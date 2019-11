Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 7 Νοεμβρίου 2019

Η ταινία του Κεν Λόουτς «Δυστυχώς Απουσιάζατε» ξεχωρίζει από τις νέες κινηματογραφικές αφίξεις της εβδομάδας που ξεκινά απόψε. Ακόμη ενδιαφέρον μεγάλο παρουσιάζουν και τα φιλμ «Δόκτωρ Ύπνος», το σίκουελ της «Λάμψης» το δραματικό «Κλέφτης Αλόγων» και το «Ένας Καλός Ψεύτης» του Μπιλ Κόντον ενώ για τους σινεφίλ υπάρχει και η επανέκδοση του «Ο Λένιν το 1918», μια σοβιετική παραγωγή του 1937, σε σκηνοθεσία του φημισμένου Μιχαήλ Ρομ.

«Δυστυχώς Απουσιάζατε», του Ken Loach



Ο δύο φορές βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα Ken Loach (Ο άνεμος χορεύει το κριθάρι, Εγώ ο Ντάνιελ Μπλέικ) επιστρέφει με ένα ακόμα αιχμηρό κοινωνικό δράμα επικεντρωμένο στους ανθρώπους της εργατικής τάξης και πιστό στο ύφος που τον έχει καταξιώσει ως έναν από τους πιο σπουδαίους δημιουργούς του πολιτικοποιημένου σινεμά.

Πρωταγωνιστούν μη επαγγελματίες ηθοποιοί με ελάχιστη πείρα, οι οποίοι ζωντανεύουν - υπό τις έμπειρες σκηνοθετικές οδηγίες του δημιουργού- γνήσιους χαρακτήρες, όπως τους συνέλαβε η χαρισματική πένα του μόνιμου συνεργάτη του Loach, Paul Laverty. Μία ταινία που έκανε την ελληνική της πρεμιέρα στο πλαίσιο του 25ου Διεθνούς Φεστιβάλ της Αθήνας – Νύχτες Πρεμιέρας, και αναμφίβολα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα έργα του Ken Loach.

Σύνοψη

O Ricky, η Abby και τα δύο τους παιδιά ζουν στο Newcastle. Είναι μια δεμένη οικογένεια και ο ένας νοιάζεται για τον άλλον. Ο Rickyαλλάζει δουλειές, ενώ η Abby, που αγαπά τη δική της, προσέχει ηλικιωμένους. Παρόλο που δουλεύουν όλο και περισσότερες ώρες, όλο και πιο σκληρά, συνειδητοποιούν ότι ποτέ δεν θα αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Όταν προκύπτει μια χρυσή ευκαιρία, η Abby πουλάει το αυτοκίνητο της και ο Ricky αγοράζει ένα ολοκαίνουριο φορτηγάκι για να δουλέψει ως αυτοαπασχολούμενος μεταφορέας. O μοντέρνος κόσμος έχει τις επιπτώσεις του σε αυτές τις τέσσερις ψυχές μέσα στην ίδια τους την κουζίνα.

Sorry we missed you



Σκηνοθεσία: Ken Loach

Ηθοποιοί: Kris Hitchen, Debbie Honeywood, Rhys Stone, Katie Proctor, Rob Brewster, Charlie Richmond, Julian Ions, Sheila Dunkerley.

Διάρκεια: 100’

Δείτε το τρέιλερ:



«Δόκτωρ Ύπνος» του Μάικ Φλάναγκαν

Εξακολουθώντας να φέρει το ψυχολογικό τραύμα που υπέστη ως παιδί στο ξενοδοχείο Overlook, ο Νταν Τόρανς προσπαθεί να βρει την εσωτερική του ηρεμία. Όμως αυτή «διαλύεται» όταν συναντά την Άμπρα, μία θαρραλέα έφηβη που διαθέτει ένα υπερφυσικό χάρισμα, γνωστό ως «λάμψη». Η Άμπρα συνειδητοποιεί αμέσως ότι ο Νταν έχει την ίδια υπερφυσική δύναμη με εκείνη, τον ψάχνει, ζητώντας απελπισμένα τη βοήθειά του προκειμένου να πολεμήσει την ανελέητη Rose the Hat, αρχηγό της συμμορίας μεταφυσικών δολοφόνων The True Knot, που αναζητούν ανθρώπους προικισμένους με υπερφυσικές ιδιότητες, προκειμένου να «καταναλώσουν» την αύρα τους και να γίνουν αθάνατοι.

Doctor Sleep

Σκηνοθεσία: Μάικ Φλάναγκαν



Ηθοποιοί: Γιούαν Μακ Γκρέγκορ, Ρεμπέκα Φέργκουσον Κάιλι Κάραν, Καρλ Λούμπλι, Ζαν ΜακΚλάρνον, Έμιλι Άιλιν Λιντ, Μπρους Γκρίνγουντ, Τζόουσελιν Ντόναχιου, Άλεξ Έσοε, Κλιφ Κέρτις.



Διάρκεια:



Είδος ταινίας: Δραματική

Δείτε το τρέιλερ:

Zombieland: Διπλή Βολή, του Ruben Fleischer

Κανείς δεν είχε προβλέψει το καλτ αντίκτυπο που θα είχε η πρώτη ταινία. Η εμβληματική πια zomedy, ένα είδος ανάμεσα στον τρόμο και την κωμωδία, σε σκηνοθεσία του RubenFleischer, απέσπασε διθυραμβικές κριτικές και σημείωσε εμπορική επιτυχία.

Μία δεκαετία μετά την πρώτη ταινία που καθιερώθηκε σαν ένα απολαυστικό δείγμα καλτ κινηματογράφου, ο βραβευμένος με Emmy Woody Harrelson (The Highwaymen, True Detective), o Jesse Eisenberg (The Social Network, Justice League), η Abigail Breslin (Little Miss Sunshine,Scream Queens) και η βραβευμένη με Όσκαρ Emma Stone (La La Land) ενώνουν και πάλι τις δυνάμεις τους με τον βετεράνο σκηνοθέτη Ruben Fleischer (Venom, Superstore).

Το σίκουελ παραμένει πιστό στο αναπάντεχο και σαρκαστικό ύφος της πρώτης ταινίας, ενώ το πετυχημένο καστ συμπληρώνεται από ενδιαφέροντες χαρακτήρες. Ανάμεσα τους οι Rosario Dawson ( The Defender), Zoey Deutch και Luke Wilson (Vacancy, Old School).

Σύνοψη

Ξεκαρδιστικές και χαοτικές καταστάσεις, που εκτυλίσσονται από τον Λευκό Οίκο μέχρι την ενδοχώρα, φέρνουν τους τέσσερις ήρωες αντιμέτωπους με νέα είδη ζόμπι,τα οποία έχουν εξελιχθεί μέσα στα χρόνια, αλλά και με καινούριους επιζήσαντες του σπάνιου πια ανθρώπινου είδους. Πάνω απ’ όλα οι τέσσερις τους πρέπει να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της δικής τους αυτοσχέδιας οικογένειας, καθώς περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνουν.

Διάρκεια: 99’

Σκηνοθεσία: Ruben Fleischer



Ηθοποιοί: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin, Emma Stone, Rosario Dawson, Zoey Deutch, Luke Wilson, Avan Jogia.



Δείτε το βίντεο:

«Κλέφτης Αλόγων» του Χανς Πέτερ Μόλαντ

Ο Νορβηγός Χανς Πέτερ Μόλαντ στήνει μια ενδιαφέρουσα δραματική ταινία με ποιητικές διαστάσεις πάνω στη νοσταλγία των αναμνήσεων και τα απωθημένα του παρελθόντος. Ήρωάς του ένας χήρος, ο βετεράνος Στέλαν Σκάρσγκαρντ, ο οποίος μετακομίζει στην επαρχία για να απομονωθεί. Εκεί, μια τυχαία συνάντηση θα του ξυπνήσει εικόνες από το παρελθόν, οι οποίες θα τον μεταφέρουν στο καλοκαίρι του 1948, τη χρονιά που έγινε 15 ετών. Η εικαστικά εντυπωσιακή ταινία απέσπασε το βραβείο καλλιτεχνικού επιτεύγματος στο Φεστιβάλ Βερολίνου για τη διεύθυνση φωτογραφίας του Ράσμους Βίντεμπεκ («Ο Έρωτας της Βασίλισσας», «Ο Μαύρος Πύργος»).

«Out Stealing Horses»



Ψυχολογικό δράμα, νορβηγικής (σουηδικής και δανέζικης) παραγωγής του 2019, σε σκηνοθεσία Χανς Πέτερ Μόλαντ, με τους Στέλαν Σκάρσγκαρντ, Τομπίας Σάντελμαν, Ντανίκα Κέρσικ, Τζον Ρένες κα.

Δείτε το τρέιλερ:

«Ποτέ Δεν Είναι Αργά Κύριε Καθηγητά» - Μια συγκινητική ταινία με τον Τζόνι Ντεπ

Ο Ρίτσαρντ (ο υποψήφιος για τρία Όσκαρ Τζόνι Ντεπ) είναι ένας καθηγητής πανεπιστημίου που έχει διαγνωσθεί με μια ανίατη ασθένεια και αποφασίζει να εγκαταλείψει τα προσχήματα και τις κοινωνικές συμβάσεις και να ζήσει το υπόλοιπο της ζωής του όσο πιο έντονα και ελεύθερα γίνεται. Με καυστικό χιούμορ, ελαφριά απερισκεψία και μια δόση τρέλας, πέφτει με τα μούτρα σε κάθε πιθανή «αμαρτία»: Πίνει, καπνίζει, κάνει σεξ και ξεστομίζει αδιανόητες προσβολές, εισπράττοντας έτσι περισσότερη χαρά από ποτέ. Με τον νέο τρόπο ζωής του και καθώς ο χρόνος του εξαντλείται, ο Ρίτσαρντ θα καταλάβει πολλά πράγματα για τη ζωή, ενώ θα έρθει κοντά με τους ανθρώπους που αγαπά. Μια συγκλονιστική ταινία που μιλά με χιούμορ για την αξία τού να ζεις τη ζωή στο έπακρο ακόμα κι όταν το ταξίδι τελειώνει.

Richard Says Goodbye



Σκηνοθεσία: Γουέιν Ρόμπερτς



Ηθοποιοί: Τζόνι Ντεπ, Ζόι Ντόιτς, Ρον Λίβινγκστον, Ρόζμαρι ΝτεΓουίτ, Ντάνι Χιούστον, Κάθριν Έβανς.



Διάρκεια: 90 λεπτά



Είδος ταινίας: Κωμωδία, Δραματική

Δείτε το βίντεο:

H Οικογένεια Άνταμς επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη

Ετοιμαστείτε να χτυπήσετε τα δάχτυλά σας ρυθμικά, με την αξέχαστη μελωδία της «Οικογένειας Άνταμς» η οποία επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη!

Ένα... διαβολικό γύρισμα της μοίρας και η real estate δραστηριότητα μιας τηλεπερσόνας, θα οδηγήσουν τη λατρεμένη οικογένεια στο επίκεντρο ενός τυπικού, ασφαλούς και «καθαρού» προαστίου και τη μεγάλη κόρη σε ένα συμβατικό δημόσιο σχολείο. Φυσικά, οι Άνταμς δεν θα δυσκολευτούν να προσαρμοστούν σε κάθε νέα συνθήκη της γειτονιάς τους, αλλά οι γείτονές τους, οι συμμαθητές της μικρής και ο κοινωνικός περίγυρος, δεν θα αντέξουν και πολύ την εκκεντρικότητα και το goth μεγαλείο της αξιαγάπητης αλλά και ανατριχιαστικής οικογένειας.

Animation

Σκηνοθεσία: Κόνραντ Βέρνον & Γκρεγκ Τίρναν.

Ακούγονται οι: Όσκαρ Άϊζακ, Σαρλίζ Θερόν, Κλόι Γκρέις Μορέτζ, Φιν Γούλφχαρντ, Νικ Κρολ, Μπέτι Μίντλερ, Άλισον Τζάνεϊ.

Δείτε το τρέιλερ:

Ο Λένιν το 1918



Ο Μιχαήλ Ρομ κινηματογραφεί τον κομμουνιστή ηγέτη την περίοδο της επανάστασης. Τη στιγμή που ξένες δυνάμεις έχουν εισβάλει στη Ρωσία, ο Λένιν βρίσκεται αντιμέτωπος με μια απόπειρα δολοφονίας και τις προσπάθειες να επιβάλλει στο προλεταριάτο το πρόγραμμά του.

Lenin v 1918 Godu / Lenin in 1918



Ιστορική 1939



Διάρκεια: 130'



Σοβιετική ταινία, σκηνοθεσία Μιχαήλ Ρομ με τους: Μπόρις Στσούκιν, Νικολάι Οκλόπκοφ, Αλεξάντρ Σάτοφ.

Δείτε το τρέιλερ:

«Η Δύναμη της Αλήθειας» του Σεργκέι Λόζνιτσα

Στην περιοχή Ντονμπάς της Ανατολικής Ουκρανίας ο εθνικός στρατός προσπαθεί να ανακτήσει τις πόλεις που ελέγχουν αυτονομιστικές συμμορίες, την ώρα που οι απλοί πολίτες προσπαθούν να συνεχίσουν τη ζωή τους

Donbass

Δραματική 2018



Διάρκεια: 122'



Γερμανο-ουκρανο-γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Σεργκέι Λόζνιτσα με τους: Θόρστεν Μέρτεν, Ιρίνα Πλεσνιάγεβα, Ταμάρα Γιατσένκο.



Δείτε το τρέιλερ:

Ο Πίνκι και οι Πειρατές

Μαζί με τον τρομερό πειρατή Μαυροδόντη, θρύλο των επτά θαλασσών, ο μικρός Πίνκι μαζί με το κορίτσι του, την Ρέιβεν ξεκινούν μία συναρπαστική περιπέτεια προς το εξωτικό βασίλειο της Λάμα Ράμα όπου βρίσκεται κρυμμένος ο θρυλικός θησαυρός του Βασιλιά Ρούφους. Όμως ο Πίνκυ έχει έναν τελείως διαφορετικό θησαυρό στο μυαλό του αφού αναζητά τον εξαφανισμένο πατέρα του.

Διάρκεια: 96′



Σκηνοθεσία: Τζον Αντρεας Αντερσεν, Λίζα Μαρί Γκαμλέμ



Πρωταγωνιστούν: Τούβα Νοβότνι, Γιον Εϊγκάρντεν, Αντερς Μπάασμο Κρίστιανσεν.

Δείτε το τρέιλερ:

«Τα Μάρμαρά μας» του Νίκου Παπακώστα

Η ιστορία των μαρμάρων του Παρθενώνα από την κατασκευή μέχρι την κατάληξή τους στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου. Διακεκριμένοι Έλληνες καλλιτέχνες, ιστορικοί και διανοούμενοι μιλούν για την ανάγκη επιστροφής τους στη χώρα μας.

Ντοκιμαντέρ 2019



Διάρκεια: 62'



Eλληνική ταινία, σκηνοθεσία Νίκος Παπακώστας.



Δείτε το τρέιλερ: