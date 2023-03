Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 30 Μαρτίου

Με δέκα ταινίες ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζουν οι δραματικές ταινίες «Το Μπλε Καφτάνι», «Τα Οχτώ Βουνά» ενώ ενδιαφέρον είναι και το ντοκιμαντέρ της Βάλερυ Κοντάκου «Η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης». Ακόμη αξιοπρόσεκτο είναι και το περιπετειώδες μπλογκμπάστερ «Dungeons & Dragons: Εντιμότητα Μεταξύ Κλεφτών», που βασίζεται σε ένα επιτραπέζιο παιχνίδι.

«Dungeons and Dragons: Εντιμότητα μεταξύ Κλεφτών»: Το διάσημο παιχνίδι ρόλων έρχεται στη μεγάλη οθόνη

Η ταινία «Dungeons & Dragons: Εντιμότητα Μεταξύ Κλεφτών» ζωντανεύει τον πλούσιο κόσμο και το πνεύμα του θρυλικού παιχνιδιού ρόλων RPG σε μια ξεκαρδιστική και γεμάτη δράση κινηματογραφική περιπέτεια.

Ένας γοητευτικός κλέφτης και μια ομάδα τυχοδιωκτών οργανώνουν μια επική ληστεία για την απόκτηση ενός χαμένου κειμηλίου, αλλά τα σχέδια τους θα στραβώσουν επικίνδυνα, όταν συγκρουσθούν με τα λάθος άτομα.

Σκηνοθεσία: Τζων Φράνσις Ντάλυ, Τζόναθαν Γκόλντστεϊν.

Παίζουν: Σπένσερ Γουάιλντιν, Χιου Γκραντ, Κρις Πάιν, Σοφία Λίλις, Ντέιζι Χεντ, Μισέλ Ροντρίγκεζ, Τζάστις Σμιθ, Ρέτζι-Τζιν Πέιτζ, Κάιλ Χίξον, Κλόι Κόουλμαν, Γουίλ Ίρβιν.

Διάρκεια: 134'

Δείτε το τρέιλερ:

«Τα Οχτώ Βουνά»: Μια συγκινητική ταινία με τους εξαιρετικούς Λούκα Μαρινέλι και Αλεσάντρο Μπόργκι

Βραβείο της Επιτροπής στις Κάννες για μια συγκινητική ιστορία φιλίας. Πρόκειται για την έβδομη ταινία μεγάλου μήκους για τον Φελίξ Βαν Γκρόνινγκεν γνωστού για τις ταινίες «Ένα Όμορφο Αγόρι» και «Ραγισμένα Όνειρα, και πρώτη σε συν-σκηνοθεσία με τη σύντροφό του ηθοποιό, σεναριογράφο και μουσικό Σάρλοτ Βαντερμίς.

Τα Οχτώ Βουνά είναι η ιστορία μιας φιλίας δύο παιδιών που γίνονται άνδρες, που προσπαθούν να χαράξουν τη δικιά τους πορεία μακριά από τις επιταγές των πατεράδων τους, αλλά που μέσα από τα μονοπάτια που παίρνουν τελικά πάντα επιστρέφουν στις ρίζες τους. Ο Πιέτρο είναι ένα παιδί που έρχεται από την πόλη, το βιομηχανικό Τορίνο, ο Μπρούνο είναι το μοναδικό παιδί ενός σχεδόν εγκαταλειμμένου χωριού στο βουνό. Η γνωριμία τους ένα καλοκαίρι θα ενώσει για πάντα τις εντελώς διαφορετικές ζωές τους. Καθώς τα χρόνια περνούν, ο Μπρούνο θα παραμείνει πιστός στη δύσκολη, μοναχική, αλλά ελεύθερη ζωή του βουνού, ενώ ο Πιέτρο περιπλανιέται αλλάζοντας τόπους και δουλειές, αναζητώντας τον προορισμό του. Οι αραιές, αλλά σταθερές, συναντήσεις τους στο βουνό τα καλοκαίρια, τους μαθαίνουν την αληθινή φιλία, την αγάπη και μαζί την απώλεια, τους θυμίζουν από πού έρχονται και μέχρι πού μπορούν να φτάσουν.

Με φόντο τα επιβλητικά βουνά της Βόρειας Ιταλίας, ένα αιώνιο σύμβολο υπεροχής της φύσης απέναντι στο εφήμερο της ανθρώπινης ύπαρξης, οι σκηνοθέτες συνθέτουν ένα συγκινητικό κινηματογραφικό ύμνο στη φιλία που δεν γνωρίζει αποστάσεις και εμπόδια, και μαζί μια ωδή στα, συχνά ουτοπικά, όνειρα της νεότητας που καθοδηγούν τις ανθρώπινες ζωές μέχρι την ευόδωση ή την πικρή διάψευσή τους.

Οι σπουδαιότεροι νέοι Ιταλοί ηθοποιοί, Λούκα Μαρινέλι και Αλεσάντρο Μπόργκι δίνουν ρεσιτάλ ερμηνείας ως δύο φίλοι που μεγαλώνουν μαζί, ενώ στο εξαιρετικό soundtrack συναντάμε το άλμπουμ Alabursy (2015) του Σουηδού Ντάνιελ Νόργκρεν.

Le Otto Montagne

Δραματική ταινία, ιταλικής και βελγικής παραγωγής 2022, σε σκηνοθεσία Φελίξ Βαν Γκρόνινγκεν και Σάρλοτ Βαντερμίς, με τους Λούκα Μαρινέλι, Αλεσάντρο Μπόργκι, Λούπο Μπαρμπιέρο, Φιλίπο Τίμι, Έλενα Λιέτι κα.

Δείτε το τρέιλερ:

«Το Μπλε Καφτάνι»: Η βραβευμένη δραματική ταινία του Maryam Touzani

Ο Χαλίμ και η Μίνα έχουν ένα παραδοσιακό ραφείο σε μια από τις παλαιότερες γειτονιές του Μαρόκου. Για να καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις εντολές των απαιτητικών πελατών, προσλαμβάνουν τον Youssef. Ο ταλαντούχος μαθητευόμενος δείχνει τη μέγιστη αφοσίωση στην εκμάθηση της τέχνης του κεντήματος και της ραπτικής από τον Χαλίλ και πολύ σύντομα τρυπώνει καταλυτικά ανάμεσά τους.

Bραβείο κοινού | Καλύτερης ταινίας 28o Διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου Αθήνας



Βραβείο πανελλήνιας ένωσης κριτικών | Καλύτερης ταινίας Διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου Αθήνας



Σκηνοθεσία: Maryam Touzani



Παίζουν: Lubna Azabal, Saleh Bakri, Ayoub Missioui



Διάρκεια: 124′

Le Bleu du Caftan

Δραματική ταινία, μαροκινής και γαλλικής παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Μαριάμ Τουζανί, με τους Λούμπνα Αζαμπάλ, Σαλέχ Μπακρί, Αγιούμπ Μισιούι κα.

Δείτε το τρέιλερ:

Ο Άρχοντας των Μυρμηγκιών: Ο Τζιάνι Αμέλιο σκηνοθετεί τις δικαστικές διώξεις του γκέι καλλιτέχνη Άλντο Μπραϊμπάντι

Κλασική στη φόρμα της, αλλά ανατρεπτική ως το τελευταίο καρέ, η ταινία αφηγείται τη συγκλονιστική αληθινή ιστορία του Ιταλού ποιητή, θεατρικού συγγραφέα και σκηνοθέτη Άλντο Μπραϊμπάντι, ο οποίος καταδικάστηκε για τη σχέση του με έναν κατά πολύ νεότερό του άντρα στην Ιταλία του ’60. Στον ιταλικό ποινικό κώδικα η ομοφυλοφιλία δεν υπήρξε ποτέ παράνομη, αφού (όπως εξηγεί ένας δημοσιογράφος με καταλυτική παρουσία στην εξέλιξη της πλοκής) η καταδίκη της από την επίσημη εξουσία θα αναγνώριζε την ύπαρξή της, ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε ποτέ την εξουσία να επινοήσει άλλους τρόπους να επιβληθεί και να καταπνίξει τη διαφορετικότητα. Έτσι, το «έγκλημά» του Μπραϊμπάντι ήταν αυτό της «plagia», της πλάγιας επιρροής και παραβίασης της προσωπικότητας ενός άλλου ανθρώπου… Ο βετεράνος μαιτρ Τζιάνι Αμέλιο, ο οποίος αποκάλυψε μόλις πριν από μερικά χρόνια ότι είναι γκέι, ξετυλίγει μια ιστορία που τον σημάδεψε βαθιά όταν ήταν νέος, αφού, όπως λέει, τον έκανε να συνειδητοποιήσει πως στη θέση του Μπραϊμπάντι θα μπορούσε να είναι ο ίδιος ή οποιοσδήποτε άλλος, ένοχος για ένα έγκλημα που δεν έχει καμία υπόσταση.



Κινηματογραφημένο με σοβαρότητα και μέτρο, αλλά με το συναίσθημα και τη δικαιολογημένη οργή του δημιουργού του να δίνουν τον τόνο, το φιλμ διατυπώνει ένα κατάφορα πολιτικό και συγκινητικό μήνυμα, εν είδει απολογίας για το πλήθος των ανθρώπων που έζησαν τη ζωή τους στη σκιά, κάποιες εποχές που δεν είχαν χώρο για όλους.

Il Signore Delle Formiche

Δραματική ταινία, ιταλικής παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Τζιάνι Αμέλιο, με τους Λουίτζι Λο Κάσιο, Έλιο Τζερμάνο, Σάρα Σεραϊόκο, Ρίτα Μποσέλο κα.

Δείτε το τρέιλερ:



Ένα ντοκιμαντέρ για την πορνοστάρ Τσέλι Γουίλσον

Από την Ελλάδα του Β′ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι τα πορνοσινεμά της Times Square τη δεκαετία του ’70, η νέα ταινία της Βάλερυ Κοντάκου, «Queen of the Deuce», αφηγείται την πολυτάραχη και συναρπαστική ζωή της Τσέλι Γουίλσον.

Μετά την επιτυχημένη παγκόσμια πρεμιέρα του στη Νέα Υόρκη, τον περασμένο Νοέμβριο, στο Φεστιβάλ DOC NYC, όπου έτυχε θερμής υποδοχής από κοινό και κριτικούς, και την ευρωπαϊκή πρεμιέρα του στο Διαγωνιστικό Τμήμα του 25ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης (2-12 Μαρτίου), το βραβευμένο ντοκιμαντέρ «Η Βασίλισσα της Νέας Υόρκης» της Βάλερυ Κοντάκου, δίνει ραντεβού με το κοινό στις αίθουσες της Αθήνας (Παρασκευή 31 Μαρτίου & Παρασκευή 7 Απριλίου στον κινηματογράφο ΑΣΤΟΡ) και της Θεσσαλονίκης (Από τις 6 έως και τις 12 Απριλίου, καθημερινά στην Αίθουσα Σταύρος Τορνές στο Λιμάνι).

Μια χαρισματική και πρωτοπόρα Ελληνοεβραία, λεσβία, δαιμόνια επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη, η Τσέλι γλίτωσε τελευταία στιγμή από το Ολοκαύτωμα, για να χτίσει τη δική της αυτοκρατορία πάθους, επαναπροσδιορίζοντας τι πάει να πει ελληνική οικογένεια, σεξουαλικότητα και αμερικανικό όνειρο.

Μια απίστευτη ιστορία επιβίωσης

Από τα τέλη του ’60 μέχρι τα μέσα του ’80, ένα ήταν το κορυφαίο όνομα στο κύκλωμα των πορνοσινεμά στην Times Square της Νέας Υόρκης: Τσέλι Γουίλσον. Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, η εκκεντρική Ελληνοεβραία, λεσβία, μετανάστρια, επιχειρηματίας και ευεργέτιδα, έχτισε μια ολόκληρη αυτοκρατορία χάρη στο δαιμόνιο επιχειρηματικό της πνεύμα και την αστείρευτη προσωπικότητά της, που την ανέδειξαν σε μια από τις πιο χαρισματικές φιγούρες του χώρου.

Εγκατεστημένη κοντά στην 42η Λεωφόρο, γνωστή και ως The Deuce (ντόρτια), η Τσέλι ζούσε ακριβώς πάνω από το θρυλικό γκέι πορνοσινεμά Eros - το οποίο φυσικά της ανήκε. Με το τσιγάρο κολλημένο στα χείλη και σακούλες του σουπερμάρκετ γεμάτες χαρτονομίσματα στοιβαγμένες στη γωνία, ήταν η αδιαμφισβήτητη κεφαλή της οικογένειας, συγκεντρώνοντας γύρω της μια πληθώρα από καλλιτέχνες, συνεργάτες και χαρτόμουτρα, ενώ οι ερωμένες και τα εγγόνια της συμπλήρωναν συχνά το αλλοπρόσαλλο σκηνικό. Ελάχιστοι όμως γνώριζαν τι είχε περάσει για να φτάσει ως εκεί.

Η «Βασίλισσα της Νέας Υόρκης» πιάνει την ιστορία της από την αρχή, από τα πρώτα της βήματα στον επιχειρηματικό κόσμο, μέχρι τα συνταρακτικά γεγονότα που την ανάγκασαν να εγκαταλείψει την Ευρώπη την παραμονή του Β′ Παγκοσμίου Πολέμου. Με φόντο τον εφιάλτη του ναζισμού, την άνοδο του φεμινισμού και τη σεξουαλική απελευθέρωση, η ταινία ξεδιπλώνει μια άγνωστη σελίδα της πρόσφατης ιστορίας, μέσα από τη ζωή μιας απίθανης γυναίκας που κατάφερε, όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να ζήσει τη δική της, «ακατάλληλη» εκδοχή του αμερικανικού ονείρου.

Δείτε το βίντεο:

Ζλάταν: Μια ταινία για τον Σουηδό σούπερ σταρ των γηπέδων

Η ταινία «Ζλάταν» είναι μια ιστορία ενηλικίωσης που αποτυπώνει το μεγάλωμα του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς σε ένα ταραχώδες σουηδικό προάστιο. Με καταγωγή από Βαλκάνιους γονείς, το ποδόσφαιρο ήταν η λύτρωση του Ζλάταν, όπου το ιδιαίτερο ταλέντο και η αυτάρκειά του τον εκτίναξαν, ενάντια σε όλες τις πιθανότητες, στην κορυφή του διεθνούς ποδοσφαίρου να παίζει για ομάδες όπως ο Άγιαξ, η Γιουβέντους, η Ίντερ, η Μίλαν, η Μπαρτσελόνα, η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Η ταινία προσφέρει μια συγκινητική, λεπτομερή ματιά στο σπίτι και την οικογενειακή του ζωή και τη σχέση του με το Ρόσενγκαρντ, τη συνοικία του Μάλμε, την οποία πάντα θα αποκαλεί σπίτι του. Δείχνει το πρώτο του μεγάλο ταξίδι, από το προάστιο στο κέντρο του Μάλμε με ποδήλατο, και αργότερα, στον υπόλοιπο κόσμο. Ταυτίζεται με το περιβάλλον του με το σλόγκαν «Άκου, αλλά μην ακούς»: Να δέχεσαι μια καλή συμβουλή, αλλά να μην αλλάξεις ποτέ το ποιος είσαι.

Σκηνοθεσία: Τζενς Σιόγκρεν

Παίζουν: Γκρανίτ Ρουσίτι, Ντομινικ Άντερσον Μπαϊρακτάρι, Σέντομιρ Γκλίσοβιτς

Διάρκεια: 100 Λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:



Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To The Swordsmith Village: Η δεύτερη ταινία του γνωστού άνιμε

Όταν η οικογένειά του σκοτώνεται από έναν δαίμονα, ο Tanjiro Kamado θα ενταχθεί στο Σώμα Φονιάδων Δαιμόνων για να επαναφέρει την αδερφή του στην ανθρώπινη μορφή της.

ο Demon Slayer: Swordsmith Village, το νέο κεφάλαιο της άνιμε τηλεοπτικής σειράς θα προβληθεί τον Απρίλιο του 2023.

Σκηνοθεσία: Χαρούο Σοτοζάκι



Ηθοποιοί: Νατσούκι Χάναε, Ακάρι Κίτο, Χίρο Σιμόνο, Γιοσιτσούγκου Ματσουόκα, Κατσουγιούκι Κονίσι, Κένγκο Καγουανίσι, Κάνα Χάναζαουα.

Διάρκεια: 110’

Δείτε το τρέιλερ:

Ανθρωπόπαυση

Ελληνικό ντοκιμαντέρ πάνω στη σχέση του ανθρώπου με την πίστη και τη γνώση. Το ντοκιμαντέρ του Χρήστου Γόδα, ξεκινά με υπέροχα πλάνα από τη Σύμη, όπου οι άνθρωποι πιστεύουν στα θαύματα, στο μεταφυσικό και στη συνέχεια μάς μεταφέρει στη Νέα Υόρκη, όπου οι άνθρωποι πιστεύουν ότι βλέπουν στο κινητό τους τηλέφωνο.

Δείτε το τρέιλερ:

Απομνημονεύματα Κολοκοτρώνη με τον Μάνο Βακούση

«Διαδραστικό θεατρικό ντοκιμαντέρ» με τον Μάνο Βακούση. Η σκηνοθέτις Μαριάννα Λαμπίρη, σε συνεργασία µε την ερευνητική και καλλιτεχνική της ομάδα, παρουσιάζει σε μορφή ντοκιμαντέρ στο θέατρο την ιστορική αφήγηση που υπαγόρευσε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στον Γεώργιο Τερτσέτη με τίτλο: "Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής από τα 1770 έως τα 1836" και δημοσιεύτηκε μετά τον θάνατό του. Η παράσταση στηρίζεται σε νέες τεχνικές μουσικής διάδρασης και ηχοτοπία µε τη χρήση νέων τεχνολογιών.

Δείτε το τρέιλερ:



«Μεγαλέξαντρος»: Το ιστορικό έπος του Θόδωρου Αγγελόπουλου σε επανέκδοση

Η ταινία «Μεγαλέξαντρος» θα κυκλοφορήσει στον κινηματογράφο Studio new star art cinema, σε επανέκδοση από τη NEW STAR, από τις 30 Μαρτίου, στo πλαίσιo του αφιερώματος «2023- Έτος Αγγελόπουλου» και σε συνεργασία με την οικογένεια του Θόδωρου Αγγελόπουλου.

Ο «Μεγαλέξαντρος» είναι η πέμπτη μεγάλου μήκους ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Ένα έργο υπεύθυνο ταυτόχρονα για τη γέννηση του «νέου» ελληνικού κινηματογράφου αλλά και για την παρακμή του.

Ένα έργο που τουλάχιστον για τις πρώτες δύο δεκαετίες του υπήρξε το μόνο ελληνικό σινεμά που γνώριζαν εκτός συνόρων.

Μια ταινία γεμάτη συμβολισμούς. Η πιο πολιτική ταινία του Αγγελόπουλου. Ένα έργο εξαιρετικά σημαντικό. Έντονα επίκαιρο στη σημερινή εποχή. Μια διαλεκτική ματιά ιστορικά γεγονότα.

«Να μιλήσω στην επόμενη ταινία μου πιο απλά. Αλλά η απλότητα είναι κατάκτηση, όχι επιλογή. Ο Σεφέρης έλεγε “Θα ‘θελα να μιλήσω πιο απλά, να μου δοθεί αυτή η χάρη”. Όσοι συνεχίζουμε να κάνουμε κινηματογράφο είναι, επειδή δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Δεν είναι πια επάγγελμα αλλά τρόπος αναπνοής…» – Θόδωρος Αγγελόπουλος

Παραμονή της Πρωτοχρονιάς του 1900, δραπετεύει από τη φυλακή, καβάλα σ’ ένα άσπρο άλογο, ένας επικίνδυνος ληστής: ο Μεγαλέξαντρος, όπως τον αποκαλεί ο λαός, αφού βλέπει σ’ αυτόν το μυθικό ανάλογο των λαϊκών εξεγέρσεων. Με τη βοήθεια των παλικαριών του, απάγει μια ομάδα Άγγλων διπλωματών και τους κρατάει όμηρους στο χωριό του, ζητώντας από την κυβέρνηση αμνηστία και την επιστροφή της γης στους χωρικούς. Oι χωρικοί, που έχουν δημιουργήσει μια κοινότητα κάτω από την καθοδήγηση ενός δασκάλου σοσιαλιστή, υποδέχονται τον Αλέξανδρο και τους δικούς του, και τον χαιρετίζουν ως λυτρωτή. Η αρμονία ανάμεσα στους ληστές και τους χωρικούς δεν διαρκεί πολύ. O Αλέξανδρος δε συμμετέχει στη ζωή της κοινότητας. Μένει μόνος με τους συντρόφους του και τις επιληπτικές του κρίσεις. Δεν ανέχεται κανενός είδους αντίδραση ή διαφωνία, και πολύ γρήγορα θα εκτελέσει τον δάσκαλο και τη θετή του κόρη. Αποδυναμωμένοι από τις εσωτερικές διαμάχες, οι χωρικοί χτυπιούνται απ' το στρατό, που επιδιώκει την απελευθέρωση των ομήρων και τη σύλληψη του Αλέξανδρου. Αυτός, πληγωμένος γίνεται βορά του πλήθους, και το σώμα του εξαφανίζεται. Ό,τι απέμεινε απ' τον μυθικό ήρωα, είναι ένα μαρμάρινο κεφάλι και λίγο αίμα γύρω του. Στην έρημη πλατεία του χωριού, μετά την αντιπαράθεση με το στρατό, ο μικρός Αλέξανδρος, καβάλα σ’ ένα μουλάρι, θα απομακρυνθεί με προορισμό την πόλη.

Ηθοποιοί: Όμηρο Αντονούτι, Εύα Κοταμανίδου, Γρηγόρης Ευαγγελάτος, Τούλα Σταθοπούλου

Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Βενετίας

Βραβείο της Διεθνούς Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (Fipresci)

Βραβείο Cinema Nuovo Φεστιβάλ Βενετίας

Βραβείο της Πανελλήνιας Ένωσης Κριτικών Κινηματογράφου (ΠΕΚΚ) Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης 1980.

Δείτε το τρέιλερ: