Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 4 Ιουλίου 2019

«Διακοπές στην Ίμπιζα» του Αρνό Λεμόρ με τον Κριστιάν Κλαβιέ



Σε μια προσπάθεια να κερδίσει τη συμπάθεια των παιδιών της γυναίκας που αγαπάει, ένας διαζευγμένος άντρας κάνει συμφωνία με τον μεγαλύτερο εξ αυτών, με έπαθλο την επιλογή του μέρους όπου θα πάνε οικογενειακές διακοπές εάν γράψει καλά στις εξετάσεις. Εκείνος τηρεί το δικό του μέρος της συμφωνίας, και επιλέγει την Ίμπιζα. Τότε ο άντρας θα πρέπει να βρει τρόπο να ανταπεξέλθει στην τρέλα που επικρατεί στο διάσημο νησί.



Ibiza

Κωμωδία 2019



Διάρκεια: 87'



Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Αρνό Λεμόρ με τους: Κριστιάν Κλαβιέ, Ματίλντ Σενιέ, Λέοπολντ Μπούχσμπαουμ.



Δείτε το τρέιλερ:

«70 Πεντακοσάρικα» του Κόλντο Σέρα



Μια γυναίκα πρέπει να βρει επειγόντως 35.000 ευρώ για να πάρει πίσω την κόρη της από διεφθαρμένους κοινωνικούς λειτουργούς που απειλούν να τη δώσουν για υιοθεσία. Την ώρα, όμως, που είναι έτοιμη να πάρει δάνειο, στο τραπεζικό κατάστημα γίνεται ένοπλη ληστεία.



70 Binladens

Θρίλερ 2018



Διάρκεια: 100'



Ισπανική ταινία, σκηνοθεσία Κόλντο Σέρα με τους: Έμα Σουάρεζ, Ούγο Σίλβα, Νάταλι Πόζα.



Δείτε το τρέιλερ:

McQueen - Η ζωή του κακού παιδιού της μόδας, Αλεξάντερ ΜακΚουίν

Ντοκιμαντέρ για τον διάσημο μόδιστρο Αλεξάντερ ΜακΚούιν. Ένα ολοκληρωμένο πορτρέτο για τη ζωή και το έργο του σχεδιαστή μέσα από τα λόγια του ίδιου και των συνεργατών του.

Η ζωή του κακού παιδιού της μόδας, Αλεξάντερ ΜακΚουίν, του αντισυμβατικού, ταλαντούχου και επαναστατικού σχεδιαστή που εξέλιξε το british style και με τη δουλειά του παρέδωσε μαθήματα σε μεταγενέστερους και προγενέστερους, έρχεται μέσα από ένα ντοκιμαντέρ.

Ο ΜακΚουίν έφυγε από τη ζωή στις 11 Φεβρουαρίου του 2010, ακριβώς 9 μέρες μετά τον θάνατο της μητέρας του Τζόις, που έφυγε από καρκίνο στα 75 της χρόνια. Το τέλος του υπήρξε για πολλούς άδικο, αφού ο ίδιος είχε επιλέξει να κρεμαστεί με την αγαπημένη του καφέ ζώνη, αφήνοντας πίσω ένα σημείωμα που έγραφε «Να προσέχετε τα σκυλιά μου, συγγνώμη».

Το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του είναι σκοτεινό, εναλλακτικό και επικό όπως η αισθητική του Αλεξάντερ ΜακΚουίν.

Μέσα από 111 λεπτά προβολής θα επιχειρηθεί να καλυφθεί όλη η καριέρα του διάσημου μόδιστρου, από τα πρώτα βήματά του στη μόδα μέχρι και την αποκορύφωση της λίγο πριν ο ίδιος αποφασίσει να δώσει τέλος στη ζωή του.

Ντοκιμαντέρ 2018

Διάρκεια: 111'

Aγγλική ταινία, σκηνοθεσία Ίαν Μπονότ, Πίτερ Ετέντγκουϊ.

Δείτε το τρέιλερ:

Ο Πίτερ Πάρκερ επιστρέφει με το «Spider-Man: Μακριά από τον Τόπο του»



Ο Πίτερ Πάρκερ αντιμέτωπος με μια καινούργια παγκόσμια απειλή. Μετά τα γεγονότα των τελευταίων «Εκδικητών», ο Πίτερ Πάρκερ προσπαθεί να ισορροπήσει ψυχολογικά ενώ ετοιμάζεται για σχολική εκδρομή στη Βενετία. Εκεί είναι αποφασισμένος να κερδίσει την κοπέλα των ονείρων του, ο Νικ Φιούρι όμως έχει άλλα σχέδια για εκείνον. Με τη βοήθεια του πρωτοεμφανιζόμενου υπερήρωα Mysterio, ο Spider-Man καλείται να βάλει τέλος σε μια νέα εξωγήινη απειλή που βάζει σε κίνδυνο την ανθρωπότητα.

Spider-Man: Far from home

Σκηνοθεσία: Τζον Βατς

Ηθοποιοί: Ζεντάγια, Τομ Χόλαντ, Τζον Φαβρό, Σάμιουελ Λ. Τζάκσον, Τζέικ Τζίλενχαλ, Κόμπι Σμόλντερς, Μαρίζα Τομέι, Μάικλ Κίτον, Λάουρα Χάρριερ.



Διάρκεια: 105 λεπτά



Είδος ταινίας: Περιπέτεια φαντασίας

Δείτε το τρέιλερ:

«Γκλόρια» του Σεμπάστιαν Λέλιο με την Τζούλιαν Μουρ



Ο Σεμπάστιαν Λέλιο παρουσιάζει το ριμέικ της ομώνυμης βραβευμένης ταινίας του με πρωταγωνίστρια την Τζούλιαν Μουρ. Η διαζευγμένη Γκλόρια είναι ένα ελεύθερο πνεύμα που περνάει τις μέρες της σε μία συντηρητική δουλειά γραφείου και τις νύχτες της σε χορευτικές πίστες σε διάφορα κλαμπ, όπου ξεδίνει χορεύοντας. Μετά τη γνωριμία της με τον Αρνολντ σε μία νυχτερινή έξοδο της, βρίσκεται να ζει έναν αναπάντεχο έρωτα, με όλες τις χαρές και τις επιπλοκές των ραντεβού, της αναζήτησης ταυτότητας της και της οικογένειας.

Gloria Bell

Σκηνοθεσία: Σεμπαστιάν Λέλιο

Ηθοποιοί: Τζούλιαν Μουρ, Τζον Τουρτούρο, Μάικλ Σέρα.

Δείτε το τρέιλερ:

«Διακοπές στη Βενετία» του Ιβάν Καλμπεράκ



Γαλλική κωμωδία με τον Μπενουά Πελβούρντ. Ο έφηβος γιος μιας αλλοπρόσαλλης οικογένειας βρίσκει την ευκαιρία να ξεφύγει από την πίεση μιας εκκεντρικής ζωής με τους ανορθόδοξους συγγενείς του, όταν η κοπέλα με την οποία είναι ερωτευμένος τον προσκαλεί σε ταξίδι στη Βενετία. Οι γονείς του όμως βρίσκουν τότε την ιδανική ευκαιρία για οικογενειακές διακοπές, χαλώντας τα σχέδια του νεαρού.

Venise n'Est pas en Italie



Κωμωδία 2019

Διάρκεια: 95'

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Ιβάν Καλμπεράκ με τους: Μπενουά Πελβούρντ, Βαλερί Μπονετόν, Ελί Τονά.

Δείτε το τρέιλερ:

Ο Κομφορμίστας - Η θρυλική ταινία του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι σε επανέκδοση



Ταινία - σταθμός του Μπερνάρντο Μπερτολούτσι από το 1970. Στα 1938, ένας κομφορμίστας που υπηρετεί το φασιστικό καθεστώς ευελπιστώντας σε μια φυσιολογική ζωή στο μέλλον, στέλνεται στο Παρίσι για να εξοντώσει έναν καθηγητή που διέφυγε από την Ιταλία όταν οι φασίστες ανέβηκαν στην εξουσία… Το αριστούργημα του Μπερτολούτσι μετουσιώνει μια κατά βάση αστυνομική ιστορία του Αλμπέρτο Μοράβια σε μια προκλητική μελέτη της μουσολινικής Ιταλίας που τολμά παραλληλισμούς ανάμεσα στην καταπιεσμένη σεξουαλικότητα και το σπέρμα του φασισμού, την ίδια στιγμή που αποτιμά το ακριβό κόστος της επιλογής του βολέματος και της προσαρμογής σε καθοριστικούς ιστορικά καιρούς. Όλα τα εκφραστικά μέσα λειτουργούν σαν ρολόι σε τούτη την ιδιοφυή πολιτική κατάθεση, με τη μνημειώδη φωτογραφία του Βιτόριο Στοράρο να δίνει τον τόνο σε μερικές εκπληκτικές σκηνές ανθολογίας, όπως εκείνη του αισθησιακού χορού ταγκό ανάμεσα σε δυο γυναίκες ή της αποτυχημένης απόπειρας δολοφονίας.



Il Conformista



Δραματική 1970



Διάρκεια: 106'



Ιταλο-γαλλο-γερμανική ταινία, σκηνοθεσία Μπερνάρντο Μπερτολούτσι με τους: Ζαν Λουί Τρεντινιάν, Στεφανία Σαντρέλι, Γκαστόνε Μοσίν.



Δείτε το τρέιλερ

«Αγαπημένο μου Ημερολόγιο» του Νάνι Μορέτι σε επανέκδοση



O Νάνι Μορέτι αυτοβιογραφείται. Ο γνωστός Ιταλός σκηνοθέτης πρωταγωνιστεί σε αυτήν τη σπονδυλωτή ταινία, στην οποία τον βλέπουμε πρώτα να τριγυρνά με τη Βέσπα του στη σχεδόν έρημη καλοκαιρινή Ρώμη εξοργισμένος με μια ταινία που μόλις έχει δει, στη συνέχεια να αναζητά την έμπνευση σε απομονωμένα νησιά, προτού οι επισκέψεις του στους γιατρούς για εξετάσεις τον επαναφέρουν σε μια ξεκαρδιστική πραγματικότητα.



Caro Diario

Δραματική κομεντί 1993



Διάρκεια: 100'



Ιταλο-γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Νάνι Μορέτι με τους: Νάνι Μορέτι, Ρενάτο Καρπεντιέρι, Αντόνιο Νεϊβίλερ.



Δείτε το τρέιλερ:



«Μια Ζωή Ταλαιπωρία» του Αλμοδοβάρ



Η ξεκαρδιστική ταινία του Αλμοδοβάρ «Μια Ζωή Ταλαιπωρία» σε επανέκδοση

Το πορτρέτο μιας δυσλειτουργικής οικογένειας στη Μαδρίτη, η οποία περιλαμβάνει μια ταλαιπωρημένη νοικοκυρά που δουλεύει όλη μέρα, τον ταξιτζή σύζυγό της πρώην εραστή μιας Γερμανίδας καλλιτέχνιδας και νυν παραχαράκτη, έναν έφηβο γιο που πουλά ναρκωτικά και πολλούς ακόμα αλλοπαρμένους συγγενείς.



Qué he Hecho yo Para Merecer Esto? / What Have I Done to Deserve This?

Κωμωδία 1984



Διάρκεια: 102'



Ισπανική ταινία, σκηνοθεσία Πέδρο Αλμοδόβαρ με τους: Βερόνικα Φορκέ, Κάρμεν Μάουρα, Άνχελ ντε Άντρες Λόπεζ.



Η Γκλόρια είναι μια απελπισμένη νοικοκυρά, η οποία δουλεύει ως καθαρίστρια και προσπαθεί να βάλει σε τάξη την αντισυμβατική οικογένειά της και την ίδια της τη ζωή.



Δείτε το τρέιλερ:

«Ο Κύριος Βερντού» - Η αριστουργηματική σάτιρα του Τσάρλι Τσάπλιν



Στη Γαλλία του 1932 ένας άνεργος ταμίας τράπεζας παντρεύεται και κατόπιν δολοφονεί πλούσιες γυναίκες για να μπορεί να συντηρεί την ανάπηρη γυναίκα και το γιο του.

Monsieur Verdoux

Δραματική 1947



Διάρκεια: 124'



Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τσάρλι Τσάπλιν με τους: Τσάρλι Τσάπλιν, Μάρθα Ρέι, Ρόμπερτ Λιούις.



Δείτε το τρέιλερ: