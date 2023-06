Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 29 Ιουνίου

Με τέσσερις νέες ταινίες και πέντε επανεκδόσεις ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζουν η πολυαναμενόμενη ταινία «Ο Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου» με τον μοναδικό Χάρισον Φορντ, το αμερικάνικο πολιτικό θρίλερ «Reality» της Τίνα Σάτερ, το «Μικρό Λουλούδι (ή 15 τρόποι να σκοτώσεις τον γείτονά σου) του Σαντιάγκο Μίτρε, ενώ από τις πέντε επανεκδόσεις ξεχωρίζουν «Το Θεώρημα» του Παζολίνι, η «Ρεβέκκα» του Χίτσκοκ και η «Ζαν Ντιλμάν», το φεμινιστικό δράμα της Σαντάλ Ακερμάν.

«Ο Indiana Jones και ο Δίσκος του Πεπρωμένου» σε νέες περιπέτειες με τον μοναδικό Χάρισον Φορντ

Η περιπέτεια του θρυλικού αρχαιολόγου ξεκινάει σήμερα στις 29 Ιουνίου. Όντας σε μια νέα εποχή και πλησιάζοντας στη συνταξιοδότηση, ο Indy παλεύει με την προσαρμογή του σε έναν κόσμο που μοιάζει να τον έχει ξεπεράσει. Αλλά καθώς τα πλοκάμια ενός πολύ γνώριμου κακού επιστρέφουν με τη μορφή ενός παλιού αντιπάλου, ο Indy πρέπει να φορέσει το καπέλο του και να πάρει το μαστίγιο του για άλλη μια φορά για να βεβαιωθεί ότι ένα αρχαίο και πανίσχυρο τεχνούργημα δεν θα πέσει σε λάθος χέρια.

Ο Harrison Ford (Χάρισον Φορντ) επιστρέφει στον ρόλο του θρυλικού ήρωα αρχαιολόγου για την πολυαναμενόμενη τελευταία ταινία του εμβληματικού franchise – μία μεγάλη κινηματογραφική περιπέτεια γυρισμένη σε όλο τον κόσμο. Συμπρωταγωνιστές του Ford είναι οι Phoebe Waller-Bridge (“Fleabag”), Antonio Banderas (“Πόνος και Δόξα”), John Rhys-Davies (“Οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού”), Toby Jones (“Jurassic World: Το Βασίλειο Έπεσε”), Boyd Holbrook (“Λόγκαν”), Ethann Isidore (“Θανάσιμο Δίδυμο”) και Mads Mikkelsen (“Φανταστικά Ζώα: Τα Μυστικά του Ντάμπλντορ”).

Σκηνοθεσία από τον James Mangold (“Κόντρα Σε Όλα,” “Λόγκαν”), σενάριο από τους Jez Butterworth, John-Henry Butterworth, David Koepp και James Mangold, παραγωγή από τους Kathleen Kennedy, Frank Marshall και Simon Emanuel, και με τους Steven Spielberg και George Lucas ως executive producers. Ο John Williams, ο οποίος ήταν ο συνθέτης όλων των ταινιών του Indy από το “Οι Κυνηγοί της Χαμένης Κιβωτού” του 1981, επιστρέφει και πάλι ως συνθέτης της ταινίας.

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Μάνγκολντ

Σενάριο: Τζεζ Μπάτεργουορθ, Τζον-Χένρι Μπάτεργουορθ, Ντέιβιντ Κεπ, Τζέιμς Μάνγκολντ

Φωτογραφία: Φαίδων Παπαμιχαήλ

Μουσική: Τζον Γουίλιαμς



Πρωταγωνιστούν: Χάρισον Φορντ, Φίμπι Γουόλερ Μπριτζ, Αντόνιο Μπαντέρας, Μαντς Μίκελσεν, Τόμπι Τζόουνς, Κάρεν Αλεν.

Διάρκεια: 154 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

«Reality»: Η Σίντνεϊ Σουίνι πρωταγωνιστεί σε μια ταινία κατοσκοπείας της Τίνα Σάτερ

Η Σίντνει Σούινι του «Euphoria» παραδίδει μια πολυεπίπεδη ερμηνεία, το μέγεθος της οποίας γίνεται αντιληπτό μέχρι το φινάλε της ταινίας, σε ένα θρίλερ που αποτέλεσε μια από τις καλύτερες ταινίες που προβλήθηκαν στο περασμένο φεστιβάλ Βερολίνου.

Ένα Σάββατο απόγευμα, τον Ιούνιο του 2017, η Reality Winner, μια 25χρονη με τζιν σορτς, βρίσκεται αντιμέτωπη με πράκτορες του FBI, στο σπίτι της στην Georgia.

Μια σχεδόν κρυπτική συνομιλία ξεκινά και η ζωή της Reality, αλλά και η ιστορία της αρχίζει να ξετυλίγεται.

Γιατί η αλήθεια δεν περιορίζεται.

Σκηνοθεσία: Τίνα Σάτερ



Πρωταγωνιστούν: Σίντνει Σουίνι, Μαρσάντ Ντέιβις, Τζος Χάμιλτον.



Διάρκεια: 82 λεπτά



Έτος παραγωγής: 2023



Δείτε το τρέιλερ:

«Μικρό Λουλούδι (ή 15 τρόποι να σκοτώσεις τον γείτονά σου): Μια απρόσμενη κωμωδία του Σαντιάγκο Μίτρε

Τζαζ, έρωτας και …φόνος: η νέα συνταγή για την ευτυχία! Ήρωας ένας δολοφόνος που σκοτώνει ξανά και ξανά το ίδιο θύμα!

Η ταινία «Μικρό Λουλούδι (ή 15 τρόποι να σκοτώσεις τον γείτονά σου)» του Σαντιάγκο Μίτρε, είναι μία απρόσμενη κωμωδία που θα σας χαρίσει απολαυστικές στιγμές στα θερινά σινεμά.

Υπόθεση

Η ζωή ως ζευγάρι, ο έρωτας και η οικογένεια είναι η όμορφη καθημερινότητα του Xoσέ και της Λουσί, μέχρι τη μέρα που αρχίζουν να πλήττουν. Η Λουσί συμβουλεύεται έναν ψυχίατρο για να σώσει τη σχέση τους. Ο άνεργος Χοσέ, ένας Αργεντίνος κομίστας που δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στη Γαλλία, πηγαίνει να δει τον Ζαν-Κλοντ, το σνομπ γείτονά τους. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ακούει το τζαζ κομμάτι «Petite Fleur» και τον σκοτώνει ανεξήγητα. Όμως την επόμενη μέρα, ο γείτονας είναι ζωντανός, σαν να μην έχει συμβεί τίποτα. Έτσι τον ξανά-σκοτώνει, αλλά πάντα επανεμφανίζεται. Η δολοφονία του γίνεται μέρος της νέας ρουτίνας του Χοσέ: να φροντίζει το μωρό, να φτιάχνει το σπίτι, να προσπαθεί να σώσει τη σχέση με τη γυναίκα του και …να σκοτώνει το γείτονά του -πάντα υπό την μελωδία του “Petite Fleur” του Σίντνεϊ Μπέσετ.

Στην πραγματικότητα ξεκινά μια νέα θεραπεία: κάθε Πέμπτη πίνει, χορεύει και το παίζει δολοφόνος: η νέα συνταγή για την ευτυχία!

Στη νέα του ταινία, την πρώτη που γυρίζει στη Γαλλία, ο Αργεντίνος Σαντιάγκο Μίτρε (που στο Argentina 1985 είχε διηγηθεί την αληθινή ιστορία της δίκης των στρατηγών της Αργεντίνικης δικτατορίας), μεταχειρίζεται ως όχημα το είδος της μαύρης κωμωδίας για να μιλήσει για έναν ύπουλο εχθρό: τη ρουτίνα.

Βασισμένος στο μυθιστόρημα Petite fleur (jamais ne meurt -ποτέ δεν πεθαίνει) του αργεντίνου Iosi Havilio, μας παραδίδει μια ταινία με χιούμορ, μακάβρια ποίηση, ωραία μουσική (ακούγεται μέχρι και το “Capri, c’est fini”) και ήρωα έναν δολοφόνο που σκοτώνει το ίδιο θύμα, ξανά και ξανά, με ευφάνταστους τρόπους.

Πέρα όμως από τα στοιχεία φαντασίας και την τρέλα της, μας παραδίδει και μια ταινία για τις σχέσεις: όπως λέει ο ίδιος πρόκειται για «μια κλασική ιστορία χωρισμού και επανασύνδεσης, αυτό που συχνά ονομάζουμε “κωμωδία του ξαναπαντρέματος!».

Petite Fleur

Ηθοποιοί: Ντάνιελ Έντλερ, Βιμάλα Πονς, Μελβίλ Πουπό, Σερζί Λοπέζ, Φρανσουάζ Λεμπρίν

Διάρκεια: 98′



Χώρες παραγωγής: Γαλλία, Αργεντινή



Έτος παραγωγής: 2022

Δείτε το τρέιλερ:

«Ρούμπι: Ένα Κράκεν στην Εφηβεία»: Μια υποβρύχια ταινία κινουμένων σχεδίων!

Καμιά φορά ο ήρωας που είναι γραφτό να γίνεις κρύβεται λίγο πιο κάτω από την επιφάνεια.

Αυτό το καλοκαίρι, η DreamWorks Animation βυθίζεται στα ταραγμένα νερά ενός γυμνασίου με μία ξεκαρδιστική, αυθεντική περιπέτεια για μία ντροπαλή έφηβη που ανακαλύπτει πως κατάγεται από μία θρυλική βασιλική οικογένεια μυθικών Κράκεν και πως το πεπρωμένο της, στα βάθη του ωκεανού, είναι ηρωικό.

Η γλυκιά και αδέξια 16χρονη Ρούμπι Γκίλμαν θέλει απεγνωσμένα να ταιριάξει στο περιβάλλον του γυμνασίου, όπου νιώθει ότι περνάει απαρατήρητη. Κάνει ιδιαίτερα μαθηματικών στον σκεϊτά με τον οποίο είναι τσιμπημένη, ενώ εκείνος τη θαυμάζει μόνο για το μυαλό της. Γενικά, δεν της επιτρέπεται να κυκλοφορεί στην παραλία παρέα με τα κουλ παιδιά, γιατί η υπερπροστευτική μαμά της τής απαγορεύει να μπει στο νερό.

Αλλά όταν παραβαίνει τον νούμερο 1 κανόνα της μαμάς της, η Ρούμπι θα ανακαλύψει ότι είναι βασιλική διάδοχος Κράκεν πολεμιστριών και ότι προορίζεται να κληρονομήσει τον θρόνο της επιβλητικής γιαγιάς της, της πολεμίστριας βασίλισσας των επτά θαλασσών.

Τα Κράκεν είναι ορκισμένοι φύλακες των ωκεανών ενάντια στις ματαιόδοξες και διψασμένες για εξουσία γοργόνες σε μία διαμάχη που κρατάει αιώνες. Υπάρχει όμως ένα μεγάλο πρόβλημα: το δημοφιλές, πανέμορφο, νεοφερμένο κορίτσι του σχολείου, η Τσέλσι, τυχαίνει να είναι γοργόνα. Η Ρούμπι πρέπει να συμφιλιωθεί με την πραγματική της φύση και να ξεπεράσει τον εαυτό της για να προστατεύσει αυτούς που αγαπάει περισσότερο.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο υποψήφιος για Όσκαρ Κερκ ΝτεΜίκο (Vivo, Οι Κρουντς) και την παραγωγή η Κέλι Κούνι Σιλέλα (Οι ευχούληδες 2: Παγκόσμια περιοδεία, Οι ευχούληδες), με τη Φάριν Περλ (Οι Κρουντς 2: Nέα Eποχή, Οι ευχούληδες 2: Παγκόσμια περιοδεία) στη συν-σκηνοθεσία.

Ruby Gillman, Teenage Kraken

Σκηνοθέτης: Κερκ ΝτεΜίκο, Φάριν Περλ



Ακούγονται: Τζέιν Φόντα, Τόνι Κολέτ, Λάνα Κόντορ, Άνι Μέρφι, Γουίλ Φόρτε, Σαμ Ρίτσαρντσον, Κόλμαν Ντομίνγκο, Λάιζα Κόσι, Εντουάρντο Φράνκο, Ραμόνα Γιανγκ.



Στην ελληνική μεταγλώττιση ακούγονται: Λητώ Αμπατζή, Τάνια Παλαιολόγου, Γιάννης Στεφόπουλος, Βαγγέλης Κακούρης, Θάνος Λέκκας, Νταίζη Σεμπεκοπούλου, Έβελυν Ασουάντ, Σοφία Καψαμπέλη, Βασίλης Παπαστάθης, Λουκάς Φραγκούλης, Πάνος Αποστολόπουλος, Πηνελόπη Σκαλκώτου, Φώτης Πετρίδης, Τζίνη Παπαδοπούλου, Στεφανία Φιλιάδη, Μαριάνθη Σοντάκη, Γιώργος Μαντάς, Βασιλική Σούτη, Πέτρος Δαμουλής

Σκηνογραφία: Πιερ-Ολιβιέ Βενσάν.



Διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

«Τοπίο στην ομίχλη»: Η βραβευμένη ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου σε επανέκδοση

«Τοπίο στην ομίχλη», η όγδοη κατά σειρά μεγάλου μήκους ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, η οποία το 1988 απέσπασε Αργυρό Λιοντάρι στη Βενετία καθώς και το βραβείο καλύτερης ευρωπαϊκής ταινίας, κυκλοφορεί σε επανέκδοση. Η Βούλα κι ο Αλέξανδρος είναι δύο παιδιά, αδέλφια, που ο πατέρας τους δουλεύει μετανάστης στη Γερμανία. Αυτή, τουλάχιστον, είναι η απάντηση που τους δίνει η μητέρα τους όταν εκείνα τον αναζητούν. Μια μέρα, επιβιβάζονται σ’ ένα τρένο που νομίζουν ότι θα τους μεταφέρει στη Γερμανία. Το ταξίδι τους δε φαίνεται να πραγματοποιείται. O προορισμός απομακρύνεται όσο τα δύο παιδιά εμπλέκονται σε μια διαρκή αντιπαράθεση με την πραγματικότητα, που τους «καθυστερεί» σε διάφορους ενδιάμεσους σταθμούς κατά μήκος της χώρας. Μετά από μια σκληρή περιπλάνηση στη ζωή και την ενηλικίωση, θα φτάσουν σ’ εκείνο το σύνορο, πέρα απ’ το οποίο πιστεύουν ότι θα βρουν τελικά έναν πατέρα, που αντιπροσωπεύει γι’ αυτά μια ελπίδα. Αν, μετά την έρημη και παρακμασμένη χώρα που διέτρεξαν, υπάρχει η «Γερμανία» πέρα απ’ αυτό το σύνορο, τότε υπάρχει ελπίδα τα παιδιά να βρουν μόνα τους το δρόμο για να βγουν απ’ τον δικό μας χαοτικό κόσμο.

Σκηνοθεσία: Θόδωρος Αγγελόπουλος

Σενάριο: Θόδωρος Αγγελόπουλος, Θανάσης Βαλτινός, Τονίνο Γκουέρα

Φωτογραφία: Γιώργος Αρβανίτης

Μοντάζ: Γιάννης Τσιτσόπουλος

Μουσική: Ελένη Καραΐνδρου



Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Ζέκε, Τάνια Παλαιολόγου, Στράτος Τζώρτζογλου, Χριστόφορος Νέζερ, Εύα Κοταμανίδου, Αλίκη Γεωργούλη, Βαγγέλης Καζάν.

Δείτε το τρέιλερ:

«Ζαν Ντιλμάν»: Η εμβληματική ταινία της Σαντάλ Ακερμάν σε επανέκδοση

Η ταινία που ψηφίστηκε πρόσφατα καλύτερη όλων των εποχών από το ιστορικό κινηματογραφικό περιοδικό Sight & Sound. Κατά τη διάρκεια τριών ημερών, μία σεξεργάτρια ακολουθεί μεθοδικά τη μονότονη ρουτίνα της, η οποία περιλαμβάνει τις δουλειές του σπιτιού, την ανατροφή του γιου της και την υποδοχή των πελατών όταν εκείνος λείπει. Η ομαλή λειτουργία των καθημερινών ασχολιών της αρχίζει να διαταράσσεται ανεξήγητα, ώσπου τα πράγματα οδηγούνται σε μια αναπάντεχη κλιμάκωση.

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Σαντάλ Ακερμάν

Ηθοποιοί: Ντελφίν Σεϊρίνγκ, Ζαν Ντεκόρτ, Χένρι Στορκ, Ζακ Ντονιόλ-Βαλκρόζ

Χώρα παραγωγής: Βέλγιο

Έτος παραγωγής: 1975

Διάρκεια: 201′

Δείτε το τρέιλερ:

Ο «Σπασμένος Καθρέφτης» της Αγκάθα Κρίστι με την Ελίζαμπεθ Τέιλορ έρχεται σε επανέκδοση

Ο «Σπασμένος Καθρέφτης» της Αγκάθα Κρίστι σε σκηνοθεσία Γκάι Χάμιλτον έρχεται σε επανέκδοση στους κινηματογράφους στις 29 Ιουνίου.

Μια από τις πιο γνωστές μεταφορές βιβλίου της Αγκάθα Κρίστι στη μεγάλη οθόνη, με ένα καστ από αστέρες του Χόλιγουντ (Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Ροκ Χάντσον, Κιμ Νόβακ, Τόνι Κέρτις) και την Άντζελα Λάνσμπερι στον ρόλο της Μις Μαρπλ.

Το 1953 μια αμερικανική κινηματογραφική παραγωγή γυρίζεται σε μια βρετανική κωμόπολη. Όταν μια ανύποπτη κάτοικός της δολοφονείται πίνοντας το δηλητηριασμένο ποτό που προοριζόταν για τη σταρ της ταινίας, ο αστυνομικός επιθεωρητής ζητά τη βοήθεια της θείας του, μις Μαρπλ, για να διαλευκάνει την υπόθεση.

Σκηνοθεσία: Γκάι Χάμιλτον.



Πρωταγωνιστούν: Ελίζαμπεθ Τέιλορ, Κιμ Νόβακ, Τζεραλντίν Τσάπλιν, Ροκ Χάντσον, Τόνι Κέρτις, Άντζελα Λάνσμπερι.

Διάρκεια: 105’



Χώρα, Έτος Παραγωγής: Ηνωμένο Βασίλειο, 1980

Δείτε το τρέιλερ:

To Θεώρημα: To αριστούργημα του Πιερ Πάολο Παζολίνι σε επανέκδοση

Ένα ποιητικό δημιούργημα ενός αιρετικού δημιουργού που δεν υπάκουε σε κανέναν κατεστημένο ηθικό κώδικα.

«Οι ταινίες του Παζολίνι αποτελούν ένα αίνιγμα. Αίνιγμα οι ταινίες του αίνιγμα και η ζωή του που ακόμη και σήμερα εξακολουθούν να ερεθίζουν τη φαντασία μας» – Βασίλης Ραφαηλίδης

Μια μεγαλοαστική οικογένεια βιομηχάνου ζει στο Μιλάνο σε πολυτελή βίλα. Πατέρας, μητέρα, γιος, κόρη και μια υπηρέτρια. Εμφανίζεται ένας νέος και πανέμορφος επισκέπτης, χωρίς να γνωρίζουμε για ποιο λόγο.

Όλα τα μέλη της οικογένειας (και η υπηρέτρια) μεθούν από την ομορφιά του και του κάνουν ερωτικό άνοιγμα στο οποίο εκείνος ανταποκρίνεται. Έπειτα από ένα μικρό διάστημα αποφασίζει να φύγει. Όλοι του εξομολογούνται την επιρροή που είχε στη ζωή τους.

Είναι ίσως η πιο «αναρχική» και ενδιαφέρουσα ταινία στη φιλμογραφία του Παζολίνι: ένας μυστηριώδης άγνωστος, έρχεται από το πουθενά και στην κυριολεξία εισβάλλει σε μια μιλανέζικη οικογένεια, με συνέπεια να τη διαλύσει στα επιμέρους συστατικά της στοιχεία. Ο παράξενος επισκέπτης ενώ φιλοξενείται από την οικογένεια, κοιμάται με όλους αρσενικούς και θηλυκούς- και τελικά τους κάνει να συνειδητοποιήσουν τη δυστυχία τους, πριν χαθεί οριστικά στο άγνωστο. Μήπως ήταν ο ίδιος ο Θεός;

Teorema

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Πιερ Πάολο Παζολίνι



Πρωταγωνιστούν: Τέρενς Στάμπ, Σιλβάνα Μάγκανο, Μασίνο Τζιρότι, Αλφόνσο Γκάτο, Λάουρα Μπέτι.

Διάρκεια: 105 λεπτά

Έτος παραγωγής: 1968

Χώρα παραγωγής: Ιταλία

Δείτε το τρέιλερ:

«Ρεβέκκα» του Χίτσκοκ σε επανέκδοση

Ανατρεπτικός Χίτσκοκ με πρωταγωνιστή τον Λόρενς Ολίβιε. Μια γκουβερνάντα παντρεύεται έναν Άγγλο αριστοκράτη, για ν' ανακαλύψει πως ο ίδιος και το προσωπικό του παράξενου πύργου του, είναι ακόμα επηρεασμένοι από την πρώτη γυναίκα του, τη Ρεβέκκα, που πέθανε κάτω από μυστηριώδεις συνθήκες.

Παίζουν οι Λόρενς Ολίβιε, Τζόαν Φοντέιν και Τζούντιθ Άντερσον.

Δείτε το τρέιλερ: