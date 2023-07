Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 27 Ιουλίου

Με έξι νέες ταινίες και τρεις επανεκδόσεις ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Πρόκειται για την ταινία «Καμουφλάζ» με την Ιζαμπέλ Ατζανί, την κωμωδία «Μπαμπάς να σου πετύχει» με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και την Κιμ Κατράλ, το αστυνομικό θρίλερ με τον Αλβάρο Μόρτε «Τμήμα Aπολεσθέντων Μαδρίτης», τη νέα ταινία του Νικ Κασσαβέτης «Ο Θεός είναι μια σφαίρα» και το «Στοιχειωμένο Αρχοντικό» της Disney.

Ακόμη, το πολυσυζητημένο «Blue Jean», μία πικρή ιστορία από την Αγγλία της συντηρητικής Θάτσερ, Όντρεϊ Χέπμπορν και Γκρέγκορι Πεκ στην κλασική ρομαντική κομεντί «Διακοπές στη Ρώμη» και το αριστούργημα του Βιτόριο Ντε Σίκα «Λούστρο Παπουτσιών».

«Μπαμπάς να σου Πετύχει» με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο και την Κιμ Κατράλ

Η ταινία «Μπαμπάς να σου Πετύχει» επικεντρώνεται στον Σεμπάστιαν (Σεμπάστιαν Μανισκάλκο) που ενθαρρύνεται από την αρραβωνιαστικιά του (Λέσλι Μπιμπ) να φέρει τον μετανάστη, κομμωτή πατέρα του, Σάλβο (Ρόμπερτ Ντε Νίρο), σε μια συνάντηση με την πολύ πλούσια και εξαιρετικά εκκεντρική οικογένειά της. Το Σαββατοκύριακο εξελίσσεται σε αυτό που μπορεί να περιγραφεί μόνο ως πολιτιστική σύγκρουση, αφήνοντας τον Σεμπάστιαν και τον Σάλβο να ανακαλύψουν ότι το σπουδαίο πράγμα στην οικογένεια είναι η ίδια η οικογένεια.



About my Father



Σκηνοθεσία: Λόρα Τερούσο



Πρωταγωνιστούν: Ρόμπερτ Ντε Νίρο, Σεμπάστιαν Μανισκάλκο, Λέσλι Μπιμπ, Κιμ Κατράλ, Αντερς Χολμ

Διάρκεια: 90 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

«Καμουφλάζ»: Ένα κοσμοπολίτικο ερωτικό θρίλερ του Νικολά Μπεντός στη Γαλλική Ριβιέρα

Μετά το «Ραντεβού στο Belle Époque», ο Νικολά Μπεντός με την ταινία «Καμουφλάζ» διακωμωδεί τον σκληρό κόσμο στον οποίο κυριαρχεί το χρήμα και σερβίρει μια ακόμη περίπλοκη ερωτική ιστορία.

Ο Νικολά Μπεντός σχολίασε για την ταινία «το «Καμουφλάζ» για τους ρομαντικούς γύρω μου είναι σαν μια ταινία τρόμου! Γι’ αυτό δημιουργεί, ελπίζω, αυτή την ελαφρώς μαζοχιστική απόλαυση, αυτόν τον κόμπο στην καρδιά σου… που νιώθεις μέσα από τον ένα ή τον άλλο χαρακτήρα».



Υπόθεση ταινίας «Καμουφλάζ»

Όταν ένας νεαρός ζιγκολό (Πιερ Νινέ) μαγεύεται από μια προκλητική απατεώνισσα (Μαρίν Βακτ), ένα ύπουλο σχέδιο θα αρχίσει να καταστρώνεται κάτω από τον καυτό ήλιο της Γαλλικής Ριβιέρας. Στην προσπάθειά τους να ζήσουν μια πολυτελή ζωή, οι δύο εραστές θα φτάσουν στο σημείο να ρισκάρουν ακόμα και τις ζωές μιας πρώην σταρ του κινηματογράφου (Ιζαμπέλ Ατζανί) και ενός μεγαλομεσίτη (Φρανσουά Κλουζέ).



Mascarade

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Νικολά Μπεντός



Πρωταγωνιστούν: Πιερ Νινέ, Μαρίν Βακτ, Ιζαμπέλ Ατζανί, Φρανσουά Κλουζέ

Διάρκεια: 134 λεπτά



Έτος παραγωγής: 2023



Δείτε το τρέιλερ:

Ο «Professor» του La Casa de Papel πρωταγωνιστεί στο αστυνομικό θρίλερ «Τμήμα Aπολεσθέντων Μαδρίτης»

Το Τμήμα Απολεσθέντων Μαδρίτης είναι ένα σκοτεινό αστυνομικό θρίλερ, αλλά ταυτόχρονα μια αξέχαστη ιστορία αγάπης και εξιλέωσης, από έναν ταλαντούχο σκηνοθέτη που ξεκίνησε ως βοηθός του Αλμοδόβαρ και του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο. Έχοντας ως ιδανικό πρωταγωνιστή τον Αλβάρο Μόρτε, μας παραδίδει ένα μαύρο θρίλερ, που υπόσχεται να ανεβάσει την αδρεναλίνη στα ύψη όταν κλείσουν τα φώτα.

Ο Μάριο είναι ένας μοναχικός αποθηκάριος στο Τμήμα Απολεσθέντων της Μαδρίτης. Στον ελεύθερο χρόνο του, προσπαθεί να ιχνηλατήσει την προέλευση κάποιων χαμένων αντικειμένων, ώστε να τα επιστρέψει στους κατόχους τους. Με αυτόν τον τρόπο θεωρεί πως θα τους βοηθήσει να βρουν κάποια χαμένα «κομμάτια» της ζωής τους.

Μόνο μια νεαρή αστυνομικός που επισκέπτεται συχνά το τμήμα απολεσθέντων, καταφέρνει να διαπεράσει κάπως το εξωτερικό συναισθηματικό του κέλυφος, τροφοδοτώντας τον με πληροφορίες που τον ενδιαφέρουν.

Όταν μια βαλίτσα με μακάβριο και σοκαριστικό περιεχόμενο, που ανασύρθηκε από ένα ποτάμι, φτάνει στην αποθήκη, η ζωή του Μάριο θα αλλάξει. Η διαλεύκανση αυτής της φριχτής πράξης, που εμπλέκει ένα μωρό, θα τον οδηγήσει σε σκοτεινά και επικίνδυνα μονοπάτια. Σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο θα συναντήσει τη Σάρα, μια γυναίκα εγκλωβισμένη σ’ ένα εγκληματικό κύκλωμα trafficking…

Τον ρόλο του Μάριο ενσαρκώνει ο Αλβάρο Μόρτε, που χάρη στον ρόλο του «Καθηγητή» στη δημοφιλή σειρά του Netflix Η τέλεια ληστεία (La Casa De Papel) είναι σήμερα ένας από τους πιο περιζήτητους Ισπανούς ηθοποιούς.

Objetos

Σκηνοθεσία: Χόρχε Δοράδο

Πρωταγωνιστούν: Αλβάρο Μόρτε, Τσίνα Σουάρες, Βερόνικα Εσεγκούι

Διάρκεια: 100 λεπτά



Χώρες παραγωγής: Ισπανία, Αργεντινή



Έτος παραγωγής: 2022

Δείτε το τρέιλερ:

«Ο Θεός είναι μια σφαίρα»: H περιπέτεια τρόμου του Νικ Κασσαβέτη που κόβει την ανάσα

Εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, η ταινία «Ο Θεός είναι μια σφαίρα» παρουσιάζει την κάθοδο του ντετέκτιβ Μπομπ Χάιταουερ (Νικολάι Κόστερ – Βαλντάου), έπειτα από τη δολοφονία της πρώην συζύγου του και την απαγωγή της κόρης του από μια Σατανιστική Αίρεση. Εξαγριωμένος από την ατελέσφορη αστυνομική έρευνα, παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, διεισδύοντας στην αίρεση με τη βοήθεια της Κέιζ Χάρντιν (Μάικα Μονρό), της μόνης γυναίκας που ξέφυγε από αυτήν. Μαζί ξεκινούν ένα αιματηρό κυνήγι ενάντια στον αρχηγό της αίρεσης με στόχο τη σωτηρία της κόρης του και την εξιλέωση της Κέιζ.

Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα και στο ομώνυμο μυθιστόρημα, μια περιπέτεια τρόμου από τον Νικ Κασσαβέτη, σκηνοθέτη της ταινίας «Το Ημερολόγιο» με πρωταγωνιστές τους Νικολάι Κόστερ – Βαλντάου (Game of Thrones) και Μάικα Μονρό (It Follows, The Guest), Τζένουαρι Τζόουνς (Mad Men) και Τζέιμι Φοξ (Ρέι).

Μέχρι πού θα έφτανες για να σώσεις το παιδί σου;

God Is A Bullet

Δείτε το τρέιλερ:

«Στοιχειωμένο Αρχοντικό»: Η νέα ταινία της Disney με τις Τζέιμι Λι Κέρτις, και Γουινόνα Ράιντερ

Εμπνευσμένη από το κλασικό τρενάκι που βρίσκεται στο θεματικό πάρκο της Disneyland, η ταινία «Στοιχειωμένο Αρχοντικό» (Haunted Mansion) διηγείται την ιστορία μιας γυναίκας και του γιου της, οι οποίοι προσλαμβάνουν μια αταίριαστη ομάδα υποτιθέμενων ειδικών σε ζητήματα περί πνευμάτων, για να τους βοηθήσουν να ξεφορτωθούν τους υπερφυσικούς καταληψίες του σπιτιού τους.

Haunted Mansion



Σκηνοθεσία: Τζάστιν Σιμίν



Ηθοποιοί: Κιθ Στάνφιλντ, Τίφανι Χάντις, Γουινόνα Ράιντερ, Όουεν Γουίλσον, Ντάνι Ντε Βίτο, Ροζάριο Ντόσον, Τσέις Ντίλλον, Νταν Λέβι, Τζέιμι Λι Κέρτις, Τζάρεντ Λέτο.

Διάρκεια: 2.00'



Δείτε το τρέιλερ:

«Blue Jean»: Η δραματική ταινία της Τζόρτζια Οκλεϊ για τη διπλή ζωής μιας ομοφυλόφιλης γυναίκας

Στο εκπληκτικό σκηνοθετικό ντεμπούτο της Τζόρτζια Οκλεϊ (Georgia Oakley), “Blue Jean”, βρισκόμαστε στην Αγγλία του 1988 και η συντηρητική κυβέρνηση της Margaret Thatcher ετοιμάζεται να περάσει ένα νόμο που θα στιγματίζει τους ομοφυλόφιλους και τις λεσβίες.

Αυτό αναγκάζει την Jean (Rosy McEwen, σε μια έξοχη ερμηνεία), μια καθηγήτρια γυμναστικής, να ζει διπλή ζωή. Καθώς η πίεση αυξάνεται από όλες τις μεριές, η άφιξη μιας νέας μαθήτριας γίνεται αφορμή για μια κρίση που θα δοκιμάσει την Jean πέρα για πέρα.

Η ταινία, η οποία ήταν υποψήφια για βραβείο BAFTA, κέρδισε το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, καθώς και τέσσερα βραβεία Βρετανικού Ανεξάρτητου Κινηματογράφου.



Σκηνοθεσία / Σενάριο: Τζόρτζια Οκλεϊ



Πρωταγωνιστούν: Ρόζι ΜακΓιούεν, Κάρι Χέιζ, Εϊμι Μπουθ-Στιλ, Λούσι Χάλιντεϊ.

Διάρκεια: 97 λεπτά

Χώρα παραγωγής: Μεγάλη Βρετανία

Έτος παραγωγής: 2022

Δείτε το τρέιλερ:

«Διακοπές στη Ρώμη» με την Όντρεϊ Χέπμπορν και τον Γκρέγκορι Πεκ

Mια από τις πιο εμβληματικές χολιγουντιανές ρομαντικές κωμωδίες επιστρέφει στις οθόνες των θερινών σινεμά 70 χρόνια μετά την πρεμιέρα της, με την Όντρεϊ Χέπμπορν στο ρόλο μιας νεαρής πριγκίπισσας, η οποία στο πλαίσιο μιας ευρωπαϊκής περιοδείας "δραπετεύει" στη Ρώμη ανυπομονώντας να ζήσει καινούριες εμπειρίες ινκόγκνιτο, και τον Γκρέγκορι Πεκ σ’ εκείνον ενός δημοσιογράφου που συνειδητοποιεί κρυφά την ταυτότητά της. Σε σκηνοθεσία Γουίλιαμ Γουάιλερ, η ταινία ήταν υποψήφια για δέκα Όσκαρ, εκ των οποίων απέσπασε τελικά τα τρία (σεναρίου, α΄ γυναικείου ρόλου και κουστουμιών).

Δείτε το τρέιλερ:

«Λούστρο Παπουτσιών» του Βιτόριο ντε Σίκα

Το 1946 και αμέσως μετά το "Ρώμη, Ανοχύρωτη Πόλη" του Ρομπέρτο Ροσελίνι, το "Λούστρο Παπουτσιών" του Βιτόριο ντε Σίκα έρχεται για να επιβάλλει τον ιταλικό νεορεαλισμό ως συγκροτημένο κινηματογραφικό κίνημα που θα επηρεάσει καθοριστικά το παγκόσμιο μεταπολεμικό σινεμά. Διηγούμενη την ιστορία δυο ανήλικων λούστρων οι οποίοι μαζεύουν λεφτά για να αγοράσουν ένα άλογο, μπλέκουν όμως με μια συμμορία μαυραγοριτών, η ταινία άλλαξε την ιστορία του σινεμά με τη συγκινητική όσο και σκληρή παρουσίαση της μεταπολεμικής νοτιοευρωπαϊκής πραγματικότητας και ήταν η πρώτη που βραβεύτηκε με (ειδικό) ξενόγλωσσο Όσκαρ.

Δείτε το τρέιλερ:

«Είμαι η Κούβα» του Μιχαΐλ Καλατόζοφ

Το 1964 ο Σοβιετικός σκηνοθέτης Μιχαΐλ Καλατόζοφ "(Όταν Περνούν οι Γερανοί") πηγαίνει στην Κούβα για να σκηνοθετήσει μια προπαγανδιστική ταινία πάνω στην νέα πραγματικότητα μιας χώρας που μόλις είχε ανατρέψει τη δικτατορία του Μπατίστα. Βασισμένος σε τέσσερις ιστορίες από την εξαθλιωμένη Κούβα λίγο πριν την επανάσταση του Φιντέλ Κάστρο, ο Καλατόζοφ θα παραδώσει ένα οπτικό ποίημα ασύγκριτης κινηματογραφικής ομορφιάς, με δυο από τα διασημότερα τράβελινγκ στην ιστορία του σινεμά.

Δείτε το τρέιλερ: