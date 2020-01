Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 30 Ιανουαρίου 2020

Με επτά νέες ταινίες ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζουν το δραματικό θρίλερ «Ο Φάρος», η γκανγκστερική περιπέτεια «The Gentlemen» και η ευχάριστη περιπέτεια «Το Απίθανο Ταξίδι ενός Φακίρη». Ακόμη η νέα ταινία μικρού μήκους του Γιώργου Λάνθιμου «Nimic» θα προβάλλεται αποκλειστικά στον κινηματογράφο Δαναό.

«Ο Φάρος» με τους Ρόμπερτ Πάτινσον, Γουίλεμ Νταφόε



Στη δεύτερη ταινία του, ο Ρόμπερτ Έγκερς αφηγείται μια ιστορία τοποθετημένη στη Νέα Αγγλία των Ηνωμένων Πολιτειών, γύρω στο 1890. Σε ένα μυστηριώδες νησί, δύο φρουροί ενός απομονωμένου φάρου έχουν χρέος να μείνουν στο πόστο τους για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα. Εκεί θα έρθουν κοντά, θα συγκρουστούν και τελικά θα βυθιστούν στα ανείπωτα μυστήρια αυτού του παράξενου μέρους. Το πέρασμα του χρόνου θα φέρει στην επιφάνεια το πνιγηρό αίσθημα απομόνωσης, θα ανασύρει σκοτεινές φαντασιώσεις και τελικά θα στρέψει τους δύο άνδρες στην παράνοια.



The Lighthouse

Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Έγκερς

Ηθοποιοί: Ρόμπερτ Πάτινσον, Γουίλεμ Νταφόε, Βαλέρια Καραμάν

Διάρκεια: 109 λεπτά

Είδος ταινίας: Δραματική



Δείτε το τρέιλερ:

«The Gentlemen» - Μια κλασική αστυνομική ταινία του Γκάι Ρίτσι με τους Μάθιου ΜακΚόναχι, Κόλιν Φάρελ, Χιου Γκραντ



Οι Μάθιου ΜακΚόναχι, Τσάρλι Χάναμ, Κόλιν Φάρελ και Χιου Γκραντ σε μια κλασική crime ταινία του Γκάι Ρίτσι.

Η ιστορία ακολουθεί έναν Αμερικανό έμπορο ναρκωτικών (Μάθιου ΜακΚόναχι), που έχει χτίσει την αυτοκρατορία του στο Λονδίνο, και πλέον θέλει να παραδώσει τα ηνία και να επιστρέψει στην πατρίδα του. Το γεγονός αυτό πυροδοτεί μια σειρά από συνωμοσίες, σχέδια και απόπειρες από όλους εκείνους οι οποίοι επιβουλεύονταν τη θέση του και που τώρα έχουν την ευκαιρία να αρπάξουν την περιουσία του.

Σκηνοθεσία: Γκάι Ρίτσι

Ηθοποιοί: Μάθιου ΜακΚόναχι, Τσάρλι Χάνμαν, Χένρι Γκόλντινγκ, Μισέλ Ντόκερι, Τζέρεμι Στρονγκ, Έντι Μάρσαν, Κόλιν Φάρελ, Χιου Γκραντ

Διάρκεια: 120 λεπτά

Είδος ταινίας: Δράσης



Δείτε το τρέιλερ:

«Cosmic Candy» της Ρηνιώς Δραγασάκη

Η Άννα (Μαρία Κίτσου), μια μοναχική και ιδιόρρυθμη ταμίας σουπερμάρκετ, αναγκάζεται να πάρει υπό την προστασία της το δεκάχρονο κορίτσι του διπλανού διαμερίσματος, ύστερα από τη μυστηριώδη εξαφάνιση του πατέρα του. Την ίδια στιγμή διαπραγματεύεται την πιθανή της απόλυση και ένα ρομαντικό ειδύλλιο για πρώτη φορά στη ζωή της. Και όλα αυτά υπό την επήρεια υπερβολικής ποσότητας Κόσμικ Κάντυ, της καραμέλας που σκάει στο στόμα.



Σκηνοθεσία: Ρηνιώ Δραγασάκη



Πρωταγωνιστούν οι: Μαρία Κίτσου, Μάγια Πιπερά, Κίμωνας Κουρής

Δείτε το τρέιλερ:

«Το Απίθανο Ταξίδι Ενός Φακίρη» του Κεν Σκοτ

Αυτή είναι η ιστορία ενός φακίρη που προσπαθεί να εξαπατήσει ένα ολόκληρο χωριό ότι έχει μαγικές ικανότητες ώστε να του πληρώσουν ένα ταξίδι στο Παρίσι για να… αγοράσει ένα κρεβάτι με καρφιά από το ΙΚΕΑ! Από τη Γαλλία έως τη Λιβύη, μέσα σε αερόστατα, ταξί και παράξενες… ντουλάπες, ζήστε ένα απίστευτο, μαγευτικό ταξίδι γεμάτο χρώμα, απίθανους χαρακτήρες, μαγικά κόλπα και έρωτες!

The Extraordinary Journey of the Fakir

Σκηνοθεσία: Κεν Σκοτ

Ηθοποιοί: Ντανούς, Ζεράρ Ζινιό, Μπερενίς Μπεζό, Έριν Μόριαρτι, Μπάρκαντ Αμπντί

Διάρκεια: 92 λεπτά

Είδος ταινίας: Περιπέτεια

Δείτε το τρέιλερ:

«Χαλβάη 5-0» του Μάρκου Σεφερλή

Ο ανατρεπτικός Μάρκος Σεφερλής παρουσιάζει την πρώτη του ταινία «Χαλβάη 5-0» συνεχίζοντας την κωμική παράδοση που έχει δημιουργήσει τόσο στο θέατρο όσο και στην τηλεόραση. Η ταινία «Χαλβάη 5-0» τοποθετεί στον πυρήνα της μια ιστορία μυστηρίου για να δοκιμάσει εκ νέου, μέσα από απρόοπτα και ακραία γνώριμες καταστάσεις, τη δομή της σύγχρονης κωμωδίας.

Ένας βιομήχανος χαλβά βρίσκεται δολοφονημένος στην έπαυλή του. 5 ύποπτοι, 0 αποδεικτικά στοιχεία.

Ίντριγκες, πάθη, μίση, δολοπλοκίες, και κάθε μέρα έρχονται στο φως νέα στοιχεία που περιπλέκουν την υπόθεση. Θα καταφέρει ο αστυνόμος Μπέκρας να βρει τον δολοφόνο;

Σκηνοθεσία: Mάνος Καμπίτης

Ηθοποιοί: Μάρκος Σεφέρλης, Ελένη Καστάνη, Γιάννης Ζουγανέλης, Γιάννης Καπετάνιος, Έλενα Τσαβαλιά, Γιώργος Αγγελόπουλος, Δημήτρης Τζουμάκης, Πηνελόπη Αναστασοπούλου, Νίκος Βουρλιώτης, Βίκυ Κάβουρα, Ναυσικά Παναγιωτακοπούλου, Ιωάννης Απέργης, Δημήτρης Σταρόβας

Διάρκεια: 105 λεπτά

Είδος ταινίας: Κωμωδία

Δείτε το τρέιλερ:

«Πρόβατα Εναντίον Λύκων 2» του Βλάντιμιρ Νικολάεφ

Το ενωμένο χωριό των προβάτων και των λύκων ζει μια ήρεμη και ειρηνική ζωή όταν ξαφνικά καταφθάνουν δύο απρόσμενοι επισκέπτες, μία πολική αλεπού και μία μικρή προβατίνα. Κανείς δεν περίμενε ότι ένας κίνδυνος θα τους ακολουθήσει εκεί. Ο Γκρέι, ο νέος αρχηγός της ενωμένης φυλής, πρέπει τώρα να πείσει τα πρόβατα και τους λύκους να συνεργαστούν για να αντιμετωπίσουν τα επερχόμενα προβλήματα και τις μεγάλες προκλήσεις - γιατί η ισχύς βρίσκεται στην ενότητα!

Sheep And Wolves 2

Σκηνοθεσία: Βλάντιμιρ Νικολάεφ

Ακούγονται οι: Πάνος Αποστολόπουλος, Ντίνος Σούτης, Νίκος Παπαδόπουλος, Ιφιγένεια Στάικου, Γιάννης Υφαντής, Κώστας Κουνέλλας, Νεφέλη Κυριακίδη, Ηδύλη Κυριακίδη

Διάρκεια: 85 λεπτά

Είδος ταινίας: ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΑ

Καταλληλότητα ταινίας: ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ

Δείτε το τρέιλερ:

Η Μόσχα Επιστρέφει



Βραβευμένο με Όσκαρ πολεμικό ντοκιμαντέρ του 1942. Οι μάχες που έγιναν κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκόσμιου Πολέμου, μεταξύ του Οκτώβρη 1941 και Ιανουαρίου 1942, μεταξύ των Ναζί και του Κόκκινου Στρατού, μπαίνουν σε πρώτο πλάνο.



Ντοκιμαντέρ 1942



Διάρκεια: 65'



Σοβιετική Ένωση ταινία, σκηνοθεσία Ίλια Κοπάλιν, Λέονιντ Βαρλάμοβ.



Δείτε το τρέιλερ:

Το «NIMIC» του Γ. Λάνθιμου αποκλειστικά στον κινηματογράφο Δαναό από 30/1

Ο Γιώργος Λάνθιμος επιστρέφει με την αινιγματική ταινία μικρού μήκους «ΝIMIC», σε σενάριο γραμμένο από κοινού με τον Ευθύμη Φιλίππου και με πρωταγωνιστές τον Ματ Ντίλον και τη Δάφνη Πατακιά. Το «NIMIC» θα προβάλλεται αποκλειστικά στον κινηματογράφο Δαναό, πριν από κάθε προβολή της ταινίας «Ο Φάρος» του Ρόμπερτ Έγκερς από την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου.

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που μου δόθηκε η ευκαιρία να δουλέψω σε μικρότερο φορμάτ, το οποίο, αν και αποτελεί συχνά πρόκληση, σε ανταμείβει. Αναπτύξαμε ένα σενάριο ξεκινώντας από μια πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα και απολαύσαμε τη δημιουργική ελευθερία που μας δόθηκε κατά τη διάρκεια της υλοποίησης της ταινίας. Είναι πάντα συναρπαστικό να σε ενθαρρύνουν να σκέφτεσαι αντισυμβατικά και να παλεύεις με ιδέες που κεντρίζουν το ενδιαφέρον» σημειώνει για το «NIMIC» ο Γιώργος Λάνθιμος.

Η υπόθεση της ταινίας αφορά στη μοιραία συνάντηση ενός επαγγελματία βιολοντσελίστα με μία άγνωστη γυναίκα στο μετρό, που θα έχει σημαντικές συνέπειες στη ζωή του.

Το «NIMIC» παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο και αργότερα συμμετείχε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας/ Νύχτες Πρεμιέρας καθώς και στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σαν Σεμπαστιάν.

Δείτε το τρέιλερ: