Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 12 Δεκεμβρίου 2019

Mια νέα κινηματογραφική εβδομάδα ξεκινά απόψε με ταινίες που αξίζουν να δουν οι φίλοι του καλού σινεμά. Οι ταινίες που ξεχωρίζουν είναι το φιλμ «Οι Δύο Πάπες» του Φερνάντο Μεϊρέγες με τους Άντονι Χόπκινς και Τζόναθαν Πράις, «Η Ναυμαχία του Μίντγουεϊ» του Ρόλαντ Έμεριχ καθώς και το Ντοκιμαντέρ για τη σχέση του τραγουδιστή Λέοναρντ Κοέν με τη μούσα του Μαριάν Ίλχεν «Marianne & Leonard Λόγια Αγάπης».

«Οι Δύο Πάπες»: Ο Άντονι Χόπκινς και ο Τζόναθαν Πράις κοντράρονται στο Βατικανό

Πίσω από τα τείχη του Βατικανού, ο συντηρητικός Πάπας Βενέδικτος (Άντονι Χόπκινς) και ο φιλελεύθερος μελλοντικός Πάπας Φραγκίσκος (Τζόναθαν Πράις) πρέπει να βρουν κοινό έδαφος για να συνεχίσουν την πορεία της Καθολικής Εκκλησίας.Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Φερνάντο Μεϊρέγιες, γνωστός για τις ταινίες «Περί Τυφλότητος», «Ο Επίμονος Κηπουρός» και «Η Πόλη του Θεού». Μια ενδόμυχη ματιά στην ιστορική αυτή στιγμή για την Καθολική Εκκλησία με πρωταγωνιστές τους Άντονι Χόπκινς και Τζόναθαν Πράις σε ερμηνείες υψηλού επιπέδου που ήδη συζητιούνται για τα βραβεία Όσκαρ.



The Two Popes

Σκηνοθεσία: Φερνάντο Μεϊρέγες



Ηθοποιοί: Άντονι Χόπκινς, Τζόναθαν Πράις



Διάρκεια: 125 λεπτά



Είδος ταινίας: Κωμωδία, Δραματική

Δείτε το τρέιλερ:



«Μαύρα Χριστούγεννα» - Μια ταινία τρόμου της Σοφία Τακάλ

Τα εφετινά Χριστούγεννα, έρχεται να ζωντανέψει μια κλασική cult ταινία τρόμου.. ο δολοφόνος του κολλεγίου θα ξαναχτυπήσει και θα έρθει αντιμέτωπος με μια τρομερή παρέα της αδελφότητας. Το κολλέγιο Χόθορν κλείνει για τις διακοπές. Αλλά καθώς η Ρίλεϊ Στόουν και οι κολλητές της από την αδελφότητα ετοιμάζονται να διασκεδάσουν μέχρι τελικής πτώσεως, ένας μασκοφόρος αρχίζει να δολοφονεί τα κορίτσια ένα ένα. Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων, η Ρίλεϊ και η ομάδα της αρχίζουν να έχουν δεύτερες σκέψεις για το αν μπορούν να εμπιστεύονται τους άντρες. Όποια και αν τελικά είναι η ταυτότητα του δολοφόνου, αυτό που θα ανακαλύψει είναι ότι τα κορίτσια της γενιάς του δεν θα επιτρέψουν να γίνουν θύματα κανενός.

Black Christmas

Σκηνοθεσία: Σοφία Τακάλ

Ηθοποιοί: Ίμογκεν Πουτς, Αλείζ Σάνον, Λίλι Ντονόγκουε, Μπρίτανι Ογκρέιντι, Κάλεμπ Έμπερχαρντ, Σάιμον Μιντ, Κάρι Έλγουες.

Διάρκεια: 95 λεπτά

Είδος ταινίας: Τρόμου



Δείτε το τρέιλερ:

«Η Ναυμαχία του Μίντγουεϊ» του Ρόλαντ Έμεριχ

Η Ναυμαχία του Μίντγουεϊ εξιστορεί μία από τις πιο φημισμένες μάχες μεταξύ του αμερικανικού και ιαπωνικού στόλου, που έδωσε στις αμερικανικές δυνάμεις το προβάδισμα στο μέτωπο του Ειρηνικού στη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου. Η ταινία, βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, αφηγείται την ιστορία των αξιωματικών και των στρατιωτών, που χρησιμοποίησαν το ένστικτο τους, το σθένος τους και τον ηρωισμό τους για να νικήσουν τον εχθρό, παρά τις αντίξοες συνθήκες.



Από τον Ρόλαντ Έμεριχ, σκηνοθέτη του «ΗΜΕΡΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ» και «THE DAY AFTER TOMORROW».

Midway



Σκηνοθεσία: Ρόλαντ Έμεριχ



Ηθοποιοί: Εντ Σκράιν, Πάτρικ Γουίλσον, Λουκ Έβανς, Άαρον Έκχαρτ, Νίκ Τζόνας, Μάντι Μουρ, Ντένις Κουέιντ, Γούντι Χάρελσον.



Διάρκεια: 105 λεπτά



Είδος ταινίας: Δραματική



Δείτε το τρέιλερ:



«Ραντεβού στο Belle Epoque» με τους Ντανιέλ Οτέιγ, Γκιγιόμ Κανέ



Γαλλικό ρομαντικό δράμα με τον Ντανιέλ Οτέιγ. Ένας φιλήσυχος 60άρης αποκτά μια πρωτοποριακή μορφή ψυχαγωγίας, η οποία συνδυάζει θεατρικά τεχνάσματα και ιστορικές αναπαραστάσεις, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να ταξιδεύουν σε όποια εποχή μπορούν. Ξαφνικά δηλαδή, μπορεί εάν θέλει να μοιραστεί ένα ποτό με τον Έρνεστ Χέμινγουεϊ! Τι συμβαίνει όμως όταν ο ήρωας αποφασίζει να επισκεφτεί την πιο αξέχαστη εβδομάδα της ζωής του, όταν το 1974 συνάντησε τη γυναίκα που ερωτεύτηκε;



Σκηνοθεσία: Νικολά Μπεντό



Παίζουν: Ντανιέλ Οτέιγ, Γκιγιόμ Κανέ και Ντόρια Τίλλερ

Δείτε το τρέιλερ:



Marianne & Leonard Λόγια Αγάπης



Ντοκιμαντέρ για τη σχέση του τραγουδιστή Λέοναρντ Κοέν με τη μούσα του Μαριάν Ίλχεν.

Μια όμορφη και τρυφερή ιστορία ενός εξαίσιου έρωτα, πέρα από σύνορα που υπερνικά ακόμα και τον θάνατο. Ενός έρωτα που στάθηκε μεγάλη έμπνευση για έναν σπουδαίο καλλιτέχνη και τραγουδοποιό που λάτρεψε την Ελλάδα, τον Leonard Cohen, ο οποίος γνώρισε και ερωτεύτηκε στην Ύδρα την πανέμορφη Νορβηγίδα μουσικό, Marianne Ilhen που στάθηκε Μούσα του για χρόνια και ενέπνευσε τα τραγούδια «So Long, Marianne», «Hey, That’s No Way to Say Goodbye» και Songs From a Room‘s «Bird on the Wire’.



Η πολύχρονη στενή σχέση τους ξεκίνησε το καλοκαίρι του 1960 στην Ύδρα. Μέλη και οι δύο της μποέμικης καλλιτεχνικής κοινότητας στο ελληνικό νησί, μιας μεγάλης, πολυσυλλεκτικής παρέας που αποτελούσαν συγγραφείς, ζωγράφοι, μουσικοί αλλά και ντόπιοι. Η ταινία ακολουθεί βήμα προς βήμα τον δεσμό τους από τις πρώτες μέρες του μεγάλου έρωτα στην Ύδρα, την εσωτερική πάλη του Leonard καθώς δημιουργεί, το σεξ και τα ναρκωτικά ως κομμάτι της δημιουργικής διαδικασίας, τον ανοιχτό γάμο και την εξέλιξή του μέσα στα χρόνια, καθώς ο LeonardCohenγνώριζε την παγκόσμια καταξίωση.



Στην Ύδρα το 1968, ο 20χρονος τότε σκηνοθέτης, Nick Broomfield γνώρισε την Marianne, η οποία τον συνέστησε στη μουσική του Cohen και τον ώθησε να σκηνοθετήσει την πρώτη του ταινία, αποτελώντας μεγάλη έμπνευση και για τον ίδιο.



Η ταινία Marianne & Leonard Λόγια Αγάπης είναι ένας φόρος τιμής σε μια εποχή αθώα και ρομαντική, σε έναν έρωτα που γεννήθηκε στο άσπρο-μπλε της Ελλάδας, στην πανέμορφη Ύδρα και ζει αιώνια μέσα από μουσικές που ακούμε μέχρι σήμερα, ως έμπνευση του απόλυτου ρομαντικού έρωτα και των σχέσεων που αποδεικνύονται μεγαλύτερες από τη ζωή. Αποτελεί όμως και ένα διαφωτιστικό οδοιπορικό στη δημιουργική διαδικασία και την πορεία γέννησης της Τέχνης από καλλιτέχνες που με το χάρισμά τους αγγίζουν το συναίσθημα των ανθρώπων. Μια ταινία που γιορτάζει τη Ζωή, την Ελευθερία, ύπαρξης και σκέψης, την καθαρότητα του Ελληνικού τοπίου αφήνοντας ως τελική γεύση τη νοσταλγία για μια Ελλάδα που σβήνει, ίσως ανεπιστρεπτί…



Ο Leonard Cohen έγραψε ένα τρυφερό τελευταίο γράμμα προς την αιώνια Μούσα του, Marianne, λίγες μέρες πριν τον θάνατό της τον Ιούλιο του 2016, ένα γράμμα που της διάβασε ο γιος της και τη συνόδευσε στο τελευταίο της ταξίδι. Ο ίδιος ο LeonardCohen την ακολούθησε μόλις τρεις μήνες μετά, πιστός σε αυτό το τελευταίο ραντεβού τους.



Στοιχεία ταινίας



Σκηνοθεσία : Nick Broomfield



Διάρκεια : 102′

Δείτε το τρέιλερ:



«Τσάρλι»: H πρώτη βωβή, έγχρωμη ταινία στους κινηματογράφους!



H πρώτη βωβή, έγχρωμη ταινία για μικρούς και μεγάλους, έρχεται στις 12 Δεκεμβρίου στους κινηματογράφους, σε διανομή VILLAGE και παραγωγή Red Line Productions.



Ο Τσάρλι ξεπηδά από το παρελθόν και προσγειώνεται στο σύγχρονο παρόν. Ένας ρομαντικός περιπλανώμενος oνειροπόλος, μια ύπαρξη ευαίσθητη και τρυφερή που βρίσκεται διαρκώς σε κίνηση.

Ένα μεσημέρι, καθισμένος στο παγκάκι ενός πάρκου, ξεφυλλίζει μια εφημερίδα στην οποία υπάρχει ένα μήνυμα αποκλειστικά για αυτόν. Εάν περάσει πέντε δοκιμασίες με επιτυχία, τότε ένας πολύ μεγάλος θησαυρός θα γίνει δικός του. Χωρίς να χάσει χρόνο, αποδέχεται την πρόκληση και από αυτό το σημείο ξεκινάνε οι περιπέτειες του.

Μία νοσταλγική κωμική περιπέτεια για τις ανθρώπινες σχέσεις, τη δύναμη της αγάπης, τους ρό-λους της ζωής και τις αξίες της. Μια ταινία - ύμνος στην ανθρωπιά και την τρυφερότητα.

Σκηνοθεσία: Θανάσης Τσαλταμπάσης

Πρωταγωνιστής: Θανάσης Τσαλταμπάσης

Cast: Γώργος Κοψιδάς, Στέλιος Ιακωβίδης, Αγοραστή Αρβανίτη, Δημήτρης Παπανικολάου, Σπύρος Παππάς, Μαριάννα Τουντασάκη, Νίκος Φιλημέγκας, Φοίβος Παπακώστας, Γιώργος Λαμπριανός, Βίκυ Κυριακοπούλου κ.α.

Guests: Γιώργος Γαλίτης, Cesaris Grauzinis, Αλίκη Αλεξανδράκη, Άννα Αθανασιάδη, Δημήτρης Αδάμης.

Συμμετέχουν: Νικόλαος Κέφαλος, Μαρία Βασιλάτου, Βασίλης Ψυλλάς, Ανδρέας Ζήκουλης, Δανάη Σδούγκου, Δημήτρης Τικτόπουλος, Γιάννης Βουράκης, Δημήτρης Παπαδόπουλος, Γωγώ Μαρινά-κου, Τζίμης Πολίτης, Γεωργία Πλουσιάδη, Δέσποινα Πολυχρόνη κ.α.

Εμφανίζονται οι χορευτές: Μυρτώ Σχοινοπλοκάκη, Andrew Honeycutt, Θοδωρής Γιαννόπουλος

Perfomers: Αγγελική Δεληγιάννη, Blakie Blake, Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Τα μικρά παιδιά: Πολύμνια Πομόνη, Κάλλια Παπαευθυμίου, Κων/νος Σαλαμπί, Ανδρέας Παπανι-κολάου & η σκυλίτσα Ζούμπι.



Το soundtrack της ταινίας «Η καλύτερή μου φίλη», ερμηνεύει ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και κυκλοφορεί από τη Heaven Music.



Στίχοι: Νίκος Πονηράκος

Σύνθεση: Χρήστος Χατζηνάσιος

Δείτε το τρέιλερ:

«Ζίζοτεκ» του Βαρδή Μαρινάκη

Κοινωνικό δράμα του Βαρδή Μαρινάκη. Δέκα χρόνια μετά το «Μαύρο Λιβάδι» (2009) ο Βαρδής Μαρινάκης υπογράφει τη δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του με τον τίτλο-αίνιγμα, η οποία συμμετείχε στο τμήμα East of West του Φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι. Ο ίδιος την περιγράφει ως «ένα ωμό, ρεαλιστικό παραμύθι για ενηλίκους».



Πώς μπορεί η τυχαία συνάντηση ενός εγκαταλελειμμένου εννιάχρονου αγοριού και ενός ιδιότροπου μεσήλικα που επικοινωνεί με νοήματα, να τους χαρίσει αυτό που τους λείπει περισσότερο;



Ο μικρός Ιάσονας προσπαθεί μάταια να φροντίσει την καταθλιπτική του μητέρα όταν μια μέρα εκείνη αποφασίζει να τον εγκαταλείψει σε ένα πανηγύρι στη Βόρεια Ελλάδα. Ο φοβισμένος μικρός βρίσκει καταφύγιο σε μια καλύβα στο δάσος, όπου ζει ο μοναχικός Μηνάς, ο οποίος κρύβει τα δικά του σκοτεινά μυστικά, όπως το «Ζίζοτεκ», και μαζί θα ζήσουν το δικό τους παραμύθι. Μια συγκινητική ιστορία για τη λαχτάρα για οικογένεια και οικειότητα.



Ο μαγικός κόσμος του μικρού Ιάσονα πλαισιώνεται από τις ερμηνείες των Πηνελόπη Τσιλίκα («Μικρά Αγγλία»), Δημήτρη Ξανθόπουλου («Έρωτας Μετά») και του πρωτοεμφανιζόμενου νεαρού Αύγουστου Λάμπρου-Νεγρεπόντη, που παρασύρουν τον θεατή στα παραμυθένια ορεινά τοπία (διεύθυνση φωτογραφίας: Χριστίνα Μουμούρη) και στα μυστηριακά έθιμα της Βορείου Ελλάδας.



(Διάρκεια 92᾽, Δράμα)

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Βαρδής Μαρινάκης

Σενάριο: Βαρδής Μαρινάκης & Σπύρος Κρίμπαλης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Χριστίνα Μουμούρη

Καλλιτεχνικοί Διευθυντές: Πηνελόπη Βαλτή, Σταύρος Λιόκαλος

Μοντάζ: Λάμπης Χαραλαμπίδης

Μουσική: Θοδωρής Ρέγκλης

Κοστούμια: Εύα Γουλάκου

Ήχος: Γιάννης Αντύπας, Περσεφόνη Μήλιου, Κώστας Φυλακτίδης

Εφέ: Ixor VFX, Kinematic, Μιχάλης Γκιόκας

Casting: Athens Casting & Τατιάνα Βέρμπη



Ηθοποιοί: Αύγουστος Λάμπρου-Νεγρεπόντης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Πηνελόπη Τσιλίκα, Νίκος Γεωργάκης

Συμπαραγωγοί: Ixor VFX, 235, Neo Films, Union Films

Με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου & της ΕΡΤ

Παραγωγός: Κωνσταντίνος Βασίλαρος



Δείτε το τρέιλερ: