Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 29 Ιουλίου 2021

Με επτά νέες ταινίες, και τέσσερις επανεκδόσεις, ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Από τις νέες ταινίες ξεχωρίζει το θρίλερ μυστηρίου του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν «Old» και η ταινία «Η Νονά της νύχτας» του Ζαν Πολ Σαλομέ με την Ιζαμπέλ Ιπέρ. Ωστόσο ας δούμε και τις έντεκα ταινίες που η κάθε μία ξεχωριστά αποτελεί μια καλή κινηματογραφική πρόταση για αυτήν την εβδομάδα.

«Old», ένα θρίλερ μυστηρίου του Μ. Νάιτ Σιάμαλαν

Ο οραματικός κινηματογραφιστής, Μ. Νάιτ Σιάμαλαν, μας αποκαλύπτει ένα ανατριχιαστικό, μυστηριώδες νέο θρίλερ για μια οικογένεια που κάνει διακοπές σε ένα τροπικό μέρος και που θα ανακαλύψει ότι η απομονωμένη παραλία που επέλεξε να χαλαρώσει για λίγες ώρες με κάποιο τρόπο κάνει τους ανθρώπους να γερνούν γρήγορα συμπυκνώνοντας ολόκληρη τη ζωή τους στη διάρκεια μιας μέρας. Με τα λεπτά να μετράνε αντίστροφα, η οικογένεια πρέπει να βρει τρόπο να γλιτώσει σταματώντας το… αναπόφευκτο.

Η ταινία διαθέτει ένα εντυπωσιακό cast που περιλαμβάνει τον βραβευμένο με Χρυσή Σφαίρα, Γκάελ Γκαρσία Μπερνάλ, τη Βίκυ Κρίπς (Phantom Thread), τον Ρούφους Σιούελ (The Man in the High Castle), τον Κεν Λιούνγκ (Star Wars: Episode VII—The Force Awakens), την Νίκι Αμούκα-Μπερντ (Jupiter Ascending), την Άμπει Λι (Lovecraft Country), τον Άαρον Πιέρ (Syfy’s Krypton), τον Άλεξ Γουλφ (Hereditary), την Έμπεθ Ντέιβιτζ (The Girl with the Dragon Tattoo), τον Ελάιζα Σκάνλεν (Little Women), την Εμιούν Έλιοτ (Star Wars: Episode VII—The Force Awakens), την Κάθλιν Σαλφάν (The Affair) και τον Τόμασιν Μακένζι (Jojo Rabbit).

Δείτε το τρέιλερ:

«Η Νονά της νύχτας» του Ζαν Πολ Σαλομέ με την Ιζαμπέλ Ιπέρ

Η καταπληκτική Ιζαμπέλ Ιπέρ, σε μια ακόμα απολαυστική ερμηνεία, μεταμορφώνεται σε έμπορο ναρκωτικών, ως άλλη «Νονά» της μαφίας, στην ανάλαφρη γαλλική κωμωδία «Η Νονά της Νύχτας» με την υπογραφή του Ζαν Πολ Σαλομέ.

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ είναι μεταφράστρια της δίωξης ναρκωτικών. Σε μια παρακολούθηση, ανακαλύπτει ότι είναι άσχημα μπλεγμένος ο γιος της αγαπημένης κυρίας που φροντίζει την μαμά της. Αποφασίζει να τον βοηθήσει. Στην πορεία όμως, και με τις πληροφορίες που έχει, βρίσκεται η ίδια να διακινεί μεγάλα φορτία ναρκωτικών…

Υπόθεση

Η αραβικής καταγωγής Πασιάνς Πορτεφέ είναι μια μεταφράστρια της γαλλικής Δίωξης Ναρκωτικών, που ειδικεύεται σε τηλεφωνικές παρακολουθήσεις υπόπτων για διακίνηση παράνομων ουσιών. Η δουλειά της είναι κακοπληρωμένη και σκληρή, αλλά η κυρία Πορτεφέ προσπαθεί να διατηρήσει την υπομονή της, όπως άλλωστε υποδηλώνει και το βαφτιστικό της (Patience=υπομονή). Η ζωή της θα αλλάξει ριζικά, όταν, παρακολουθώντας τη συνομιλία δύο καταζητουμένων διακινητών ναρκωτικών, αναγνωρίζει στον ένα από αυτούς τον γιο της αγαπητής κυρίας που φροντίζει την υπερήλικη μητέρα της. Η μεταφράστρια αποφασίζει να προστατεύσει τον νεαρό, όμως οι πληροφορίες που έχει ήδη συγκεντρώσει, την οδηγούν στην καρδιά ενός μεγάλου κυκλώματος διακίνησης χασίς. Με τη βοήθεια του DNA, ενός σκύλου που παλιά ανήκε στη Δίωξη και τώρα «δουλεύει» για τον εαυτό του, η Πασιάνς, αξιοποιώντας τις επαγγελματικές της εμπειρίες, θα μπει για τα καλά μέσα στο κύκλωμα της ντρόγκας στο Παρίσι, και θα γίνει η νέα Νονά της Νύχτας!

Η Ιζαμπέλ Ιπέρ, που χρειάστηκε να μάθει αραβικά για να ανταπεξέλθει στις μεγάλες απαιτήσεις του ρόλου της, λέει πως «η Πασιάνς είναι μια γυναίκα που έχει περάσει από τη διαδικασία μιας βίαιης απώλειας, κι έχει μάθει να τα βγάζει πέρα μόνη της, φροντίζοντας τις κόρες και τη μητέρα της. Όταν προκύπτει η νέα κατάσταση στη ζωή της, δεν το σκέφτεται και πολύ…» Όσο για τη στροφή της στην κωμωδία, η μεγάλη ηθοποιός δηλώνει πως αυτό που της άρεσε στο βιβλίο στο οποίο στηρίχθηκε η ταινία (της συγγραφέως Ανελόρ Καΐρ, που συμμετείχε στο σενάριο) ήταν η ιδέα πως σε κάθε τραγωδία υπάρχει ένα κωμικό στοιχείο, και το αντίστροφο.

«Mama weed» 2020,

Διάρκεια: 104’



Σκηνοθεσία: Ζαν- Πολ Σαλομέ



Ηθοποιοί: Ιζαμπέλ Ιπέρ, Ιπολίτ Ζιραρντό.

Δείτε το τρέιλερ:

«Περιπέτεια στη ζούγκλα» με τον Ντουέιν Τζόνσον και την Έμιλι Μπλαντ

Η νέα ταινία της Disney «Περιπέτεια στη Ζούγκλα» είναι μία ιστορία εξερεύνησης στην οποία συμμετέχουν ο απολαυστικός Ντουέιν Τζόνσον και η υπέροχη Έμιλι Μπλαντ.

Δεκαετία του 1910. Ένα συναρπαστικό ταξίδι ξεκινά στον Αμαζόνιο με καπετάνιο τον πνευματώδη Φρανκ Γουλφ και τη θαρραλέα ερευνήτρια Δρ. Λίλι Χάουτον. Η Λίλι ταξιδεύει από το Λονδίνο στη ζούγκλα του Αμαζονίου, επιλέγοντας κατά τύχη τον Φρανκ ως οδηγό, με την ετοιμόρροπη βάρκα του. Η Λίλι είναι αποφασισμένη να ανακαλύψει ένα αρχαίο δέντρο με απαράμιλλες θεραπευτικές ικανότητες, κρατώντας στα χέρια της τη δύναμη να αλλάξει το μέλλον της ιατρικής. Το απίθανο ντουέτο σε μια επική και απρόσμενη περιπέτεια, θα συναντήσει αμέτρητους κινδύνους και υπερφυσικές δυνάμεις, όλα κρυμμένα στην παραπλανητική ομορφιά του πλούσιου τροπικού δάσους. Καθώς όμως τα μυστικά του χαμένου δέντρου ξεδιπλώνονται, η ζωή της Λίλι και του Φρανκ παίζεται κορώνα γράμματα, και το ανθρώπινο είδος κρέμεται από μία κλωστή.

Σκηνοθεσία: Ζομ Κολέ-Σερά

Ηθοποιοί: Ντουέιν Τζόνσον, Έμιλι Μπλαντ, Έντγκαρ Ραμίρεζ, Τζακ Γουάιτχολ, Τζέσε Πλίμονς, Πολ Τζιαμάτι, Βερόνικα Φαλκόν, Ντέιβιντ Λενγκέλ.

Δείτε το τρέιλερ:

«Κάτι Τρέχει στο Σεν Τροπέ» με τον Ζεράρ Ντεπαρντιέ

Ο δισεκατομμυριούχος Claude μαζί με την παρέα του περνούν θαυμάσια στην βίλα τους στο Σεν Τροπέ όταν παρά τρίχα γλιτώνουν από μια απόπειρα δολοφονίας εναντίον τους. Αναγκαστικά προσλαμβάνουν τον γκαφατζή επιθεωρητή Boulin που έρχεται σαν υπηρέτης στην βίλα τους προκειμένου να εξιχνιάσει την υπόθεση. Πόσο στραβά μπορούν να πάνε τα πράγματα;

Σκηνοθέτης: Nicolas Benamou



Ηθοποιοί: Christian Clavier, Benoît Poelvoorde, Thierry Lhermitte, Gérard Depardieu

Δείτε το τρέιλερ:



«Η μαύρη κηλίδα» του Ενρίκε Γκαρσία

Ένα δυνατό θρίλερ ατμόσφαιρας, μία αινιγματική ιστορία που κλονίζει μία οικογένεια και τη μικρή κοινωνία ενός γραφικού χωριού στην Ισπανία. Η ταινία, που συγκεντρώνει ως επί το πλείστον ανδαλουσιανό καστ, διαδραματίζεται το 1971 και ταξιδεύει το κοινό σε ένα παραδοσιακό χωριό της Ανδαλουσίας, όπου οι σχέσεις μεταξύ των μελών μιας οικογένειας και της μικρής κοινωνίας πυροδοτούν ένα αγωνιώδες δράμα.

Σύνοψη

1971 σε ένα απομονωμένο χωρίο στην Ισπανία. Μετά το θάνατο της ηλικιωμένης μητέρας τους, οι τρεις κόρες της βρίσκονται αντιμέτωπες με έναν γείτονα που θα τους γυρίσει την πλάτη, έναν ιερέα που έχει κηρύξει πόλεμο στην οικογένεια και την απρόσμενη άφιξη του αποξενωμένου γιου. Τη νύχτα της αγρυπνίας τα μυστικά της οικογένειας αναδύονται μπροστά στο νεκρό σώμα της μητέρας. Όλο το μίσος, η απέχθεια και η απόγνωση του παρελθόντος επιστρέφουν τη νύχτα πριν την κηδεία.

La Mancha Negra

Σκηνοθεσία Ενρίκε Γκαρσία

Πρωταγωνιστούν: Κούκα Εσκριμπάνο, Πάμπλο Πουγιόλ, Μαρία ΑλφόνσαΡόσο



Διάρκεια: 90 λεπτά



Διανομή: Tanweer

Δείτε το τρέιλερ:

«Μη φεύγεις, Βάντα!» της Μπετίνα Ομπερλί

Η 35χρονη Πολωνέζα Βάντα, μητέρα δύο μικρών παιδιών, δουλεύει σε μια παραλίμνια ελβετική βίλα, φροντίζοντας τον πλούσιο 70άρη Γιόζεφ και βοηθώντας τη γυναίκα του Έλσα. Ο γιος του ζευγαριού είναι ερωτευμένος μαζί της, όλα όμως θα αλλάξουν άρδην όταν η Βάντα μείνει απροσδόκητα έγκυος.

My Wonderful Wanda



Δραματική 2020

Διάρκεια: 111'

Ελβετική ταινία,

Σκηνοθεσία Μπετίνα Ομπερλί

Με τους: Ανιέσκα Γκροτσόφσκα, Γκότφριντ Μπρέιτφους, Αντρέ Γιουνγκ.

Δείτε το τρέιλερ:

«Λάσι, γύρνα σπίτι»

Ο 12χρονος Φλο και η σκυλίτσα του, Λάσι, είναι αχώριστοι φίλοι που ζουν αμέριμνοι σε ένα ειδυλλιακό χωριό στη νότια Γερμανία. Όταν ο πατέρας του Φλο χάνει τη δουλειά του, η οικογένεια αναγκάζεται να μετακομίσει σε ένα μικρό διαμέρισμα όπου απαγορεύονται τα σκυλιά κι έτσι ο Φλο, απαρηγόρητος, αναγκάζεται να αποχωριστεί την καλύτερή του φίλη.

Όταν η ατμόσφαιρα στο καινούργιο της σπιτικό αρχίζει να γίνεται εχθρική, η Λάσι θα αρπάξει την ευκαιρία να δραπετεύσει και να ξεκινήσει ένα, γεμάτο περιπέτειες, ταξίδι για να διασχίσει τη Γερμανία και να επιστρέψει στον πολυαγαπημένο της φίλο. Όμως και ο Φλο δεν κάθεται με σταυρωμένα τα χέρια: αρχίζει κι εκείνος να αναζητάει τη Λάσι – και τίποτα δεν μπορεί να τους σταματήσει από το να ξαναβρούν ο ένας τον άλλον!

Σκηνοθεσία: Χάνο Ολντέρντισεν

Πρωταγωνιστούν: Νίκο Μαρίσκα, Σεμπάστιαν Μπέζελ, Ματίας Χάμπις

Διάρκεια: 96 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

Τέσσερις ταινίες σε επανέκδοση

«Η νύχτα των βρυκολάκων» του Ρομάν Πολάνσκι

Σε ένα ορεινό χωριό των Καρπαθίων δύο γκαφατζήδες βαμπιροκυνηγοί, ο καθηγητής Αμπρόνσιους και ο αφελής βοηθός του Άλφρεντ, έρχονται αντιμέτωποι με τον παντοδύναμο βρικόλακα κόμη Κρόλοκ.

The Fearless Vampire Killers

Κωμωδία 1967

Διάρκεια: 108'

Αγγλική ταινία, σκηνοθεσία Ρομάν Πολάνσκι με τους: Τζακ Μακ Γκόουραν, Σάρον Τέιτ, Ρομάν Πολάνσκι, Άλφι Μπας, Φέρντι Μέιν.

Δείτε το τρέιλερ:

«Η διπλή ζωή της Βερόνικα»

Δύο γυναίκες που έχουν το ίδιο πρόσωπο και μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά ζουν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά η μία από την άλλη. Η Βερόνικα μένει στην Κρακοβία και η Βερονίκ στο Κλερμόν Φεράν, έχουν όμως το ίδιο πάθος για τη μουσική, την ίδια μοναχική αύρα και το ίδιο σοβαρό πρόβλημα υγείας.

La Double Vie de Veronique



Σινεφίλ 1991

Διάρκεια: 98'

Γαλλο-πολωνική ταινία,

Σκηνοθεσία Κριστόφ Κισλόφσκι

Mε τους: Ιρέν Ζακόμπ, Φιλίπ Βολτέρ, Σαντρίν Ντιμάς.

Δείτε το τρέιλερ:

«Ο όρκος» του Μικεΐλ Τσιαουρέλι

Ασπρόμαυρο σοβιετικό δράμα του 1946 το οποίο βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, αρχής γενομένης από το 1924. Τότε μια συμμορία κουλάκων θα σκοτώσει τον πιστό μπολσεβίκο Στέπαν Πετρόφ, ο οποίος προσπαθούσε να παραδώσει μια σημαντική επιστολή στον Λένιν. Την αποστολή του θα συνεχίσουν η γυναίκα του Βαρβάρα με την κόρη τους, αλλά φτάνοντας στη Μόσχα θα μάθουν πως ο ηγέτης της Οκτωβριανής επανάστασης είναι πια νεκρός. Την επιστολή θα παραλάβει τελικά ο Ιωσήφ Στάλιν, ο οποίος τα επόμενα χρόνια και μέχρι το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου θα είναι σε επικοινωνία με τη Βαρβάρα Πέτροβνα, μια «μάνα κουράγιο» της σοβιετικής ανοικοδόμησης.

Pitsi



Δραματική 1946

Διάρκεια: 116'

Σοβιετική ταινία, σκηνοθεσία Μικεΐλ Τσιαουρέλι με τους: Σοφία Γκιαντσίτοβα, Νικολάι Μπογκολιούμποφ, Ντμίτρι Παβλόφ.

Δείτε το τρέιλερ:

«Το Κεντρί» με τους: Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Πολ Νιούμαν

Στην Αμερική της δεκαετίας του ’30 δύο μικροκομπιναδόροι συμμαχούν και στήνουν μια μεγαλοφυή ιπποδρομιακή κομπίνα για να «γδύσουν» έναν αρχιμαφιόζο.

The Sting



Αστυνομική 1973

Διάρκεια: 129'

Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τζορτζ Ρόι Χιλ με τους: Ρόμπερτ Ρέντφορντ, Πολ Νιούμαν, Ρόμπερτ Σόου

Δείτε το τρέιλερ: