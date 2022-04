Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 28 Απριλίου

Με τέσσερις ταινίες ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Πρόκειται για την κωμωδία δράσης «Τα Πάντα Όλα», με τη Μισέλ Γεό, το θρίλερ «Η Μνήμη του Δολοφόνου», με τον Λίαμ Νίσον, το παιδικό animation «Άινμπο: Πριγκίπισσα του Αμαζονίου» και την τουρκική ταινία μυστηρίου «Kerr».

Η Μνήμη του Δολοφόνου: Μια συναρπαστική ταινία δράσης με τον Λίαμ Νίσον

Μια δυναμική περιπέτεια, θρίλερ από τον σκηνοθέτη του «Casino Royale» Μάρτιν Κάμπελ με τον εξαιρετικό Λίαμ Νίσον.

Ο Άλεξ Λιούς (Λίαμ Νίσον) είναι ένας έμπειρος εκτελεστής, φημισμένος για τη διακριτική του ακρίβεια. Όταν αρνηθεί να ολοκληρώσει τη δουλειά για μια επικίνδυνη εγκληματική οργάνωση, μετατρέπεται σε στόχο και πρέπει να κυνηγήσει όσους τον θέλουν νεκρό. Ο βετεράνος πράκτορας του FBI (Γκάι Πιρς), η Λίντα Άμιστεντ και ο Mεξικανός κατάσκοπος Χιούγκο Μάρκεζ (Χάρολντ Τόρες) αναλαμβάνουν να ακολουθήσουν το σωρό πτωμάτων που αφήνει στο πέρασμά του ο Άλεξ.

Κυνηγημένος από εγκληματίες και FBI, o Άλεξ έχει όλα τα εφόδια να ξεφύγει, εκτός από ένα – παλεύει με την απώλεια μνήμης που επηρεάζει κάθε του κίνηση και δυσκολεύει το στόχο του. Όσο οι λεπτομέρειες θολώνουν και οι εχθροί πλησιάζουν, ο Άλεξ υποχρεώνεται να αμφισβητήσει κάθε του κίνηση και ποιόν μπορεί να εμπιστευτεί.

Memory

Σκηνοθεσία: Μάρτιν Κάμπελ

Ηθοποιοί: Λίαμ Νίσον, Γκάι Πιρς, Μόνικα Μπελούτσι, Χάρολντ Τόρες, Ταζ Άτουαλ, Ρέι Φίρον

Διάρκεια: 105 λεπτά

Είδος ταινίας: Θρίλερ

Δείτε το τρέιλερ:



«Τα Πάντα Όλα»: Μία ξεκαρδιστική περιπέτεια με τη Μισέλ Γεό και την Τζέιμι Λι Κέρτις

Μία ξεκαρδιστική περιπέτεια με μεγάλη καρδιά και πληθωρική σκηνοθεσία, μία καταιγιστική υπαρξιακή κωμωδία σε ένα πολυσύμπαν με εναλλακτικές ζωές, μία διασκεδαστική αλληγορία για τον πολύπλοκο σύγχρονο κόσμο. H Μισέλ Γεό (Τίγρης και Δράκος) και η Τζέιμι Λι Κέρτις υποδύονται απολαυστικά κόντρα ρόλους και υπηρετούν το τολμηρό και αντισυμβατικό όραμα δύο ευφυέστατων και μαξιμαλιστών δημιουργών, γνωστών ως Ντάνιελς.

Σύνοψη



Η Έβελιν, μία εξουθενωμένη Κινεζοαμερικανίδα, όχι μόνο δεν μπορεί να συνεννοηθεί με τον πατέρα, τον σύζυγο και την κόρη της, αλλά δεν μπορεί να πληρώσει ούτε τους φόρους της. Όταν της δίνεται η δυνατότητα να μεταπηδήσει σε άλλα σύμπαντα, τίποτα δεν την έχει προετοιμάσει για αυτό που την περιμένει.

Everything Everywhere All At Once



Σκηνοθεσία/Σενάριο: Ντάνιελ Κουάν, Ντάνιελ Σάινερτ γνωστοί ως Ντάνιελ



Πρωταγωνιστούν: Μισέλ Γεό, Τζέιμς Χονγκ, Τζέιμι Λι Κέρτις, Στέφανι Σου, Κε Χούι Κουάν, Χάρι Σαμ Τζούνιορ

Διάρκεια:2 ώρες και 20 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

Άινμπο: Πριγκίπισσα του Αμαζονίου

H 13χρονη Άινμπο ζει στα βάθη του Αμαζονίου με τη φυλή της. Μια μέρα, η Άινμπο ανακαλύπτει πως η φυλή της κινδυνεύει. Όχι μόνο απειλείται από το κακό πνεύμα του Γιακουρούνα, αλλά και ολόκληρη η ζούγκλα καταστρέφεται από ανθρώπους που την εκμεταλλεύονται για βιομηχανική εξόρυξη. Μαζί με το κωμικό δίδυμο πνευματικών οδηγών, τον αξιολάτρευτο Ντίλο και τον αγαθούλη Βάκα, η Άινμπο αποφασίζει να σώσει τη φυλή της.

Ainbo: Spirit of the Amazon

Παιδική ταινία κινουμένων σχεδίων, περουβιανής και αμερικανικής παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Χοσέ Ζελάντα και Ρίτσαρντ Κλάους.

Δείτε το τρέιλερ:

«Kerr» του Ταϊφούν Πιρσελίμογλου

Ένα τουρκικό ψυχολογικό θρίλερ του Ταϊφούν Πιρσελίμογλου, που βραβεύτηκε στο 58ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αττάλειας με το "Χρυσό Πορτοκάλι" και είναι -εκτός από τουρκικής- και ελληνογαλλικής παραγωγής (2021), καθώς η φωτογραφία είναι του Ανδρέα Σινάνου και η μουσική του Νίκου Κηπουργού.

Ένας άντρας επιστρέφει στην πόλη για την κηδεία του πατέρα του και το ένα παράξενο συμβάν διαδέχεται το άλλο. Γίνεται ο μοναδικός μάρτυρας ενός φόνου, η αστυνομία τον «παγιδεύει» στην πόλη, ενώ οι γνωστοί του εκλιπόντος πατέρα του τον εμπλέκουν στην απαγόρευση κυκλοφορίας που κηρύσσεται στην πόλη.

Πρωταγωνιστεί ο Ερντέμ Σενοτσάκ.

Δείτε το τρέιλερ: