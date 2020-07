Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 23 Ιουλίου 2020

«Το Κλαμπ των Χωρισμένων» του Μισέλ Γιουν

Ένας πρόσφατα διαζευγμένος άντρας, συναντά τυχαία έναν παλιό του φίλο ο οποίος επίσης έχει μόλις χωρίσει. Τότε αποφασίζουν να συγκατοικήσουν και να μετατρέψουν το κοινό σπίτι τους σε ένα καταφύγιο διαδοχικών πάρτι και ξέφρενης εργένικης ζωής. Όταν όμως ο ένας από τους δυο ερωτεύεται ξανά, τα πράγματα περιπλέκονται…

Γαλλική κωμωδία του Μισέλ Γιουν με τους: Αρνό Ντικρέ, Μισέλ Γιουν, Οντρέ Φλερό, Φρανσουά Χαβιέ Ντεμεζόν.



Divorce Club

Κωμωδία 2020

Διάρκεια: 108'

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Μισέλ Γιουν με τους: Αρνό Ντικρέ, Μισέλ Γιουν, Οντρέ Φλερό, Φρανσουά Χαβιέ Ντεμεζόν.

«22 Ιουλίου» - Ένα θρίλερ του Έρικ Πόουπ εμπνευσμένο από τη σφαγή της Ουτόγια

Θρίλερ εμπνευσμένο από την τρομοκρατική επίθεση στο νορβηγικό νησί Ουτόγια το 2011. Με τη χρήση ενός μονοπλάνου διάρκειας 72', ο Έρικ Πόουπ ανασυνθέτει το μακελειό που προξένησε ο ακροδεξιός τρομοκράτης Άντερς Μπρέϊβικ σε κατασκήνωση του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος, όπου αφού κυνήγησε έπειτα δολοφόνησε δεκάδες ανυποψίαστους ανθρώπους μεγάλος αριθμός των οποίων ήταν έφηβοι.

Σύνοψη



Στις 22 Ιουλίου του 2011, περισσότερα από 500 παιδιά δέχτηκαν επίθεση στην κατασκήνωση του σοσιαλδημοκρατικού κόμματος σε ένα νησί έξω από το Όσλο από έναν ακροδεξιό, οπλισμένο με καραμπίνα τρομοκράτη. Νωρίτερα την ίδια μέρα, είχε βομβαρδίσει ένα κυβερνητικό κτίριο. Στη συνέχεια πήρε τον δρόμο για το νησί Utoya. Η δεκαοχτάχρονη Kaja και οι φίλοι της βρίσκονται στην κατασκήνωση και προσπαθούν να αφομοιώσουν την είδηση της βομβιστικής επίθεσης στο Όσλο. , ακούγονται πυροβολισμοί στο νησί. Η Kaja προσπαθεί να επιβιώσει. Λεπτό προς λεπτό.



Σκηνοθεσία: Erik Poppe



Ηθοποιοί: Andrea Berntzen, Elli Rhiannon Muller Osborne, Jenny Svennevig, Aleksander



«Οδός Μαλασάνια 32» - Μια ταινία τρόμου του Άλμπερτ Πίντο βασισμένη σε αληθινά γεγονότα



Ισπανική ταινία τρόμου βασισμένη σε αληθινά γεγονότα. Αφήνοντας πίσω το χωριό της για να αναζητήσει μια καλύτερη ζωή στην πόλη, η οικογένεια Ολμέδο αγοράζει το 1976 ένα παλιό διαμέρισμα στη Μαδρίτη. Αυτό όμως έχει τη δική του, άγνωστη τρομακτική ιστορία.

Malasaña 32

Τρόμου 2020



Διάρκεια: 104'



Ισπανική ταινία, σκηνοθεσία Άλμπερτ Πίντο με τους: Μπεγκόνια Βάργκας, Ιβάν Μάρκος, Μπέα Σεγούρα.



«Έλα Όπως Είσαι» του Ρίτσαρντ Γουόνγκ



Τρεις νεαροί, εκ των οποίων οι δύο κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο και ο τρίτος έχει σοβαρότατο πρόβλημα όρασης, αποφασίζουν να κάνουν ένα ταξίδι ως τον Καναδά για να χάσουν την παρθενιά τους.

Η ταινία αποτελεί ριμέικ του βέλγικου «Hasta la Vista» (Τζέφρι Εντχόβεν, 2011) το οποίο είχε αποσπάσει το βραβείο κοινού από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου.



Come as You Are



Δραματική κομεντί 2019



Διάρκεια: 106'



Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Ρίτσαρντ Γουόνγκ με τους: Γκραντ Ροζενμέγιερ, Χέιντεν Σζέτο, Ράβι Πατέλ.



«Ένα Ντιβάνι στην Τυνησία» με την Γκολσιφτέ Φαραχανί

Έπειτα από χρόνια σπουδών στο Παρίσι, μια νεαρή ψυχαναλύτρια επιστρέφει στην πατρίδα της αποφασισμένη να κυνηγήσει το όνειρό της και να ανοίξει το δικό της ιατρείο. Από μια πολύχρωμη, κυριολεκτικά και μεταφορικά, ταράτσα στην Τυνησία του 21ου αιώνα, ξεκινά μια ιστορία αντιθέσεων, αντιφάσεων και πολιτισμικών συγκρούσεων.

Un Divan à Tunis

Κομεντί 2019

Διάρκεια: 88'

Γαλλοτυνησιακή ταινία, σκηνοθεσία Μανέλ Λαμπιντί με τους: Γκολσιφτέ Φαραχανί, Μαΐντ Μαστουρά, Φεριέλ Σαμαρί.

«Η Κρυφή Γοητεία της Μπουρζουαζίας» του Λουίς Μπουνιουέλ σε επανέκδοση



Η αριστουργηματική ταινία «Η Κρυφή Γοητεία της Μπουρζουαζίας» του 1972, η οποία έδωσε στον Λουίς Μπουνιουέλ το ξενόγλωσσο Όσκαρ σε επανέκδοση.



Μια ομάδα ευκατάστατων αστών προσπαθεί να γευματίσει, αλλά διαρκώς διακόπτεται από μια σειρά αλλόκοτων, αδιανόητων γεγονότων.



Le Charme Discret De La Bourgeoisie

Σινεφίλ 1972



Διάρκεια: 102'



Γαλλο-ισπανική ταινία, σκηνοθεσία Λουίς Μπουνιουέλ με τους: Φερνάντο Ρέι, Στεφάν Οντράν, Ντελφίν Σεϊρίνγκ, Ζαν Πιέρ Κασέλ, Μπιλ Οζιέ



«Ο Αστυνόμος» του Ζαν-Πιέρ Μελβίλ με τους Κατρίν Ντενέβ, Αλέν ντελόν σε επανέκδοση

Οι Ζαν-Πιέρ Μελβίλ και Αλέν Ντελόν τα βάζουν με μια συμμορία ληστών. Ένας αστυνομικός συνδέεται ερωτικά με μία γυναίκα, η οποία είναι παντρεμένη μ’ έναν ιδιοκτήτη μπαρ, αλλά η δουλειά αυτή αποτελεί τη βιτρίνα για τις ληστείες που εκτελεί. Μετά από μία αριστοτεχνική ληστεία τρένου, αρχίζει η ανελέητη καταδίωξη.



Un Flic

Αστυνομική 1972



Διάρκεια: 98'



Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ζαν Πιέρ Μελβίλ με τους: Κατρίν Ντενέβ, Ρίτσαρντ Κρένα, Αλέν ντελόν.



