Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 23 Μαρτίου

Με έντεκα ταινίες ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζουν η δραματική ταινία «Utama, Το Σπίτι μας», η ρομαντική κομεντί «Ο Άντρας των Ονείρων μου» και το ιρανικό δράμα «Η Λέιλα και τα Αδέρφια της». Ωστόσο και η συνέχεια της περιπέτειας «John Wick: Κεφάλαιο 4» με τον Κιάνου Ριβς, θα ικανοποιήσει τους θαυμαστές του συγκεκριμένου είδους. Ακόμη προβάλλεται σε επανέκδοση και η διάσημη αιρετική ταινία του Πιέρ Πάολο Παζολίνι «Salo, 120 Μέρες στα Σόδομα».

«Ο Άντρας των Ονείρων μου»: Μια ρομαντική κομεντί για ένα ρομπότ και μια επιστήμονα σε σκηνοθεσία Μαρία Σρέντερ

Η σκηνοθέτιδα της επιτυχημένης σειράς «Unorthodox» Μαρία Σρέντερ και ο σταρ του διάσημου «Downton Abbey» Νταν Στίβενς, ενώνουν τις δυνάμεις τους σε ένα μοντέρνο ρομαντικό δράμα, το οποίο έδωσε βραβείο ερμηνείας στο Βερολίνο για τη συμπρωταγωνίστρια Μάρεν Έγκερτ.

Στην εποχή του ChatGPT και των online ραντεβού με ΑΙ εφαρμογές έρχεται στους κινηματογράφους μια επίκαιρη ταινία – σχόλιο για τη σχέση του ανθρώπου με την τεχνητή νοημοσύνη. Η Μαρία Σρέντερ, και ο υπέροχος Νταν Στίβενς μπαίνουν στην αρένα των ευφάνταστων κομεντί για τις σύγχρονες σχέσεις, στοχαζόμενοι παιχνιδιάρικα πάνω σε έννοιες όπως η ανθρώπινη κατάσταση και η (ανεκπλήρωτη) επιθυμία.

Αργυρή Άρκτος Ερμηνείας για τη Μάρεν Έγκερτ. Η πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επίσημου Διαγωνιστικού του avant garde Φεστιβάλ Βερολίνου, ενώ εντυπωσίασε και στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας.

Λίγα λόγια για την ταινία

Με σκοπό να χρηματοδοτήσει τις έρευνες της, μια επιστήμονας δέχεται την πρόταση να πάρει μέρος σε ένα απίστευτο πείραμα. Για τρεις εβδομάδες θα πρέπει να συγκατοικήσει με ένα ανθρωποειδές ρομπότ, τον Τομ, ο οποίος είναι σχεδιασμένος για να ικανοποιεί κάθε της ανάγκη!

I’m Your Man / Ich bin dein Mensch

Ρομαντική κομεντί, γερμανικής παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Μαρία Σρέιντερ, με τους Μάρεν Έγκερτ, Νταν Στίβενς, Σάντρα Χίλερ, Βόλφγκανγκ Χουμπς κα.

Διάρκεια: 105′

Δείτε το τρέιλερ:



«Μια Απροσδόκητη Σχέση»: Μια δραματική ταινία με τον Μόργκαν Φρίμαν και τη Φλόρενς Πιου

Ο πόνος της απώλειας φέρνει κοντά τον Ντάνιελ (Μόργκαν Φρίμαν) και τη νεαρή Άλισον (Φλόρενς Πιου), επιζώσα μιας ασύλληπτης τραγωδίας που στέρησε τη ζωή της κόρης του Ντάνιελ. Όσο ο Ντάνιελ μεγαλώνει την έφηβη εγγονή του και η Άλισον αναζητά την εξιλέωση, ανακαλύπτουν πως η φιλία, η συγχώρεση και η ελπίδα μπορούν να βρεθούν στα πιο αναπάντεχα μέρη.

A Good Person



Σκηνοθεσία: Ζακ Μπραφ



Ηθοποιοί: Φλόρενς Πιου, Μόργκαν Φρίμαν, Ζόι Λίστερ-Τζόουνς, Μόλι Σάνον.



Διάρκεια: 129 λεπτά



Είδος ταινίας: Δράμα



Δείτε το τρέιλερ:

«John Wick: Κεφάλαιο 4»: Η τέταρτη ταινία της σειράς του Τσαντ Σταχέλσκι με τον Κιάνου Ριβς

Ο Τζον Γουίκ βρίσκει τον τρόπο να νικήσει την Υψηλή Τράπεζα. Πριν όμως κερδίσει την ελευθερία του, ο Γουίκ πρέπει να αντιμετωπίσει έναν εχθρό με πανίσχυρες συμμαχίες σε όλη την υφήλιο και δυνάμεις που θα μετατρέψουν παλιούς φίλους σε εχθρούς.

Σκηνοθεσία: Τσαντ Σταχέλσκι



Πρωταγωνιστούν: Κιάνου Ριβς, Ντόνι Γιεν, Μπιλ Σκάρσγκαρντ, Λόρενς Φίσμπερν, Χιρογιούκι Σανάντα, Λανς Ρέντικ.



Διάρκεια: 169 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

«Utama, το Σπίτι μας»: Μια εξαιρετική δραματική ταινία του Αλεχάντρο Λοάιζα Γκρίσι

Στα ορεινά της Βολιβίας, ένα ηλικιωμένο ζευγάρι Κέτσουα έχει για χρόνια την ίδια καθημερινή ρουτίνα. Όταν μια ασυνήθιστα μακρά ξηρασία απειλεί συνολικά τον τρόπο ζωής τους, ο Βιργίνιο και η Σίσα αντιμετωπίζουν το δίλημμα να αντισταθούν ή να ηττηθούν από το πέρασμα του χρόνου. Με την άφιξη του εγγονού τους Κλέβερ, οι τρεις τους θα αντιμετωπίσουν – ο καθένας με τον δικό του τρόπο – το περιβάλλον, την αναγκαιότητα για αλλαγή και το ίδιο το νόημα της ζωής.

Utama

Σκηνοθεσία /Σενάριο: Αλεχάντρο Λοάιζα Γκρίσι



Πρωταγωνιστούν: Χόσε Καλκίνα, Λουίσα Κουίσπε, Καντελάρια Κουίσπε.

Διάρκεια: 87 λεπτά



Χώρες παραγωγής: Βολιβία, Ουρουγουάη, Γαλλία



Έτος παραγωγής: 2022



Δείτε το τρέιλερ:



«Οι Ξεχασμένοι»: Μια ταινία τρόμου βγαλμένη από μια εγκαταλειμμένη λουτρόπολη της Αργεντινής

Εμπνευσμένοι από τη πραγματικά απίστευτη ιστορία του Επεκουέν, μιας λουτρόπολης λίγο έξω από το Μπουένος Άιρες που, από λαοφιλές τουριστικό θέρετρο μετατράπηκε σε πόλη φάντασμα λόγω των πλημμυρών που τη βύθισαν επί 30 ολόκληρα χρόνια κάτω από το νερό, οι αδερφοί Luciano & Nicolás Onetti κάνουν την καλύτερή τους ταινία, χρησιμοποιώντας ως σκηνικό τα πραγματικά ερείπια της πόλης που έχει αρχίσει να βγαίνει στην επιφάνεια, και μας παρουσιάζουν ένα αιματοβαμμένο slasher που κλείνει το μάτι στα κλασικά Texas Chainsaw Massacre και The Hills Have Eyes, χωρίς να έχει πολλά να ζηλέψει από εκείνα!

Η επιτυχία της ταινίας οδήγησε στο sequel What The Waters Left Behind: Scars που θα έρθει στους κινηματογράφους τον ερχόμενο χειμώνα.

Σύνοψη

Το Επεκουέν ήταν ένα από τα πλέον τουριστικά χωριά της Αργεντινής, με εκατοντάδες επισκέπτες να συρρέουν για τις θερμές πηγές του. Μέχρι που στις 10 Νοεμβρίου 1985, η τεράστια ποσότητα του νερού έσπασε το φράγμα, κατέκλυσε το χωριό και το βύθισε ολοκληρωτικά. Τριάντα χρόνια αργότερα, τα νερά υποχωρούν, με τους κατοίκους όμως να μην επιστρέφουν. Μια παρέα νεαρών, παρά τις προειδοποιήσεις, ταξιδεύουν στα αποκαλυφθέντα ερείπια για να γυρίσουν ένα ντοκιμαντέρ για την ιστορία του Επεκουέν, όμως αντίθετα με ότι νόμιζαν, δεν είναι μόνοι τους…

What the Waters Left Behind / Los Olvidados

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Luciano Onetti, Nicolás Onetti



Πρωταγωνιστές: Mirta Busnelli, Gustavo Garzón, Agustín Pardella, Victoria Maurette, Victorio D’Alessandro

Διάρκεια: 98′



Χώρα παραγωγής: Αργεντινή



Έτος παραγωγής: 2017



Γλώσσα: Ισπανικά

Δείτε το τρέιλερ:

«Η Λέιλα και τα Αδέρφια της»: Μια συναρπαστική ταινία του Σαΐντ Ρουστάγι

Η ταινία «Η Λέιλα και τα Αδέρφια της» του Σαΐντ Ρουστάγι, η οποία κέρδισε Βραβείο FIPRESCI στο Φεστιβάλ Καννών είναι μια συναρπαστική και γεμάτη ανατροπές ταινία.

Στα 40 της, η Λέιλα έχει περάσει όλη της τη ζωή φροντίζοντας τους γονείς και τα τέσσερα αδέλφια της. Ενώ έχουν απεγνωσμένη ανάγκη από οικονομική υποστήριξη, η Λέιλα καταστρώνει ένα σχέδιο για να σώσει την οικογένεια από τη φτώχεια, για να ανακαλύψει όμως ότι ο πατέρας τους κρύβει έναν οικογενειακό θησαυρό. Αυτή η αποκάλυψη θα φέρει χάος στην ήδη εύθραυστη δυναμική της οικογένειας και οι πράξεις κάθε μέλους θα τους οδηγήσουν σταδιακά ένα βήμα πιο κοντά στην καταστροφή.

Λίγα λόγια για την ταινία:

Μια ταινία για το βάρος της παράδοσης και τον αναπόδραστο δεσμό της οικογένειας, που εξερευνά τις στιγμές της ζωής που μας φέρνουν κοντά, ακόμα κι όταν όλα φαινομενικά προσπαθούν να μας χωρίσουν. Ένα φιλμ που δείχνει με σπουδαίο τρόπο πώς η οικογένεια μπορεί να είναι ταυτόχρονα κατάρα και ευλογία, μια συνεχής εναλλαγή μεταξύ του συμφέροντος και της ανιδιοτέλειας. Η Λέιλα και τα Αδέρφια της είναι ένας κοινωνικός σχολιασμός με αποχρώσεις δράματος και κωμωδίας παρεξηγήσεων, και όπως αυτές οι αντιφάσεις, συχνά σε κάνει να κλαις από τα γέλια.

Leila’s Brothers

Πρωταγωνιστούν: Ταρανέ Αλιντουστί, Σαΐντ Πουρσαμίμι, Ναβίντ Μοχαμαντζάντεχ, Πεϊμάν Μοααντί

Διάρκεια: 165′



Χώρα Παραγωγής: Ιράν



Δείτε το τρέιλερ:

«Στο Τέλος Ξυρίζουν Τον Γαμπρό»: Η νέα ταινία του Στράτου Μαρκίδη

Η απόφαση της Πόπης να παντρευτεί έναν νεότερο άντρα Γεωργιανής καταγωγής αναστατώνει τη μικρή κοινωνία ενός χωριού στην Κω. Τα παιδιά της, η αδερφή της και οι εκκεντρικοί συγχωριανοί δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια, βάζοντας σκοπό να αποτρέψουν τον γάμο, ακόμα κι αν χρειαστεί να φτάσουν στα άκρα.



Μία μαύρη κωμωδία. Ένα κυνήγι θησαυρού. Ποιος θα ζήσει; Ποιος θα πεθάνει; Ποιος θα πάρει τα λεφτά; Ο γάμος θα γίνει τελικά;

Σκηνοθεσία: Στράτος Μαρκίδης



Ηθοποιοί: Γιάννης Τσιμιτσέλης, Ελένη Καστάνη, Λευτέρης Ελευθερίου, Κατερίνα Στικούδη, Σοφία Βογιατζάκη, Κώστας Καραθωμάς, Ναταλία Δραγούμη, Κατερίνα Τσαβάλου, Στράτος Λύκος, Vicky Dalli, Τάσος Παλαντζίδης, Θεοφανία Παπαθωμά, Δημήτρης Μαυρόπουλος, Νίκος Βερλέκης.



Διάρκεια: 120 λεπτά



Είδος ταινίας: Κωμωδία



Δείτε το τρέιλερ:

«Salo,120 Μέρες στα Σόδομα»: Το αριστούργημα του Πιέρ Πάολο Παζολίνι σε επανέκδοση

Οι σινεφίλ μπορούν να απολαύσουν σε επανέκδοση, την αριστουργηματική ταινία «Salo,120 Μέρες στα Σόδομα» του Πιέρ Πάολο Παζολίνι.

Ελεύθερη διασκευή του ομώνυμου βιβλίου του μαρκήσιου ντε Σαντ, η δράση του οποίου μεταφέρθηκε στη δημοκρατία του Σαλό, τις τελευταίες μέρες της φασιστικής εξουσίας στην Ιταλία. Σκηνές απίστευτης ωμότητας συνθέτουν την παζολινική αντίληψη της Κόλασης, σε μια ταινία που θα αποτελούσε μέρος μιας νέας τριλογίας.

H ιστορία του έργου διαδραματίζεται στη Δημοκρατία του Σαλό, ένα εικονικό κρατίδιο που είχαν ιδρύσει οι φασίστες του Μουσολίνι κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Οι φασίστες ανακοινώνουν ότι θα αναλάβουν τη διαπαιδαγώγηση 9 κοριτσιών και 9 αγοριών και αφού τους παραλαμβάνουν με τη συγκατάθεση των οικογενειών τους, τους μεταμορφώνουν σε δούλους,αναγκάζοντάς τους να κάνουν πράγματα που δε θα μπορούσαν ποτέ να φανταστούν.

Σκηνοθεσία: Πιέρ Πάολο Παζολίνι



Με τους Άλντο Βαλέτι, Πάολο Μπονατσέλι, Τζιόρτζιο Κατάλντι, Κατερίνα Μποράτο.

Διάρκεια: 117 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

Τα Αβγά Και Τα Πασχάλια



Το Σχολείο Κουνελιών είναι σε εγρήγορση: Το ύπουλο κουνέλι της πόλης, Λέο θέλει να καταστρέψει το Πάσχα μια για πάντα. Συνωμοτώντας με τις αλεπούδες, σχεδιάζει να καταστρέψει όλα τα αυγά του Πάσχα. Θα καταφέρουν τα κουνέλια του Πάσχα, Μαξ, Έμι, καθώς και οι φίλοι τους να τον σταματήσουν; Με τη βοήθεια της σοφής δασκάλας τους, της Μαντάμ Ερμιόνης, οι ήρωές μας πρέπει να μάθουν να κυριαρχούν σε μια μυστηριώδη τεχνική μάχης και να μάθουν τι σημαίνει να εμπιστεύεσαι κάποιον – ακόμα και μια αλεπού.

Rabbit Academy (Μεταγλ).



Σκηνοθεσία: Ούτε φον Μιούνχαο-Πολ



Διάρκεια: 76 λεπτά



Είδος ταινίας: Κινούμενα σχέδια

Δείτε το τρέιλερ:

Φαντάσματα της Επανάστασης

Ιστορική κωμική σάτιρα, ελληνικής παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Θάνου Αναστόπουλου, με τους Γιώργο Χωραφά, Πηνελόπη Τσιλίκα, Πάολο Ρόσι, Αινεία Τσαμάτη, Νίκο Γεωργάκη, Θεοδώρα Τζήμου κα.

Ένας Έλληνας σκηνοθέτης βρίσκεται στην Τεργέστη, κινηματογραφώντας ένα ντοκιμαντέρ που ακολουθεί τα βήματα του Ρήγα Φεραίου στην Ευρώπη του Διαφωτισμού. Στη διάρκεια μιας επίσκεψης του στο ελληνορθόδοξο νεκροταφείο, μια ομάδα φαντασμάτων του 18ου αιώνα αποφασίζει να τον ακολουθήσει στην πόλη.

Μια σύγχρονη κωμωδία βασισμένη σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα. Ένας ανατρεπτικός διάλογος με ήρωες και αντιήρωες του 18ου αιώνα.

Μόνιμος κάτοικος Τεργέστης τα τελευταία 18 χρόνια, ο σκηνοθέτης Θάνος Αναστόπουλος δέχτηκε πρόταση το 2019 από την Ελληνική Κοινότητα της πόλης, προκειμένου να δημιουργήσει ένα ντοκιμαντέρ για την ιστορία των 1.800 περίπου Ελλήνων που ζούσαν και μεγαλουργούσαν στο μεγάλο λιμάνι της Ευρώπης κατά τον 18ο αιώνα.

Έπειτα από πολύμηνη έρευνα και επισκέψεις στο Ελληνορθόδοξο Νεκροταφείο της Τεργέστης κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης και αναστήλωσής του, ο Θάνος Αναστόπουλος επέλεξε να δημιουργήσει μία ποιητική κωμωδία, μια ταινία εποχής για όλες τις εποχές, συνδέοντας ιστορίες ετερόκλητων ανθρώπων, που έζησαν ή θα μπορούσαν να είχαν ζήσει στην πόλη. Αστοί και φτωχοδιάβολοι, κοσμοπολίτες πνευματιστές, γυναίκες ανεξάρτητες, στρατηγοί, ιερείς, επαναστάτες μαχητές μάς ταξιδεύουν στον χωροχρόνο και αφηγούνται περιστατικά που συνδέουν τους ήρωες της Ιστορίας με τις πιο ανθρώπινες και αστείες πλευρές τους.

Δείτε το τρέιλερ:

Broken Circle

Ελληνική δραματική ταινία - αχαλίνωτης - επιστημονικής φαντασίας, που γύρισε το 2022 ο Δημήτρης Κατής, ο οποίος είναι υπεύθυνος και για το σενάριο, το μοντάζ, τη μουσική και την παραγωγή. Στην Αρχαία Ελλάδα, την εποχή του Αγαμέμνονα, Οδυσσέα και Αχιλλέα, λίγο πριν τον Τρωικό πόλεμο, τα γεγονότα ανατρέπονται και η σειρά των πραγμάτων αλλάζει τροπή. Δύο νέοι σε ένα ερωτικό παιχνίδι αγάπης παγιδευμένοι στη ρωγμή του χρόνου... Με τους Χρήστο Γλυκό, Χρήστο Αμβράζη, Βάγια Κωφού, Νεκτάριο Παπαλεξίου, Δημήτρη Μαζιώτη κα.

Δείτε το τρέιλερ: