μια ανύπαντρη μητέρα και ένας παντρεμένος άντρας γίνονται εραστές. Έχουν δεσμευτεί να βλέπονται μόνο περιστασιακά και να μην αφεθούν να ερωτευτούν ο ένας τον άλλον, γνωρίζοντας πολύ καλά ότι η σχέση τους δεν έχει μέλλον. Ωστόσο, εκπλήσσονται όλο και περισσότερο από τη σύμπνοια, τη σύνδεση και την πολύ καλή συνύπαρξή τους…Μπορεί να διαρκέσει μια σχέση που βασίζεται μόνο στην απόλαυση; Για πόσο μπορούμε να ζούμε μόνο στο παρόν, χωρίς να προβάλλουμε τους εαυτούς μας στο μέλλον; Και παρά τα εμπόδια, έχει προοπτικές τελικά η σχέση αυτού του ζευγαριού;

Σκηνοθεσία: Εμανουέλ Μουρέ

Ηθοποιοί: Σαντρίν Κιμπερλέν, Βενσάν Μακέν

Δείτε το τρέιλερ:

«Μυστικός Πράκτορας» της Μάιτ Αλμπέρντι

Μια γυναίκα ανησυχεί για τις συνθήκες που επικρατούν στο γηροκομείο όπου διαμένει η μητέρα της και ο ιδιωτικός ντετέκτιβ Ρομούλο, που έχει αναλάβει την υπόθεση, προσλαμβάνει τον ογδοντατριάχρονο Σέρχιο, αναθέτοντάς του να διεισδύσει στο γηροκομείο ως τρόφιμος και να συλλέξει πληροφορίες. Ο Σέρχιο θα βρεθεί σύντομα διχασμένος ανάμεσα στην αποστολή του και στην ολοένα πιο έντονη συναισθηματική εμπλοκή του με τους υπόλοιπους τρόφιμους.

Ένας στυλάτος συνδυασμός ντοκιμαντέρ παρατήρησης και κατασκοπικής ταινίας, με υποδειγματική κινηματογράφηση και απολαυστικούς χαρακτήρες. Ένας ευρηματικός στοχασμός για τη συμπόνια και τη μοναξιά, ο οποίος τρυπώνει στη καρδιά σου και δεν λέει να φύγει.

El agente topo

Σκηνοθεσία - Σενάριο: Μάιτ Αλμπέρντι



Ντοκιμαντέρ, χιλιανής και διεθνούς συμπαραγωγής του 2020, σε σκηνοθεσία Μάιτε Αλμπέρτι, με τον Σέρχιο Χάμι.

Δείτε το τρέιλερ:

«Καθαγιασμός», ένα θρίλερ του Κρίστοφερ Σμιθ

Μετά τον ύποπτο θάνατο του ιερέα αδερφού της, η Γκρέις πηγαίνει στη Μονή του Όρους του Σωτήρα στη Σκωτία, για να ανακαλύψει τι πραγματικά συνέβη. Όταν βρεθεί εκεί, θα αποκαλύψει φόνους, ιεροσυλίες και μια δυσάρεστη αλήθεια για το ίδιο της το παρελθόν.

Consecration

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Κρίστοφερ Σμιθ

Φωτογραφία: Ρομπ Χαρτ, Σον Μόουν

Μοντάζ: Άρθουρ Ντέιβις

Μουσική: Νέιθαν Χάλπερν



Πρωταγωνιστούν: Τζένα Μαλόουν, Ντάνι Χιούστον, Θόρεν Φέργκιουσον, Γουιλ Κιν, Τζάνετ Σούζμαν.

Διάρκεια:90 λεπτά

Χώρα παραγωγής: Η.Π.Α., Μ. Βρετανία

Έτος παραγωγής: 2023

Δείτε το τρέιλερ:

«Σκοτεινοί Δολοφόνοι» του Αλεξάντερ ΜακΚέντρικ σε επανέκδοση

Τόνι Κέρτις και Μπαρτ Λάνκαστερ σε βρόμικες δουλειές. Ο Χάνσεκερ, ένας ισχυρός αλλά διεφθαρμένος αρθρογράφος στη Νέα Υόρκη, ασκεί σημαντική επιρροή στην κοινή γνώμη με τη στήλη του για το Μπρόντγουεϊ. Εκμεταλλεύεται τη θέση του για να διαλύσει τη σχέση της αδελφής του με έναν επίδοξο κιθαρίστα της τζαζ και χειραγωγεί τον φιλόδοξο πλην εξίσου ανήθικο με τον ίδιο δημοσιογράφο Σίντνεϊ Φάλκο, ώστε να βρει έναν τρόπο να χωρίσει το ζευγάρι, όσο αδίστακτη κι αν είναι η μέθοδος...

Δείτε το τρέιλερ:

(Umberto D. – Ό,τι μου Αρνήθηκαν οι Άνθρωποι) του Βιτόριο Ντε Σίκα σε Επανέκδοση



Ο Ιταλικός Νεορεαλισμός στα καλύτερα του. Το αριστουργηματικό «Umberto D. – Ό,τι μου Αρνήθηκαν οι Άνθρωποι» του Βιττόριο ντε Σίκα πραγματεύεται την “ανικανότητα επικοινωνίας” μεταξύ των ανθρώπων, την έλλειψη ανθρωπιάς και συμπόνιας στο δράμα του συνανθρώπου. Με ερασιτέχνες ηθοποιούς ― ο πρωταγωνιστής Κάρλο Μπατίστι, είναι καθηγητής φιλόλογος ― η ταινία περιγράφει με γλαφυρότητα και ρεαλισμό, τη δύσκολη ζωή στην μεταπολεμική Ιταλία. Το σενάριο του Τσέζαρε Τσαβατίνι (Cesare Zavattini), ήταν Υποψήφιο για Όσκαρ, ενώ η ταινία κυκλοφορεί σε επανέκδοση από τη New Star. Ο Ουμπέρτο Ντομένικο Φεράρι, ένας συνταξιούχος δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος για μοναδική συντροφιά έχει το πιστό σκυλί του, συνειδητοποιεί ότι δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα οικονομικά, κινδυνεύοντας άμεσα να βρεθεί στο δρόμο.

Δείτε το τρέιλερ:

Mediterraneo: Ο Νόμος της Θάλασσας

Μέσα από την ιστορία του Oscar Camps (Eduard Fernandez) και της ομάδας του, ιδρυτές της ΜΚΟ Proactiva «Open Arms», η ταινία «Mediterraneo – Ο νόμος της Θάλασσας» παρουσιάζει μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις της σύγχρονης ιστορίας. Χρησιμοποιώντας πραγματικά γεγονότα αλλά και προσωπικές ιστορίες εμπνευσμένες από τις ζωές των προσφύγων, ο Ισπανός σκηνοθέτης Marcel Barrena δείχνει παράλληλα τη στάση της τοπικής κοινωνίας της Λέσβου αλλά και τον ρόλο των ελληνικών και διεθνών αρχών στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.

Η ιστορία εκτυλίσσεται το φθινόπωρο του 2015 με κεντρικό άξονα όσα συμβαίνουν σε μια παραλία της Λέσβου μερικά χιλιόμετρα από την Τουρκία. Με αφορμή τη φωτογραφία του 3χρονου Σύριου Aylan Kurdi που βρέθηκε πνιγμένος στα τουρκικά παράλια, ο Ισπανός ιδιοκτήτης μια εταιρείας ναυαγοσωστικών υπηρεσιών Oscar Camps αποφασίζει να πάει στη Λέσβο για να βοηθήσει στη διάσωση προσφύγων. Μαζί του θα πάει και ο φίλος και συνάδελφος του Gerard. Μόνο για δύο ημέρες λένε. Σχεδόν μισό χρόνο αργότερα, θα πάνε να τους βρουν η κόρη του Camps, Esther (Anna Castillo), και ο συνιδιοκτήτης της εταιρείας, Nico (Sergi Lopez). Αυτή θα είναι η αρχή της ΜΚΟ Proactiva «Open Arms», η οποία από το 2015 μέχρι το 2020 (έτος παραγωγής της ταινίας) έσωσε πάνω από 60,000 πρόσφυγες και μέχρι και σήμερα συνεχίζει τη δράση της στη Μεσόγειο.

Η ταινία «Mediterraneo – Ο νόμος της Θάλασσας» είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή συμπαραγωγή της Heretic – Creative Producers των Γιώργου Καρναβά και Κωνσταντίνου Κοντοβράκη, τα γυρίσματα της οποίας ξεκίνησαν εν μέσω πανδημίας.

Η ομάδα της ισπανικής ΜΚΟ συνεργάστηκε πολύ κοντά με τους συντελεστές της ταινίας από την αρχή, έχοντας ως στόχο το αποτέλεσμα να αντικατοπτρίζει την επείγουσα ανάγκη, την αναταραχή και τη δραματική κατάσταση της ανθρωπιστικής κρίσης στα ελληνικά παράλια.

«Η Μεσόγειος ήταν τότε – και ακόμα είναι – ένα πεδίο μάχης στο οποίο η επιβίωση διακυβεύεται; ένα μέρος, το οποίο η απραξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μετατρέψει στο μεγαλύτερο τάφο στον πλανήτη. Εμείς αντίθετα, πιστεύουμε ότι η κάθε ζωή μετράει και αυτός είναι ο λόγος που αποφασίσαμε να συμμετέχουμε σε ένα τόσο δύσκολο εγχείρημα όσο το να κάνουμε μια ταινία που θα ευαισθητοποιήσει τον κόσμο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτό το πρότζεκτ καθώς πιστεύουμε ότι φέρνει στους κινηματογράφους αυτή τη θανατηφόρα θάλασσα στην οποία πλέουμε κάθε μέρα και όπου τόσοι άνθρωποι βρίσκονται καθημερινά προσπαθώντας να ξεφύγουν τον πόλεμο, τις διώξεις και τη φτώχεια», έχει αναφέρει η ομάδα της Open Arms.

Μέχρι σήμερα η ταινία έχει κερδίσει 18 βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ συμπεριλαμβανομένου το βραβείο παραγωγής, φωτογραφίας και τραγουδιού (Te Espera el Mar) στα βραβεία Goya (Goya Awards), το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ της Ρώμης (Rome Film Fest) και το Βραβείο Καλύτερης ταινίας 2022 στο CinEuphoria Awards.

(Mediterraneo: The Law of the Sea). Βιογραφική δραματική ταινία, ισπανικής και ελληνικής παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Μαρσέλ Μπαρένα, με τους Έντουαρντ Φερνάντεζ, Ντάνι Ροβίτα, Άννα Καστίγιο, Γιώτα Φέστα, Στάθη Σταμουλακάτο κ.ά.

Δείτε το τρέιλερ: