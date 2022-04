Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 7 Απριλίου

Με επτά ταινίες ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζουν το πολιτικό δράμα «Υποσχέσεις» με την Ιζαμπέλ Ιπέρ, η Αγία «Έμυ» της Αρασέλης Λαιμού, η ταινία τρόμου «Χ» του Τι Γουέστ και η Κομεντί «16 Φορές Άνοιξη» της Σουζάν Λιντόν, ενώ έχουν το δικό τους ενδιαφέρον τα ελληνικά ντοκιμαντέρ «Η Πόλη και η Πόλη», και «Διόνυσος η Επιστροφή»

Υποσχέσεις: Μια ευφυής πολιτική ταινία του Τομά Κρουιτόφ με την Ιζαμπέλ Ιπέρ

Η ανυπέρβλητη Ιζαμπέλ Ιπέρ (Η Δασκάλα του Πιάνου) πρωταγωνιστεί στο ευφυές πολιτικό δράμα του Τομά Κρουιτόφ (Η Συνομωσία της Σκιάς) και ενσαρκώνει μία μαχητική δήμαρχο που έρχεται αντιμέτωπη με ένα καθοριστικό ηθικό δίλημμα. Μία καθαρόαιμη πολιτική ταινία με έξυπνη και αιχμηρή πλοκή, σύνθετους χαρακτήρες, εξαιρετικές ερμηνείες και ρεαλιστική ατμόσφαιρα, που μας βάζει στα παρασκήνια των κέντρων αποφάσεων.

Σύνοψη

Η Κλεμάνς (Ιζαμπέλ Ιπέρ), μία ατρόμητη δήμαρχος μιας πόλης κοντά στο Παρίσι, ολοκληρώνει τη θητεία της. Μαζί με το δεξί της χέρι, τον πιστό Γιαζίντ (Ρεντά Κατέμπ), έχει παλέψει ενάντια στη φτώχεια, την ανεργία και τη διαφθορά. Όταν της γίνεται πρόταση να αναλάβει ένα υπουργείο, η φιλοδοξία της φουντώνει και διακυβεύεται η αφοσίωση της απέναντι στους πολίτες. Θα επιβιώσει η πολιτική της ακεραιότητα ή θα υπερτερήσει η φιλοδοξία;

Les Promesses. Πολιτικό δράμα, γαλλικής παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Τομά Κρουιτόφ, με τους Ιζαμπέλ Ιπέρ, Ρεντά Καντέμπ, Σουφιάν Γκεράμπ, Νάντρια Αϊαντί, Ζαν Πολ Μπορντ, Ερβέ Πιέρ κ.ά.

Διάρκεια:1 ώρα και 35 λεπτά



Δείτε το τρέιλερ:

«X»: Η ταινία τρόμου του Τι Γουέστ που κόβει την ανάσα

Ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης Τι Γουέστ (The House of the Devil), ένας λάτρης του τρόμου και πιστός υπηρέτης του, παρουσιάζει ένα εμπνευσμένο θρίλερ με πολλές ανατροπές. Με φόντο το αγροτικό Τέξας του 1979 και με άρτια αναπαράσταση της ατμόσφαιρας της εποχής, ο Γουέστ παίζει με τους κανόνες και τα στερεότυπα του ανεξάρτητου σινεμά και σκηνοθετεί ένα δυνατό καστ από ανερχόμενους και καταξιωμένους ηθοποιούς σε μία συναρπαστική ταινία-ωδή στο είδος του τρόμου. Στην ταινία εμφανίζονται οι Μία Γκοθ (Suspiria), Τζένα Ορτέγκα (Scream), Μάρτιν Χέντερσον (The Ring), Μπρίτανι Σνόου (Pitch Perfect), Όουεν Κάμπελ (The Americans), Στίβεν Γιούρι (Lord of the Rings) και ο Σκοτ Μεσκούντι (Don’tLookUp).

Σύνοψη



1979: Μία παρέα νεαρών αποφασίζει να γυρίσει μία ταινία πορνό στην ύπαιθρο του Τέξας, αλλά όταν οι απομονωμένοι γέροι οικοδεσπότες τους ανακαλύπτουν τα σχέδια της παρέας, τα μέλη του καστ καταλήγουν να παλεύουν για τη ζωή τους.

Ο σεναριογράφος-σκηνοθέτης Τι Γουέστ (The House of theDevil) παρουσιάζει μία ταινία σλάσερ, που διαδραματίζεται το 1979 και παρακολουθεί μία παρέα νέων, που αποσύρεται στο αγροτικό Τέξας για να κάνει μία χαμηλού προϋπολογισμού πορνό ταινία. Η ομάδα μπλέκει με μυστηριώδεις οικοδεσπότες και καταλήγει να ζει ανείπωτα φρικαλέες καταστάσεις.

Μία ωδή στο ανεξάρτητο σινεμά όλων των ειδών -από ταινίες για ενήλικες, σλάσερ ταινίες και φιλμ δημιουργών- και ταυτόχρονα μία ανάκληση μιας εποχής γεμάτης αλλαγές, το X τεμαχίζει τις παραδοσιακές συνθήκες του είδους και παραδίδει μία καταιγιστικά απολαυστική διαδρομή ανάμεσα στη νεότητα και την αναπόδραστη θνητότητα.

X

Σενάριο/Σκηνοθεσία: Τι Γουέστ



Πρωταγωνιστούν: Μία Γκοθ, Τζένα Ορτέγκα, Μάρτιν Χέντερσον, ΜπρίτανιΣνόου, Όουεν Κάμπελ, Στίβεν Γιούρι, Σκοτ Μεσκούντι.

Διάρκεια:1 ώρα και 45 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:



«Copshop»: Μια νέα αστυνομική περιπέτεια με τον Τζέραρντ Μπάτλερ

Διασχίζοντας την έρημο της Νεβάδα, ο πανούργος απατεώνας Τέντι Μουρέτο (Φρανκ Γκρίλο) καταστρώνει ένα απεγνωσμένο σχέδιο να κρυφτεί από τον επικίνδυνο εκτελεστή Μπομπ Βίντικ (Τζέραρντ Μπάτλερ ), να σπάσει στο ξύλο την πρωτάρα αστυνομικό Βάλερι Γιάνγκ (Αλέξις Γιανγκ), ώστε να συλληφθεί και να κρατηθεί στο αστυνομικό τμήμα μιας μικρής πόλης. Η φυλακή δεν μπορεί να προστατέψει για πολύ τον Μουρέτο, και ο Βίντικ ετοιμάζει την δική του κράτηση, περνώντας τον χρόνο του σε κοντινό κελί έως ότου ολοκληρώσει την αποστολή του. Η άφιξη όμως ενός ακόμα εκτελεστή (Τόμπι Χας) θα προκαλέσει ξέφρενο χάος και ο Βίντικ θα πρέπει να φανεί δημιουργικός αν θέλει να ολοκληρώσει τη δουλειά και να διαφύγει από αυτή την εκρηκτική κατάσταση.

«Copshop»

Σκηνοθεσία: Τζο Κάρναχαν



Ηθοποιοί: Τζέραρντ Μπάτλερ, Φρανκ Γκρίλο



Διάρκεια: 107 λεπτά



Είδος ταινίας: Δράσης



Δείτε το τρέιλερ:

«Αγία Έμυ»: Μια συγκινητική ταινία από την Αρασέλη Λαιμού

H Αρασέλη Λαιμού σκηνοθετεί μια ενδιαφέρουσα μεγάλου μήκους ταινία. Η νεαρά σκηνοθέτις, σεναριογράφος και μοντέζ, μας προσφέρει ένα συγκινητικό φιλμ, που συνδυάζει με εύστοχο τρόπο τη μυθοπλασία με το σινεμά τεκμηρίωσης.

H Έμυ νιώθει ξένη μέσα στην κλειστή κοινότητα των Φιλιππινέζων Χαρισματικών Καθολικών του Πειραιά, που έχει καλωσορίσει με θέρμη την αδερφή της, την Τερέζα. Όταν η Τερέζα μένει έγκυος, η Έμυ έλκεται από μυστηριώδεις δυνάμεις που κατοικούν μέσα της.

Αγία Έμυ

Ελληνική δραματική ταινία, ελληνικής και γαλλικής παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Αρασέλης Λαιμού, με τους Αμπιγκέιλ Λόμα, Ασμίν Κιλίπ, Μιχάλη Συριόπουλο, Αντζελί Μπαγιάνι, Ειρήνη Ιγγλέση κ.ά.

Δείτε το τρέιλερ:

16 Φορές Άνοιξη

Η 16χρονη Σουζάν η οποία δεν μοιάζει με τους συνομιλήκους της και τους βαριέται αφόρητα, γνωρίζει έναν 35άρη ηθοποιό έξω από ένα θέατρο και τον ερωτεύεται. Όμως ακόμα και ο έρωτας αδυνατεί να είναι η απάντηση στα πάντα.

Επίσημη επιλογή από τα φετινά φεστιβάλ Καννών και Σαν Σεμπαστιάν για ένα ολόφρεσκό φιλμ που αποτυπώνει με ευαισθησία την εύθραυστη εφηβική ηλικία, το πρώτο καρδιοχτύπι και το αναπόφευκτο πέρασμα στην ενηλικίωση.

Seize Printemps

Κομεντί, γαλλικής παραγωγής του 2020, σε σκηνοθεσία Σουζάν Λιντόν, με τους Σουζάν Λιντόν, Αρνό Βαλουά, Ρεμπέκα Μαρντέρ, Φρεντερίκ Πιερό κ.ά.

Δείτε το τρέιλερ:

Η Πόλη και η Πόλη.

Για το πρότζεκτ «Η πόλη και η πόλη», οι Χρήστος Πασσαλής και ΣύλλαςΤζουμέρκας, δύο καταξιωμένοι σκηνοθέτες και ηθοποιοί, οι οποίοι γεννήθηκαν στη Θεσσαλονίκη το 1978, επιστρέφουν για πρώτη φορά ως καλλιτέχνες και δημιουργοί στον γενέθλιο τόπο τους, δίνοντας πνοή σε ένα κινηματογραφικό εγχείρημα που θολώνει τα όρια μεταξύ μυθοπλασίας, ντοκιμαντέρ και ταινίας-δοκιμίου (essay film).

Η ταινία είναι γυρισμένη σε έξι κεφάλαια, μόλις σε 14 μέρες, κοιτά με θάρρος τα γεγονότα, άγνωστα σε μεγάλο βαθμό, ενώ η συνδρομή γνωστών και πρωτοεμφανιζόμενων ηθοποιών είναι καθοριστική, για την ανάδειξη ενός φιλμ που συνταιριάζει άρτια τη μυθοπλασία με το ντοκιμαντέρ και το δοκίμιο.

Δείτε το τρέιλερ:

Διόνυσος, η Επιστροφή

Ντοκιμαντέρ για το θεατρικό σκηνοθέτη Θόδωρο Τερζόπουλο. Σχεδόν τριανταπέντε χρόνια μετά το θρυλικό ανέβασμα των Βακχών, η ταινία ακολουθεί τον Τερζόπουλο, το τέταρτο παιδί μιας αγροτικής οικογένειας προσφύγων απ’ τον Πόντο, στη συναρπαστική του διαδρομή: από τον Μακρύγιαλο της Πιερίας, τόπο καταγωγής του, στο ταξίδι του στο Berliner Ensemble, στη Ρωσία, στην Κίνα, στην Αμερική, στη βάση του στο θέατρο Άττις στο Μεταξουργείο, φτάνοντας μέχρι τους Δελφούς, εκεί όπου ξεκίνησαν όλα.

Δείτε το τρέιλερ: