Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 24 Οκτωβρίου 2019

Μια ενδιαφέρουσα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινά απόψε, καθώς ανάμεσα στις νέες ταινίες υπάρχουν τρία αξιόλογα δράματα, το καθένα με τον δικό του ξεχωριστό θέμα και ύφος. Η «Οικογενειακή Ευτυχία ΑΕ» του Βέρνερ Χέρτζογκ, τα «Κρατικά Μυστικά» του Γκάβιν Χουντ και η «Τζούντι», για την Γκάρλαντ, με τη Ρενέ Ζελβέγκερ. Επίσης, σε επανέκδοση η κλασική σοβιετική παραγωγή «Η Νιότη του Μαξίμ».

«Τζούντι» - Βιογραφία της Τζούντι Γκάρλαντ με τη Ρενέ Ζελβέγκερ



Η ταινία, ρίχνει φως στις άγνωστες πτυχές της θρυλικής Τζούντι Γκάρλαντ, της ηθοποιού που πέρασε στην κινηματογραφική αιωνιότητα ως η Ντόροθι του «Μάγου του Οζ» (1939).



Χειμώνας 1968: Ο θρύλος της Showbiz Τζούντι Γκάρλαντ φθάνει στο Λονδίνο για μία σειρά sold out εμφανίσεων στο διάσημο κέντρο διασκέδασης “The Talk of the Town”. Έχουν περάσει 30 χρόνια από την ταινία «Ο Μάγος του Οζ» που της χάρισε παγκόσμια καταξίωση, και ενώ η φωνή της έχει αποδυναμωθεί, το ερμηνευτικό της ταλέντο έχει ωριμάσει και εξελιχθεί.



Καθώς ετοιμάζεται για την παράσταση, συνδιαλέγεται με την διεύθυνσή του κέντρου, κάνει πρόβες με τους μουσικούς, έρχεται σε επαφή με φίλους και θαυμαστές, το σπινθηροβόλο πνεύμα και η λάμψη της εκπέμπουν αβίαστα.



Ακόμα και τα όνειρά της για έρωτα και συντροφικότητα παραμένουν ζωντανά καθώς ετοιμάζεται να προχωρήσει σε γάμο με τον Μίκι Ντιν, τον πέμπτο σύζυγο της ζωής της. Κι όμως η Τζούντι είναι εύθραυστη. Δουλεύοντας 45 από τα 47 χρόνια της ζωής της νιώθει πια εξαντλημένη. Καταδιώκεται από τις παιδικές της αναμνήσεις στο Χόλιγουντ και θέλει απεγνωσμένα να γυρίσει πίσω σπίτι, στα παιδιά της. Έχει την δύναμη να προχωρήσει;



Η Ζελβέγκερ αναλαμβάνει έναν απαιτητικό ρόλο, από εκείνους που αγαπά η Ακαδημία, και δεν θα ήταν απίθανο να τη δούμε να διεκδικεί το δεύτερο Όσκαρ της.

Σκηνοθεσία: Ρούπερτ Γκουλντ



Πρωταγωνιστούν οι: Ρενέ Ζελβέγκερ, Τζέσι Μπάκλεϊ, Φιν Γουίτροκ.

Δείτε το τρέιλερ:

«Κρατικά Μυστικά» - Ένα κατασκοπικό θρίλερ του Γκάβιν Χουντ, με τους Κίρα Νάιτλι, Ματ Σμιθ

Πρόκειται για μια αληθινή και σοβαρή υπόθεση, που απασχόλησε τη διεθνή κοινή γνώμη. Ο Γκάβιν Χουντ σκηνοθετεί ένα κατασκοπικό θρίλερ, έχοντας ως συμπαραστάτες μερικούς από τους καλύτερους ηθοποιούς της βρετανικής σχολής. Μία ενδιαφέρουσα ταινία, όπου δραματοποιείται η αληθινή ιστορία της Κάθριν Γκαν, μίας μεταφράστριας του Αρχηγείου Επικοινωνιών της βρετανικής κυβέρνησης, που λαμβάνει ένα ηλεκτρονικό μήνυμα λίγο πριν την εισβολή στο Ιράκ από την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας των ΗΠΑ. Ένα υπόμνημα, που ζητούσε επιτακτικά τη συνεργασία του Ηνωμένου Βασιλείου για να συλλέξουν πληροφορίες από κράτη μέλη του ΟΗΕ, με σκοπό να εκβιάσουν τη θετική ψήφο τους για την εισβολή στο Ιράκ. Η Γκαν διαπιστώνοντας ότι με ψέματα επιχειρείται μία εισβολή και θα αφήσει να διαρρεύσει το υπόμνημα σε δημοσιογράφο του «Observer».



To 2003, η μεταφράστρια του Αρχηγείου Επικοινωνιών της βρετανικής Κυβέρνησης Κάθριν Γκαν διαρρέει ένα άκρως απόρρητο ηλεκτρονικό μήνυμα των αμερικανικών αρχών που ζητούσε από τις βρετανικές υπηρεσίες να κατασκοπεύσουν άλλα κράτη μέλη του ΟΗΕ με σκοπό να εκβιάσουν μία θετική ψήφο από τις χώρες αυτές για την εισβολή στο Ιράκ. Όταν ασκείται ποινική δίωξη σε βάρος της με βάση τον νόμο περί κρατικών μυστικών, η Γκαν και οι δικηγόροι της κάνουν ό,τι μπορούν για να υπερασπιστούν τις πράξεις της. Καθώς η ζωή, η ελευθερία και ο γάμος της απειλούνται, καλείται να υπερασπιστεί τα πιστεύω της.

Official Secrets



Δραματικό θρίλερ, αμερικανικής και βρετανικής παραγωγής του 2019, σε σκηνοθεσία Γκάβιν Χουντ, με τους Κίρα Νάιτλι, Ματ Σμιθ, Ρέιφ Φάινς, Ρις Ίφανς, Ίντιρα Βάρμα, Κάθριν Κέλι, Μάθιου Γκουντ κα.

Διάρκεια: 1.52’



Είδος ταινίας: Βιογραφικό δράμα

Δείτε το τρέιλερ:



«Οικογενειακή Ευτυχία Α.Ε.» του Βέρνερ Χέρτζογκ



Η εταιρεία «Οικογενειακή Ευτυχία Α.Ε.» μισθώνει ηθοποιούς που αναπληρώνουν συγγενείς, φίλους ή αγαπημένα πρόσωπα για λογαριασμό των πελατών της, ώστε να εξασφαλίζεται αυτό ακριβώς που δηλώνει η επωνυμία της: η οικογενειακή ευτυχία. Οι υπάλληλοι της εταιρείας συμπαρίστανται στους πελάτες αναλαμβάνοντας ρόλους σε πάρτι, γάμους, κηδείες ακόμη και σε ιδιαίτερα προσωπικές στιγμές. Είναι ένας κόσμος εικονικός, άλλες φορές κωμικός, συχνά τραγικός και ιδιαιτέρως παράξενος. Οι ανθρώπινοι δεσμοί μοιάζουν εύθραυστοι και προκατασκευασμένοι: Πόσους ρόλους υποδύονται στην πραγματικότητα οι άνθρωποι στις σχέσεις τους; Ποια είναι τα όρια της ευτυχίας και ποια αυτά της απεικόνισής της;



Family Romance, LLC



Δραματική ταινία, αμερικανικής παραγωγής του 2019, σε σκηνοθεσία Βέρνερ Χέρτζογκ, με τους Μαχίρο Τανιμότο, Ίσι Γιουίτσι κα.

Δείτε το τρέιλερ:

«Η Μάχη της Επικράτησης» με τους Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Μάικλ Σάνον

1880. Ο εφευρέτης Τόμας Έντισον (Μπένεντικτ Κάμπερμπατς) και ο επιχειρηματίας Τζορτζ Γουέστινγκχαουζ (Μάικλ Σάνον) βρέθηκαν στο επίκεντρο μιας θρυλικής διαμάχης για την ηλεκτροδότηση σχεδόν όλου του κόσμου που θα σηματοδοτούσε την έναρξη μιας νέας εποχής. Ο Έντισον υποστήριζε την παροχή του συνεχούς ρεύματος, ενώ ο Γουέστινγκχαουζ το εναλλασσόμενο, με την υποστήριξη πολλών Ευρωπαίων βιομηχάνων και, φυσικά, με την ανεκτίμητη βοήθεια του Νίκολα Τέσλα (Νίκολας Χουλτ). Μια συναρπαστική ταινία που βασίζεται σε αληθινά γεγονότα.



The Current War

Σκηνοθεσία: Αλφόνζο Γκόμεζ-Ρεχόν

Ηθοποιοί: Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Μάικλ Σάνον, Τομ Χόλαντ, Νίκολας Χούλτ, Κάθριν Γουότερστον

Διάρκεια: 105 λεπτά

Είδος ταινίας: Δραματική / Βιογραφική

Δείτε το τρέιλερ:

«3 Δευτερόλεπτα» - Μια ταινία δράσης του Αντρέα ντι Στέφανο



Ο Pete, πρώην παρασημοφορημένος πεζοναύτης των Ειδικών Δυνάμεων βλέπει τον κόσμο του να ανατρέπεται όταν φυλακίζεται ύστερα από ένα καβγά προκειμένου να προστατέψει τη γυναίκα του. Του δίνεται η ευκαιρία να αποφυλακιστεί άμεσα αν εκτελέσει χρέη πληροφοριοδότη για το FBI και χρησιμοποιήσει τις ικανότητες του για να αποκαλύψει τον πιο ισχυρό εγκληματία της Νέας Υόρκης.

Αλλά όταν η επιχείρηση του FBI καταλήγει με ένα νεκρό μυστικό αστυνομικό, ο Pete αντί να αποφυλακιστεί, βρίσκεται εγκλωβισμένος ανάμεσα στα πυρά του FBI και της μαφίας.



The Informer

Aγγλική ταινία, σκηνοθεσία Αντρέα ντι Στέφανο με τους: Τζόελ Κίναμαν, Ρόζαμουντ Πάικ, Κλάιβ 'Οουεν, Άνα ντε Άρμας.

Διάρκεια: 113 λεπτά



Είδος ταινίας: Δράσης



Δείτε το τρέιλερ:

«Αντίστροφη Μέτρηση» - Μια ταινία θρίλερ του Τζάστιν Ντεκ

Αν υπήρχε μία εφαρμογή που θα σου έλεγε πότε θα πεθάνεις… θα την κατέβαζες;

Όταν μια νοσοκόμα κατεβάζει μια εφαρμογή στο κινητό της που ισχυρίζεται πως μπορεί να προβλέψει πότε θα πεθάνει ένας άνθρωπος, η εφαρμογή της την προειδοποιεί πως της απομένουν μονάχα τρεις μέρες ακόμα. Καθώς ο χρόνος κυλάει και ο θάνατος πλησιάζει, πρέπει να βρει ένα τρόπο να σώσει τη ζωή της πριν να είναι πολύ αργά.

Countdown

Σκηνοθεσία: Τζάστιν Ντεκ

Ηθοποιοί: Ελίζαμπεθ Λάιλ, Τσάρλι ΜακΝτέρμοντ, Ανν Γουίντερς.

Διάρκεια: 90 λεπτά

Είδος ταινίας: Θρίλερ

Δείτε το τρέιλερ:



Γέτι ο Χιονάνθρωπος των Ιμαλαΐων (Μεταγλ.)

Η μεγάλη συμπαραγωγή των στούντιο της Dreamworks και των Pearl Studio Γέτι ο Χιονάνθρωπος των Ιμαλαΐων θα ταξιδεύσει το κοινό σε μια επική περιπέτεια, από τους δρόμους της Σαγκάης μέχρι τις φανταστικές χιονισμένες κορυφές των Ιμαλαΐων!



Όταν η έφηβη Γι συναντάει ένα νεαρό Γέτι στην ταράτσα του διαμερίσματός της στην Σαγκάη, μια φιλία ξεκινάει και μαζί με τους ατίθασους και άτακτους φίλους της Τζιν και Πενγκ, του δίνουν το όνομα «Έβερεστ» και ξεκινάνε μαζί του ένα μαγευτικό ταξίδι σε αναζήτηση της οικογένειάς του, στο πιο ψηλό σημείο της Γης.



Προκειμένου η ομάδα των τριών φίλων να καταφέρει να φτάσει στο σπίτι του Γέτι, πρέπει να καταφέρει να ξεφύγει από τον Μπέρνις, έναν εύπορο άντρα που θέλει να αιχμαλωτίσει το Γέτι, αλλά και από την επιστήμονα ζωολόγο Ζάρα.



Σκηνοθεσία: Τζιλ Κάλτον



Μεταγλωττισμένο (φωνές): Μαίρη Συνατσάκη, Ίαν Στρατής, Γιώργος Κωνσταντίνου, Δημήτρης Ουγγαρέζος.



Διάρκεια: 92 λεπτά



Είδος ταινίας: Kινούμενα σχέδια



Δείτε το τρέιλερ:

«Η Εικόνα που Έχασες» του Φιλίπ Γκραντριέ



Ιρλανδικό ντοκιμαντέρ παραγωγής Φιλίπ Γκραντριέ. Ο Ιρλανδός σκηνοθέτης Ντόναλ Φόρμαν προσπαθεί να μάθει όσα περισσότερα μπορεί για τον νεκρό πλέον, επί χρόνια αποξενωμένο πατέρα του. Πρόκειται για τον Αμερικανό ντοκιμαντερίστα Άρθουρ ΜακΚεγκ, ο οποίος αφιέρωσε όλη τη φιλμογραφία του στον αγώνα της κατεχόμενης Ιρλανδίας για ανεξαρτησία.

The Image you Missed

Ντοκιμαντέρ 2018



Διάρκεια: 74'



Ιρλανδική ταινία, σκηνοθεσία Ντόναλ Φόρμαν



Δείτε το τρέιλερ:



Η Νιότη του Μαξίμ



Το πρώτο μέρος μιας σοβιετικής πολιτικής τριλογίας του Γκριγκόρι Κόζιντσεφ γυρισμένης το 1935. Μια παρέα τριών εργατών σώζει μια πολιτική παράνομο από έναν ασφαλίτη, γεγονός που θα οδηγήσει σε μια σειρά τραγικών συμβάντων, αναγκάζοντας έναν απ' αυτούς, τον νεαρό μαξίμ, να συνειδητοποιηθεί ταξικά.

Yunost Maksima

Δραματική 1935



Διάρκεια: 92'



Σοβιετική ταινία, σκηνοθεσία Γκριγκόρι Κόζιντσεφ, Λεονίντ Τράουμπεργκ με τους: Μπόρις Τσιρκόφ, Βαλεντίνα Κιμπάρντινα.



Δείτε το τρέιλερ:



¡Yallah! ¡Yallah!: Ποδόσφαιρο, Πάθος και Αντίσταση!

Αργεντίνικο ντοκιμαντέρ για την παλαιστινιακή καθημερινότητα. Επτά άτομα εξιστορούνται τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν προσπαθώντας να ζήσουν τις ζωές τους στη σύγχρονη Παλαιστίνη, με το ποδόσφαιρο να αποτελεί τον απροσδόκητο συνδετικό κρίκο μεταξύ τους.



¡Yallah! ¡Yallah!

Ντοκιμαντέρ 2017



Διάρκεια: 77'



Αργεντίνικη ταινία, σκηνοθεσία Κρίστιαν Πιροβάνο, Φερνάντο Ρομανάτσο.



Δείτε το τρέιλερ: