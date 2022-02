Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 24 Φεβρουαρίου

Με πέντε ταινίες ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζουν το γαλλικό ερωτικό δράμα «Το Πάθος», με πρωταγωνιστή τον διάσημο χορευτή Σεργκέι Πολούνιν, το ελληνικό δράμα ενηλικίωσης «Σελήνη, 66 Ερωτήσεις», της Ζακλίν Λέντζου και το αισθηματικό ανάλαφρο δράμα «Μια Μέρα στη Σαγκάη», σε σκηνοθεσία του Βασίλη Ξηρού, που αποτελεί και την πρώτη ελληνοκινεζική κινηματογραφική παραγωγή.

«Το Πάθος»: Μια φλογερή ταινία της Ντανιέλ Άρμπιντ

Μια χωρισμένη μητέρα βρίσκει τον εαυτό της σε μια εθιστική ερωτική σχέση με έναν Ρώσο διπλωμάτη, με τον οποίο δεν έχει κανένα κοινό. Ο ήρωας είναι ένας γοητευτικός ξένος. Η ζωή συγκεντρώνεται στο πρόσωπο αυτού του άντρα. Έρχεται η μέρα που αυτός φεύγει για πάντα από τη Γαλλία. «Στην αρχή, όταν ξυπνούσα, μου ήταν αδιάφορο αν θα ζούσα ή αν θα πέθαινα. Όλο μου το σώμα πονούσε από τη στέρηση», έρχεται να εξομολογηθεί η ηρωίδα της ταινίας.

Η σκηνοθέτιδα Ντανιέλ Άρμπιντ αφήνει τα σώματα να μιλήσουν σε αυτή την προκλητική μεταφορά στη μεγάλη οθόνη του εκρηκτικού best-seller της Αννί Ερνώ, μιας ερωτικής σπουδής πάνω στη σεξουαλική εμμονή. Η ταινία χρωστά την επιτυχία της στη χημεία των δύο πρωταγωνιστών της, του Ρώσου σούπερσταρ του χορού, Σεργκέι Πολούνιν και της ευαίσθητης Γαλλο-ελβετίδας πρωταγωνίστριας, Λετίσια Ντος. H παγκόσμια πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε στο Φεστιβάλ Καννών, ενώ παρουσιάστηκε και στα φεστιβάλ του Τορόντο και Σαν Σεμπαστιάν.

Λίγα λόγια για την ταινία

Λιτό και φλογερό μανιφέστο για το δικαίωμα της γυναίκας στον έρωτα, στην όσο πιο συνειδητή απόλαυση ενός άλλου κορμιού.

Passion Simple

Σκηνοθεσία: Ντανιέλ Άρμπιντ



Παίζουν: Λετίσια Ντος, Σεργκέι Πολούνιν

Διάρκεια: 99′

Δείτε το τρέιλερ:

«Σελήνη, 66 ερωτήσεις» της Ζακλίν Λένζτου με τη Σοφία Κόκκαλη και τον Λάζαρο Γεωργακόπουλο

Η πολυβραβευμένη ταινία «Σελήνη, 66 ερωτήσεις» της Ζακλίν Λέντζου είναι μια ιστορία ενηλικίωσης ενός παιδιού κι ενός γονιού. Με άλλα λόγια, είναι η ιστορία ενηλικίωσης μιας σχέσης.

Μετά από χρόνια απόστασης, η Άρτεμις επιστρέφει αναγκαστικά στην Αθήνα λόγω της εύθραυστης κατάστασης υγείας του πατέρα της. Αντιμέτωπη με έναν κατά βάση άγνωστo -σε αυτήν- άνθρωπο και μια πρωτόγνωρη και δύσκολη συνθήκη θα προσπαθήσει να ανταπεξέλθει όσο καλύτερα μπορεί. Όταν τυχαία ανακαλύπτει το καλά κρυμμένο μυστικό του πατέρα της, όλα όσα θέλησε ποτέ να ρωτήσει απαντώνται μεμιάς.

Τα κομμάτια του παζλ της σχέσης τους θα μπουν στη θέση τους κι εκείνη θα μπορέσει να τον γνωρίσει και να τον αγαπήσει αληθινά για πρώτη φορά.

Όσο ποιητικό άλλο τόσο επώδυνα αληθινό, τρυφερό και βαθιά προσωπικό το Σελήνη, 66 ερωτήσεις είναι μια ταινία για το φόβο της οικειότητας, τον πόνο του τραύματος και τη βαθιά ανάσα της συγχώρεσης. Αλλά ίσως πάνω και από αυτά είναι μια ταινία για το πως η αλήθεια, όσο γλυκόπικρη κι αν είναι, είναι ο μόνος δρόμος που μας πάει μπροστά. Όπως ακριβώς και η αγάπη.

Δείτε το τρέιλερ:

«Μια Μέρα στη Σαγκάη» του Βασίλη Ξηρού, με τους Δημήτρη Μοθοναίο, Του Χουά

Η πρώτη ελληνοκινεζική κινηματογραφική παραγωγή σε σκηνοθεσία του πρωτοεμφανιζόμενου Βασίλη Ξηρού, ο οποίος μεταφέρει τα βιώματά του από την Κίνα και από τη γενιά των Ελλήνων που έφυγαν για να εργαστούν και να ζήσουν στο εξωτερικό.

Η Τζίνξι είναι βιολονίστα και ετοιμάζεται να μετακομίσει στη Βιέννη για να συνεχίσει τις μουσικές της σπουδές. Στα πρόθυρα της αναχώρησης της γνωρίζει τον Πάνο, έναν αρχιτέκτονα που μόλις έχει φτάσει στη Σαγκάη, και ο κόσμος της αναστατώνεται. Μέσα σε μόλις μία μέρα, η σχέση τους θα περάσει τα πάνω και τα κάτω της για να τους φέρει κοντά σε διλήμματα που θα καθορίσουν την πορεία της ζωής τους.

A Day in the Life of a Teddy Bear

Ρομαντικό δράμα, ελληνικής και κινεζικής παραγωγής του 2020, σε σκηνοθεσία Βασίλη Ξηρού, με τους Δημήτρη Μοθοναίο, Του Χουά κ.ά.

Δείτε το τρέιλερ:

«Ο Μεσάζοντας»: Μία καταιγιστική περιπέτεια με πρωταγωνιστή τον μοναδικό Λίαμ Νίσον

Σε σενάριο και σκηνοθεσία του Μαρκ Γουίλιαμς -συνδημιουργού και παραγωγού της εξαιρετικής σειράς Ozark- το Blacklight φέρνει ξανά κοντά τον ταλαντούχο δημιουργό με τον βετεράνο της δράσης Λίαμ Νίσον μετά τοv επιτυχημένο Έντιμο Κλέφτη.



Μία καταιγιστική περιπέτεια χάρη σε μία ακόμα απολαυστική ερμηνεία του ακούραστου ΛίαμΝίσον, που ξέρει να παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, όπως κανείς άλλος, προσφέροντας μας αξέχαστες σκηνές δράσης που μας επιφυλάσσει.

Σύνοψη



O Τράβις Μπλοκ (ΛίαμΝίσον) λειτουργεί παρασκηνιακά για λογαριασμό του FBI, έχοντας ως αποστολή να μεσολαβεί για να σώζει μυστικούς πράκτορες από επικίνδυνες καταστάσεις. Όταν βρεθεί μπλεγμένος στα δίχτυα μιας νοσηρής συνομωσίας, αρχίζει να αναρωτιέται πού βρίσκεται η αλήθεια. Μία αλήθεια που μπορεί να κλονίσει ακόμα και τον κώδικα τιμής του.



Το Blacklight

Σκηνοθεσία: Μαρκ Γουίλιαμς

Πρωταγωνιστούν: ΛίαμΝίσον, Έινταν Κουίν, ΈμιΡέιβερ-Λάμπμαν, Τέιλορ Τζον Σμιθ, Κλερ βαν ντερ Μπουμ, Γκαμπριέλα Σένγκος.

Διάρκεια: 1 ώρα και 48 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

«Μπάντι Ο Ροκ Σταρ 2»

Ένα χρόνο μετά το «Μπάντι Ο Ροκ Σταρ», ο Μπάντι και οι φίλοι του μαθαίνουν ότι η φήμη έχει ένα τίμημα, όταν πηγαίνουν στην πρώτη τους μεγάλη περιοδεία.



Οι Τρου Μπλου, έχουν γίνει τοπικά διάσημοι στο χωριό Σνόου Μάουντεϊν - έχουν ακόμη και φανατικούς θαυμαστές! Αλλά όταν ένας μεγιστάνας της μουσικής, ονόματι Λανγκ, τους δίνει την ευκαιρία να περιοδεύσουν με την ποπ σουπερ σταρ, Λιλ Φόξι – ο Μπάντι και οι φίλοι του μαθαίνουν ότι η φήμη έχει ένα τίμημα και τελικά ανακαλύπτουν ότι μόνο με το να μείνεις πιστός στον εαυτό σου μπορείς να απελευθερώσεις τη δύναμη του Ροκ εν Ρολ!

Rock Dog 2 / «Μπάντι Ο Ροκ Σταρ 2» (Μεταγλ.)



Σκηνοθεσία: Μαρκ Μπάλντο

Ακούγονται οι:

Διάρκεια: 90 λεπτά

Είδος ταινίας: Κινούμενα σχέδια



Δείτε το τρέιλερ: