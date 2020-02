Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 6 Φεβρουαρίου 2020

Με έξι νέες ταινίες ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζουν οι «Μικρές Κυρίες» της Γκρέτα Γκέργουικ, η οποία σκηνοθετεί τη δική της εκδοχή στο δημοφιλές μυθιστόρημα της Λουίζα Μέι Άλκοτ. Ο Αλεχάνδρο Λάντες σκηνοθετεί το περιπετειώδες δράμα οι «Μόνοι» και ο «The Boy» (Αλέξανδρος Βούλγαρης), την πολυαναμενόμενη ταινία «Winona». Ακολουθεί η πολυαναμενόμενη ταινία «Αρπακτικά Πτηνά και Η Φαντασμαγορική Χειραφέτηση της Χάρλεϊ Κουίν» της Κάθι Γιάν με την εκρηκτική Μάργκοτ Ρόμπι.

«Αρπακτικά Πτηνά και Η Φαντασμαγορική Χειραφέτηση της Χάρλεϊ Κουίν» με τη Μάργκοτ Ρόμπι



Η έξαλλη ζωή της Χάρλεϊ Κουίν (Μάργκοτ Ρόμπι) εκτροχιάζεται ακόμη περισσότερο μετά τον ιδιαίτερα εκρηκτικό χωρισμό της από τον Τζόκερ. Για πρώτη φορά είναι απροστάτευτη, με τον κάθε αλήτη της Γκόθαμ να την καταδιώκει.

Στο μεταξύ, ο αρχιμαφιόζος Ρόμαν Σαϊόνις (Γιούαν ΜακΓκρέγκορ) έχει βάλει λυτούς και δεμένους για να βρει τη νεαρή πορτοφολού Κας (Έλα Τζέι Μπάσκο), που έκλεψε το πολύτιμο διαμάντι του.

Το μονοπάτι της Χάρλεϊ διασταυρώνεται με την Κυνηγό (Μέρι Ελίζαμπεθ Γουίνστεντ), την Μπλακ Κανάρι (Τζούρνι Σμόλετ-Μπελ) και τη Ρενέ Μοντόγια (Ρόζι Περέζ) και το αλλόκοτο επιτελείο δεν έχει επιλογή από το να συνεργαστεί για να εξολοθρεύσει τον Ρόμαν μέσα σε μια θεότρελη, φονική μέρα.

Birds Of Prey and The Fantabulous Emancipation Of One Harley Quinn

Σκηνοθεσία: Κάθι Γιάν

Ηθοποιοί: Μάργκοτ Ρόμπι, Mαίρη Ελίζαμπεθ Γουίστεντ, Τζούρνι Σμόλετ-Μπελ, Ρόζι Περέζ, Κρις Μεσίνα, Γιούαν ΜακΓκρέγκορ, Έλα Τζέι Μπάσκο.

Διάρκεια: 85 λεπτά

Είδος ταινίας: Δράσης, Περιπέτεια

Δείτε το τρέιλερ:

«Μικρές Κυρίες» της Γκρέτα Γκέργουιγκ



Η σεναριογράφος και σκηνοθέτις Greta Gerwig (Lady Bird) με τις Μικρές Κυρίες της κατάφερε να δώσει μια νέα πνοή στην κλασική νουβέλα και στα γραπτά της Louisa May Alcott και να ξεδιπλώνει τον χαρακτήρα της Jo March, το συγγραφικό alter ego της, που αντανακλά στην μυθιστορηματική ζωή της. Στην εκδοχή της Gerwig, η γεμάτη αγάπη ιστορία της οικογένειας March -τέσσερα νεαρά κορίτσια, η καθεμία από τις οποίες είναι αποφασισμένη να ζήσει τη ζωή της όπως θέλει -είναι άφθαρτη μέσα στον χρόνο και παράλληλα, στέκει επίκαιρη.

Little Women

Σκηνοθεσία: Γκρέτα Γκέργουιγκ

Ηθοποιοί: Σίρσα Ρόναν, Έμμα Γουάτσον, Φλόρενς Πιου, Ελίζα Σκάνλεν, Λόρα Ντερν, Τιμοτέ Σαλαμέ, Τρέισι Λετς, Μπόμπ Οντένκερκ, Μέριλ Στριπ.

Διάρκεια: 135 λεπτά

Είδος ταινίας: Δραματική

Δείτε το τρέιλερ:

«Monos» - Ένα ατμοσφαιρικό θρίλερ του Αλεχάντρο Λάντες

O Αλεχάντρο Λάντες σκηνοθετεί ένα ατμοσφαιρικό θρίλερ με ήρωες έφηβους στρατιώτες στα τροπικά δάση της Κολομβίας.

Μια ομάδα εφήβων αγοριών και κοριτσιών ζουν σαν στρατιώτες σε ένα οροπέδιο στα επιβλητικά βουνά της Κολομβίας και έχουν δύο αποστολές: να προσέχουν την Αμερικανίδα όμηρό τους και να διατηρούν στη ζωή μία αγελάδα, σημαντική για την επιβίωσή τους. Όμως τα πράγματα αρχίζουν να πηγαίνουν πολύ στραβά...

Σκηνοθεσία: Αλεχάντρο Λάντες

Πρωταγωνιστούν οι: Σοφία Μπουεναβεντούρα, Χουλίαν Χιράλντο, Κάρεν Κιντέρο, Λόρα Κατριγιόν, Τζουλιάν Νίκολσον, Ντέιμπι Ρουέντα, Σνάιντερ Κάστρο.

Δείτε το τρέιλερ:

«Φως στο σκοτάδι» του Κέισι Άφλεκ

Ένας πατέρας πρέπει με κάθε τρόπο να κρύψει την ταυτότητα του παιδιού του, καθώς είναι ένα από τα τελευταία κορίτσια που έχουν επιβιώσει στον πλανήτη έπειτα από μια πανδημία η οποία εξαφάνισε τον θηλυκό πληθυσμό. Ο βραβευμένος με Όσκαρ Κέισι Άφλεκ πρωταγωνιστεί πλάι στην 11χρονη Άννα Πνιόφσκι και την Ελίζαμπεθ Μος και σκηνοθετεί με ωριμότητα μια αναπάντεχη περιπέτεια πάνω στα όρια της αγάπης, της ανθρώπινης επιβίωσης και της μοναδικής σταθεράς σε αυτόν τον κόσμο, τη γυναίκα.

«Light of My Life»

Σκηνοθεσία: Κέισι Άφλεκ

Ηθοποιοί: Άνα Πνιόφσκι, Κέισι Άφλεκ, Τομ Μπάουερ, Ελίζαμπεθ Μος, Τίμοθι Γουέμπερ, Χρόδγκαρ Μάθιους

Είδος: Δράμα

Δείτε το τρέιλερ:

«Η Αόρατη Ζωή της Ευριδίκης Γκουσμάο» του Karim Aïnouz



Δύο αχώριστες αδερφές, στο Ρίο ντε Τζανέιρο της δεκαετίας του ’50, αναγκάζονται να αποχωριστούν η μία την άλλη. Η Γκουίδα δεν έχει άλλη επιλογή από το να μεγαλώσει ολομόναχη το εκτός γάμου παιδί της, ενώ η Ευρυδίκη εξωθείται σε έναν νερόβραστο γάμο, εγκαταλείποντας το πάθος της για το πιάνο. Μια έξυπνη αναφορά στον μύθο του Ορφέα και της Ευρυδίκης, μα πάνω απ’ όλα ένας ύμνος στο γυναικείο σθένος. Ένας φόρος τιμής στις αμέτρητες γυναίκες που στερήθηκαν τη δυνατότητα να διαθέσουν το σώμα και το πνεύμα τους όπως οι ίδιες επιθυμούσαν, προκειμένου να στριμωχτούν σε ασφυκτικά πατριαρχικά καλούπια.



Σκηνοθέτης: Karim Aïnouz



Σεναριογράφοι: Murilo Hauser (screenplay), Martha Batalha, Inés Bortagaray, Karim Aïnouz



Ηθοποιοί: Julia Stockler, Carol Duarte, Flávia Gusmão.



Δείτε το τρέιλερ:

«Winona» του The Boy



Μοιάζει µε µία απλή εκδροµή σε µία έρηµη, όµορφη παραλία. Τέσσερις γυναίκες γελούν, παίζουν στην άµµο, κολυµπούν, φαντασιώνονται και απολαµβάνουν τη ζεστασιά του ήλιου και τη δροσιά της θάλασσας. Η µέρα κυλάει µε ανόητα παιχνίδια, τραγούδι και χορό. Σηµεία στίξης στο γέλιο τους, τα δάκρυα. Τα δάκρυα τα σκουπίζουν οι φανταστικές τους διηγήσεις. Μέχρι που η µέρα σβήνει και πρέπει να αποχαιρετίσουν την παραλία τους. Τι μυστικό κρύβεται πίσω από τα παιχνίδια και τις φανταστικές τους ιστορίες; Υποβλητικά µυστηριώδης και βαθιά συγκινητική, η Winona µας αποκαλύπτεται, διατηρώντας το συγκλονιστικό της µυστικό, µέχρι τέλους.



Η ταινία γυρίστηκε σε φιλμ KODAK 16mm τον Μάιο του 2018 σε μια παραλία της Άνδρου.



Σηµείωµα του Σκηνοθέτη



Η «Winona» είναι µια ταινία -παιχνίδι. Δεν ξέρεις πότε σου λέει αλήθεια και πότε ψέµατα. Σε διασκεδάζει επειδή δε θέλει να σε στεναχωρήσει. Άλλοτε είναι τρελή κωµωδία, άλλοτε µιούζικαλ ή ταινία µυστηρίου ή µελόδραµα. Οι ηρωίδες οδηγούν προσεκτικά τους θεατές σε µία κρυφή και αποκαλυπτική στιγµή. Πριν µοιραστούν το µυστικό τους θέλουν να τις έχουµε αγαπήσει, να τις έχουµε καταλάβει και να µην είµαστε αυστηροί. Έτσι κι αλλιώς ότι και αν έχει συµβεί, δεν παύει αυτή η παραλία να είναι πανέµορφη και αυτή η µέρα να είναι η πιο όµορφη µέρα.



Σκηνοθεσία: The Boy (Αλέξανδρος Βούλγαρης)

Σενάριο: The Boy (Αλέξανδρος Βούλγαρης)

Διεύθυνση φωτογραφίας: Σίμος Σαρκετζής

Μοντάζ: Νίκος Πάστρας

Ήχος: Νίκος Έξαρχος, Κτίρια τη νύχτα, Γιώτης Παρασκευαΐδης

Μουσική: Δεσποινίς Τρίχρωμη, The Boy



Ηθοποιοί: Ανθή Ευστρατιάδου, Σοφία Κόκκαλη, Ηρώ Μπέζου, Δάφνη Πατακιά, Κλειώ Κτενά.



Παραγωγή: Logline

Παραγωγός/Παραγωγοί: Ελένη Μπερντέ

Συμπαραγωγή: Steficon, An-Mar Film Lab

Κοστούμια: Μυρτώ Τζίμα

Σκηνικά: Μυρτώ Τζίμα

Μακιγιάζ: Ιωάννα Λυγίζου

Δείτε το τρέιλερ:

Ο Δικέφαλος Αετός του Ναζισμού



Επανέκδοση ντοκιμαντέρ του 1973 για την άνοδο του Χίτλερ. Με σημείο εκκίνησης τα χρόνια της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, το ντοκιμαντέρ του Λουτζ Μπέκερ σκιαγραφεί τους μηχανισμούς που χρησιμοποίησε ο Αδόλφος Χίτλερ και το ναζιστικό κόμμα για να ανελιχθούν μέχρι την κορυφή της γερμανικής εξουσίας.



Σκηνοθεσία: Λουτζ Μπέκερ



Σενάριο: Λουτζ Μπέκερ, Φιλίπ Μόρα



Παίζουν: Μπάστερ Κήτον, Χέρμαν Γκόρινγκ, Τζοζεφίν Μπέικερ, Άντολφ Χίτλερ, Γιόσεφ Γκοέμπελς.

Διάρκεια: 93'

Εργαστήριο Ελλάδα



Ντοκιμαντέρ του Γιάκομπο Μπρότζι. Αναδρομή στην ιστορία της Ελλάδας από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έως τη χρηματοπιστωτική κρίση.

Δείτε το τρέιλερ: