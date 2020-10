Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 22 Οκτωβρίου 2020

Με πέντε νέες ταινίες ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζει η ταινία «Η Φωλιά» με τους Τζουντ Λο και Κάρι Κουν και η ταινία «Θα έρθει η Φωτιά» του Όλιβερ Λάσε («Mimosas») που απέσπασε στις Κάνες το βραβείο Ένα Κάποιο Βλέμμα.

«Η Φωλιά» με τους Τζουντ Λο και Κάρι Κουν

Μια ρομαντική δραματική ταινία του Σον Ντέρκιν με τους Τζουντ Λο και Κάρι Κουν. Ο Rory είναι ένας χαρισματικός επιχειρηματίας που μετακομίζει οικογενειακώς στην Αγγλία με την ελπίδα να επωφεληθεί από τη γενικότερη άνθηση στο Λονδίνο της δεκαετίας του ΄80. Καθώς η σύζυγός του Alison δυσκολεύεται να προσαρμοστεί και η υπόσχεση για μια νέα αρχή σιγά σιγά ναυαγεί, το ζευγάρι θα έρθει αντιμέτωπο με καλά κρυμμένες δύσκολες αλήθειες.

The Nest



Σκηνοθεσία: Σον Ντούρκιν



Ηθοποιοί: Τζουντ Λο, Κάρι Κουν



Διάρκεια: 107 λεπτά



Είδος ταινίας: Δραματική



Δείτε το τρέιλερ:

Θα Έρθει η Φωτιά

Όταν βγει από τη φυλακή, ο καταδικασμένος για εμπρησμό Αρίας επιστρέφει στο πατρικό του, σε ένα χωριό στα βουνά της Γαλικίας. Η καθημερινή ζωή με την ηλικιωμένη μητέρα του είναι γεμάτη δυσκολίες και στερήσεις, ώσπου μια καινούργια φωτιά θα αλλάξει τη ζωή του με δραματικό τρόπο.



O Que Arde / Fire Will Come

Δραματική 2019



Διάρκεια: 86'



Ισπανογαλλική ταινία, σκηνοθεσία Όλιβερ Λάσε με τους: Αμαντόρ Αρίας, Μπενεντίκτα Σάντσεζ, Ινάσιο Αμπράο, Έλενα Μαρ Φερνάντεζ.



Δείτε το τρέιλερ:

«Το Μυστικό Μας» - Με τους Νούμι Ραπάς και Κρις Μέσινα

Στην Αμερική, μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, μία γυναίκα (Νούμι Ραπάς) έχοντας αποφασίσει να ξαναφτιάξει τη ζωή της στα προάστια μαζί με τον σύζυγό της (Κρις Μέσινα), θα βρεθεί ξανά μπροστά στον εφιάλτη που έζησε τότε εξαιτίας της οικογένειας που μετακομίζει στο γειτονικό τους σπίτι.

The Secrets We Keep



Σκηνοθεσία: Γιούβαλ Άντλερ



Ηθοποιοί: Τζόελ Κίναμαν, Νούμι Ραπάς, Κρις Μέσινα



Διάρκεια: 97 λεπτά



Είδος ταινίας: Δραματική



Δείτε το τρέιλερ:

«Ο Μυστικός Κήπος» με τον Κόλιν Φερθ

«Ο Μυστικός Κήπος» αποτελεί μια νέα κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος της Φράνσις Χότζσον Μπερνέτ, από τους παραγωγούς των «Harry Potter» και των «Paddington».



Η Μαίρη είναι ένα δεκάχρονο ζωηρό κορίτσι που ζει στην Ινδία με τους ευκατάστατους γονείς της. Όταν αυτοί πεθαίνουν αιφνιδίως αναγκάζεται να πάει στην Αγγλία και να ζήσει με τον θείο της και την αυστηρή οικονόμο του. Εκεί μη έχοντας κάτι καλύτερο να κάνει εξερευνά την έπαυλη και ανακαλύπτει καλά κρυμμένα οικογενειακά μυστικά. Επιπλέον θα βρει το κλειδί για έναν μυστικό κήπο στο οποίο μαζί με μία απρόσμενη συντροφιά θα ζήσει περιπέτειες που θα αλλάξουν την ζωή της για πάντα.

The Secret Garden



Σκηνοθεσία: Μαρκ Μάντεν



Ηθοποιοί: Ντίξι Έγκεριξ, Κόλιν Φερθ, Τζούλι Γουόλτερς, Ίνταν Χέιχερστ.



Διάρκεια: 99 λεπτά



Είδος ταινίας: Οικογενειακή ταινία φαντασίας.

Δείτε το τρέιλερ:

«Μεταφορά» του Ηλία Γιαννακάκη

Ο Έλληνας σκηνοθέτης κινηματογραφεί -για τέσσερα χρόνια- τη μεταφορά της Εθνικής Βιβλιοθήκης από το παλιό κτήριο της οδού Πανεπιστημίου στον νέο χώρο που θα την φιλοξενήσει, σε μία εποχή που η Αθήνα «βράζει».

Δείτε το τρέιλερ: