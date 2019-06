Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 27 Ιουνίου 2019

«Πρόσκληση σε Γεύμα από έναν Υποψήφιο Δολοφόνο»

Ένα φιλμ μυστηρίου από το 1976. Οι Πίτερ Σέλερς, Άλεκ Γκίνες, Μάγκι Σμιθ, Πίτερ Φολκ και Τρούμαν Καπότε, πρωταγωνιστούν σε μια ταινία που θέλει τους πέντε διασημότερους ντετέκτιβ του κόσμου να προσκαλούνται σε γεύμα από έναν εκκεντρικό εκατομμυριούχο στον πύργο του, για να διαλευκάνουν το μυστήριο ενός φόνου που θα γίνει στη διάρκεια του γεύματος.



Murder by Death



Κωμωδία 1976



Διάρκεια: 94'



Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Ρόμπερτ Μουρ με τους: Πίτερ Σέλερς, Ντέιβιντ Νίβεν, Άλεκ Γκίνες, Μάγκι Σμιθ, Αϊλίν Μπρέναν, Πίτερ Φολκ, Τζέιμς Κόκο, Τρούμαν Καπότε.



Δείτε το τρέιλερ:

«Κόλπο Γκρόσο» - Μια κωμωδία παρεξηγήσεων του Φραντσέσκο Μιτσίκε

O Σέρτζιο, ένας μεροκαματιάρης επιπλοποιός, και η Σαμπρίνα, μια αποτυχημένη τραγουδίστρια, είναι παράνομο ζευγάρι εδώ και αρκετό καιρό, αλλά δεν μπορούν να χωρίσουν τους νόμιμους συζύγους τους λόγω οικονομικών δυσχερειών. Μια μέρα, οι φίλοι του Σέρτζιο θέλοντας να τον εκδικηθούν για τις χοντροκομμένες φάρσες του, τον κάνουν να πιστέψει ότι κέρδισε το τζακπότ του λαχείου. Ο Σέρτζιο χωρίς να το πολυσκεφθεί χωρίζει τη γυναίκα του, και φεύγοντας παίρνει μαζί του όχι μόνο τη Σαμπρίνα, αλλά και όλη της την οικογένεια. Αργότερα ανακαλύπτει ότι δεν υπάρχει φράγκο, αλλά είναι πολύ αργά για επιστροφή . Έτσι, θέτει σε εφαρμογή ένα σχέδιο που θα σύρει όλη την οικογένεια στη Νότια Ιταλία. Όμως, τα ψέματα δεν διαρκούν πολύ.



Σκηνοθεσία: Φραντσέσκο Μιτσίκε

Πρωταγωνιστούν: Σέρτζιο Καστελίτο, Σαμπρίνα Φερίλι, Βαλέρια Φαμπρίτζι.



Δείτε το τρέιλερ:

«Yesterday» - Ο Ντάνι Μπόιλ σκηνοθετεί έναν κόσμο όπου δεν υπάρχουν οι Beatles



Κάποτε, όλοι ήξεραν τους Beatles. Τώρα πια, μόνο ο Τζακ θυμάται τα τραγούδια τους και για κάποιο λόγο, θα κάνει μεγάλη επιτυχία σαν μουσικοσυνθέτης. Από τον βραβευμένο με όσκαρ-σκηνοθέτη Ντάνι Μπόιλ («Slumdog Millionaire», «Trainspotting», «28 Μέρες Μετά») έρχεται μια rock-n-roll κομεντί για τη μουσική, τα όνειρα, τη φιλία και την αγάπη, μέσα από τον δρόμο που στρώνει η μουσική των Beatles.



Ο Τζακ Μάλικ (Χιμέςς Πατέλ) είναι ένας αποτυχημένος τραγουδοποιός σε ένα Αγγλικό προάστιο, ο οποίος δεν έχει στον ήλιο μοίρα.

Μοναδική πιστή φαν και μάνατζερ η παιδική του φίλη, η οποία απτόητη τού κλείνει συναυλίες πιστεύοντας ολόψυχα στο ταλέντο του. Τα πάντα θα αλλάξουν για τον αποκαρδιωμένο τραγουδοποιό όταν μετά από ένα ατύχημα θα ξυπνήσει στο νοσοκομείο και σε έναν κόσμο όπου οι Beatles δεν υπήρξαν ποτέ. Τότε αποφασίζει να πάρει την κιθάρα και να παίξει τα κομμάτια του συγκροτήματος σα να ήταν δικά του, με τον δρόμο πλέον για την καταξίωση να ανοίγεται διάπλατα.



Σκηνοθεσία Ντάνι Μπόιλ



Πρωταγωνιστές: Χιμές Πατέλ, Λίλι Τζέιμς, Κέιτ ΜακΚίνον.



Δείτε το τρέιλερ:



«Οι Αόρατες» του Λουί-Ζουλιέν Πετί



Η κωμωδία του Λουί-Ζουλιέν Πετί, επίκαιρη όσο ποτέ, συνδυάζει ιδανικά το καυστικό κοινωνικό σχόλιο με το γέλιο, επιλέγοντας αληθινές άστεγες γυναίκες να συμπρωταγωνιστήσουν με την αφρόκρεμα του γαλλικού σινεμά.

Με απόφαση του δήμου, ένα κέντρο υποδοχής δεκάδων άστεγων γυναικών πρόκειται να κλείσει. Οι κοινωνικοί λειτουργοί έχουν μόνο τρεις μήνες στη διάθεσή τους για να τις επανεντάξουν στην κοινωνία με κάθε τρόπο: πλαστογραφούν, καταφεύγουν στο ψέμα και προσπαθούν να βρουν οποιοδήποτε «μέσο» για να ανασταλεί η απόφαση. Για αυτό το διάστημα, τα πάντα επιτρέπονται, αρκεί να προστατευτούν οι γυναίκες.



Σκηνοθεσία: Λουί-Ζουλιέν Πετί



Παίζουν: Patricia Mouchon, Khoukha Boukherbache, Bérangère Toural.

Δείτε το τρέιλερ:

«Annabelle Comes Home» - Η δαιμονική κούκλα επιστρέφει και δημιουργεί χάος!



Αποφασισμένοι να εμποδίσουν την Annabelle από το να δημιουργήσει μεγαλύτερο χάος, οι δαιμονολόγοι Εντ και Λορέιν Γουόρεν κλειδώνουν τη δαιμονική κούκλα στην αίθουσα δαιμoνικών αντικειμένων του σπιτιού τους, την τοποθετούν «με ασφάλεια» πίσω από ένα ιερό γυαλί και ζητούν την ευλογία ενός ιερέα. Αλλά μία δαιμονική νύχτα επίκειται καθώς η Annabelle ξυπνάει τα κακά πνεύματα της αίθουσας, και όλοι μαζί στρέφονται εναντίον της 10χρονης κόρης των Γουόρεν, της Τζούντι και των φίλων της.



Σκηνοθεσία: Γκάρι Ντόμπερμαν

Ηθοποιοί: ΜακΚίνα Γκρέις, Μάντισον Άιζμαν, Κέιτι Σαρίφ, Πάτρικ Γουίλσον, Βέρα Φαρμίγκα.

Διάρκεια: 108 λεπτά

Είδος ταινίας: Τρόμου

Δείτε το τρέιλερ:

«Η Πισίνα» με τους Αλέν Ντελόν και Ρόμι Σνάιντερ σε επανέκδοση



Ατμοσφαιρικό θρίλερ με τους Αλέν Ντελόν και Ρόμι Σνάιντερ. Η ισορροπία ενός ζευγαριού που απολαμβάνει ήρεμη ζωή ενώ βρίσκεται σε διακοπές στο εξοχικό του, απειλείται όταν εμφανίζεται ο πρώην εραστής της γυναίκας μαζί με τη νεαρή του κόρη, οι οποίοι θα ταράξουν την ατμόσφαιρα του σπιτιού.

La Piscine



Θρίλερ 1968

Διάρκεια: 120'

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ζακ ντερέ με τους: Αλέν ντελόν, Ρόμι Σνάιντερ, Μορίς Ρονέ, Τζέιν Μπίρκιν.



Δείτε το τρέιλερ:

«Το Ένστικτο της Ζωής» - Ένα δραματικό θρίλερ του Αρμάντο Μπο



Αργεντίνικο δραματικό θρίλερ. Ένας άντρας που απολάμβανε μια τέλεια ζωή, έχοντας μια πολύ καλή δουλειά και μια αγαπημένη οικογένεια, θα δει τον αψεγάδιαστο κόσμο του να γκρεμίζεται όταν ανακαλύπτει πως χρειάζονται επειγόντως μεταμόσχευση νεφρού. Τότε, ο άνθρωπος που μέχρι τότε ζούσε ακολουθώντας πιστά τους νόμους, θα σκεφτεί σοβαρά να τους παραβιάσει για πρώτη φορά.

Animal

Θρίλερ 2018



Διάρκεια: 112'



Αργεντινο-ισπανική ταινία, σκηνοθεσία Αρμάντο Μπο με τους: Αρμάντο Φρανκέλα, Κάρλα Πίτερσον, Γκλόρια Καρά.



Δείτε το τρέιλερ:



«Η Πένθιμη Παρέλαση των Ρόδων» του Τόσιο Ματσουμότο



Αβανγκάρντ ταινία του Τόσιο Ματσουμότο (1969). Προσπαθώντας να ξεφύγει από ένα δραματικό παρελθόν που εξακολουθεί να τη στοιχειώνει, μία νεαρή τραβεστί συνάπτει δεσμό με τον αρκετά μεγαλύτερό της σε ηλικία ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου στο οποίο εργάζεται. Δεν γνωρίζει όμως πως εκείνος κατέχει το το κλειδί στο τραγικό πεπρωμένο που την περιμένει.

Bara no Soretsu / The Funeral Parade of Roses



Σινεφίλ 1969

Διάρκεια: 105'

Γιαπωνέζικη ταινία, σκηνοθεσία Τόσιο Ματσουμότο με τους: Πίτερ, Οσάμου Ογκασαβάρα, Γιοσίμι Τζο.



Δείτε το τρέιλερ: