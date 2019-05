Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 9 Μαΐου

Euforia

Μετά το σκηνοθετικό της ντεμπούτο το 2013 με το Μέλι η Valeria Golino επέστρεψε εκ νέου στις Κάννες και στο Τμήμα Ένα Κάποιο Βλέμμα με τη δεύτερη ταινία στη φιλμογραφία της, Euforia.

Η ταινία έχει συμμετάσχει σε σειρά διεθνών φεστιβάλ κινηματογράφου, ανάμεσά τους το φημισμένο φεστιβάλ του Κάρλοβι Βάρι, αλλά και των Ζυρίχης και Βαρσοβίας. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους εμφανίζονται οι Riccardo Scamarcio (Them, John Wick 2) και Valerio Mastandrea (Τέλειοι Ξένοι, Η Συνάντηση) H Valeria Golino, πέρα από τη σκηνοθεσία υπογράφει και το σενάριο μαζί με τους Francesca Marciano (Me And You, Μέλι) και Valia Santella (Μέλι, My Mother). Ο φημισμένος Ιταλός συγγραφέας Walter Siti συνυπογράφει και εκείνος το σενάριο.

O Matteo είναι ένας νέος επιχειρηματίας, ευφυής, τολμηρός και δυναμικός. Ζει μια ζωή στα άκρα γεμάτη προκλήσεις. Ο αδελφός του, Ettore είναι καθηγητής σε σχολείο και ζει ακόμα στη μικρή επαρχιακή πόλη όπου οι δυο τους γεννήθηκαν. Είναι ένας άνδρας συνετός με μια ήσυχη ζωή σε μια ρουτίνα που τον βολεύει, ένας άνθρωπος που συνειδητά επιλέγει να ζει στη σκιά. Αυτοί οι δύο εντελώς διαφορετικοί άνθρωποι θα έρθουν κοντά σε μια κρίσιμη στιγμή της ζωής τους και θα ανακαλύψουν μετά από χρόνια απουσίας ξανά ο ένας τον άλλον.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Valeria Golino



Παίζουν: Riccardo Scamarcio, Valerio Mastandrea, Isabella Ferrari.



Διάρκεια: 115΄

Δείτε το τρέιλερ:



Η Πιο Μεγάλη Απάτη - Μια συναρπαστική αληθινή ιστορία με τις Κρίστεν Στιούαρτ και Ντάιαν Κρούγκερ

Βιογραφικό δράμα με τις Κρίστεν Στιούαρτ και Ντάιαν Κρούγκερ. Βασισμένη στα απομνημονεύματα της Σαβάνα Κνουπ (Girl Boy Girl: How I Became JT Leroy), αυτή η συναρπαστική αληθινή ιστορία στρέφει το βλέμμα στα παρασκήνια και αφηγείται τα πραγματικά περιστατικά πίσω από ένα από τα μεγαλύτερα λογοτεχνικά σκάνδαλα της σύγχρονης ιστορίας. Στην απολαυστική αυτή βιογραφία πρωταγωνιστούν οι Κρίστεν Στιούαρτ (Λυκόφως) και Λόρα Ντερν (Big Little Lies), ενώ τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τζάστιν Κέλι (I am Michael).

Η Λόρα Άλμπερτ γράφει υποδυόμενη το avatar της, έναν νεαρό ομοφυλόφιλο άντρα που ζει στο περιθώριο με το όνομα JT LeRoy. Όταν το λογοτεχνικό της ντεμπούτο γίνει μπεστ σέλερ και ο JT LeRoy καταλήξει ο αγαπημένος του λογοτεχνικού κόσμου, σκέφτεται μία αλλόκοτη λύση για να διατηρήσει την ανωνυμία της, δίνοντας ζωή στο ψευδώνυμο της. Πρόκειται για την ανδρόγυνη αδελφή του φίλου της, τη Σαβάνα Κνουπ, που συνδέεται με τη φεμινιστική και περιθωριακή πλευρά της Λόρα. Οι δύο τους ζουν πια διπλές ζωές, μπαίνουν δυναμικά στη λογοτεχνική και κινηματογραφική ελίτ και ανακαλύπτουν τον πραγματικό τους εαυτό, ενώ υποδύονται.

Σκηνοθεσία: Τζάστιν Κέλι

Πρωταγωνιστούν: Κρίστεν Στιούαρτ, Λόρα Ντερν, Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ, Κόρτνεϊ Λοβ, Νταϊάν Κρούγκερ, Τζιμ Στάρτζες.

Διάρκεια: 108 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

«Όλο γελούσε» μία ταινία του Θόδωρου Μαραγκού για τον ηθοποιό Κώστα Τσάκωνα

Ντοκιμαντέρ του Θόδωρου Μαραγκού για τον Κώστα Τσάκωνα. Η ταινία «Όλο γελούσε» καταγράφει το πέρασμα ενός καλλιτέχνη μέσα από πολύ δύσκολες συνθήκες της ζωή του κι από όλες τις κωμικοτραγικές καταστάσεις της εποχής του. Έξι χρόνια στα συσσίτια, 6 χρόνια στη βιοπάλη, 6 χρόνια στις βαριές δουλειές, 6 χρόνια στις πιο βαριές δουλειές και τα υπόλοιπα 50 χρόνια έκανε τον κόσμο και να γελάει, αλλά και να αισθάνεται περήφανος γι’ αυτόν, γιατί ποτέ δεν μάσησε τα λόγια του!

Ο πρόωρα χαμένος ηθοποιός Κώστας Τσάκωνας ήταν ένας εκ των πρωταγωνιστών της ταινίας «Μάθε παιδί μου γράμματα» που γύρισε το 1981 ο σκηνοθέτης Θόδωρος Μαραγκός. Η σχέση των δύο ανδρών είχε αρχίσει πολλά χρόνια πριν – με τον Τσάκωνα να παίζει στην πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του Μαραγκού, το «Λάβετε Θέσεις», μια ταινία του 1973 που απέσπασε μια σειρά βραβείων και διακρίσεων στο 14ο Φεστιβάλ Ελληνικού Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (Καλύτερης Καλλιτεχνικής Ταινίας, Πρωτοεμφανιζόμενου Σκηνοθέτη, Φωτογραφίας αλλά και Τιμητική Διάκριση). Ο Τσάκωνας, όμως, συνέχισε δίπλα στον Μαραγκό και στις δύο ταινίες που γύρισε ο σκηνοθέτης στα τέλη της δεκαετίας του ‘70 με πρωταγωνιστή τον Θανάση Βέγγο («Από πού πάνε για τη χαβούζα», 1978 & «Θανάση σφίξε κι άλλο το ζωνάρι», 1980).

Ο Κώστας Τσάκωνας έφυγε από τη ζωή το 2015. Τρία χρόνια αργότερα, τον Οκτώβρη του 2018, ο Θόδωρος Μαραγκός ολοκληρώνει την ταινία-αφιέρωμα στον παλιό καλό συνεργάτη του με τον τίτλο «Όλο γελούσε».

Το «Όλο γελούσε» συμμετείχε το Νοέμβριο του 2018 στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Χαλκίδας όπου απέσπασε το πρώτο βραβείο γέλιου του κοινού και το δεύτερο βραβείο της κριτικής επιτροπής.

Δείτε το τρέιλερ:

Το Μυστήριο του Κυρίου Πικ

Ένας άγνωστος εν ονόματι Ανρί Πικ έχει βάλει την υπογραφή του σε ένα από τα μεγαλύτερα best seller της δεκαετίας, κανείς όμως δεν ξέρει ποιος είναι. Τότε ένας διάσημος κριτικός λογοτεχνίας αποφασίζει να τον ανακαλύψει.

Σε μία περίεργη βιβλιοθήκη στην καρδιά της Βρετάνης, τη «Βιβλιοθήκη των Απορριφθέντων Βιβλίων», μία νεαρή εκδότρια ανακαλύπτει ένα εκπληκτικό χειρόγραφο που αποφασίζει αμέσως να εκδώσει. Το μυθιστόρημα γίνεται μπεστ-σέλερ. Αλλά ο συγγραφέας του, ο Ανρί Πικ, ένας ιδιοκτήτης πιτσαρίας, που πέθανε πριν από δύο χρόνια, δεν θα μπορούσε να είχε γράψει τίποτε άλλο πέρα από τη λίστα με τα ψώνια, σύμφωνα με τη χήρα του. Ένας κριτικός λογοτεχνίας, πεπεισμένος ότι πρόκειται για απάτη, αποφασίζει να ερευνήσει την υπόθεση, με την απρόσμενη βοήθεια της κόρης του αινιγματικού Ανρί Πικ.

Σκηνοθεσία: Ρεμί Μπεζανσόν

Πρωταγωνιστούν: Φαμπρίς Λουκινί, Καμίλ Κοτέν, Αλίς Αϊσάζ, Χάνα Σιγκούλα.

Δείτε το τρέιλερ:



Μια Ιδιαίτερη Οικογένεια

Ισπανικό δραματικό θρίλερ. Η Μαλένα είναι μια γιατρός που έχει αποφασίσει να υιοθετήσει το μωρό μιας φτωχής γυναίκας. Όταν όμως εκείνο γεννιέται, η οικογένειά της απαιτεί επιπλέον χρήματα και παρασύρει την απελπισμένη Μαλένα σε μια σειρά από ριψοκίνδυνες αποφάσεις.

Una Especie de Familia / A Sort of Family

Δραματική 2017

Διάρκεια: 95'

Αργεντινοβραζιλιάνικη ταινία, σκηνοθεσία Ντιέγκο Λέρμαν με τους: Μπάρμπαρα Λένι, Ντανιέλ Αραόζ, Γιανίνα Άβιλα.

Δείτε το τρέιλερ:



Άκρα - Κολυμβητικό ντοκιμαντέρ για τον υπεραθλητή Σπύρο Χρυσικόπουλο.

Τον Οκτώβριο του 2018 o υπεραθλητής Σπύρος Χρυσικόπουλος πέφτει στη θάλασσα για να διανύσει μια απόσταση 140 χιλιομέτρων κολύμβησης στο Αιγαίο Πέλαγος, από τη Ρόδο στο Καστελλόριζο.

Ντοκιμαντέρ 2019

Διάρκεια: 52'

Eλληνική ταινία, σκηνοθεσία Δήμητρα Μπαμπαδήμα.

Δείτε το τρέιλερ:



Uglydolls: Τα Ασχημογλυκούλια

Animation – μιουζικαλ με τα γνωστά παιδικά παιχνίδια.

Πολύ καιρό πριν, οι κούκλες δημιουργήθηκαν για να προσφέρουν ζεστασιά και αγάπη στα παιδιά. Από που όμως προέρχονται οι κούκλες; Κάπου ανάμεσα στο τέλος της γραμμής συναρμολόγησης και το ράφι των παιχνιδιών στα καταστήματα υπάρχει μια μαγευτική γη όπου ζουν όλες οι κούκλες. Όμως, μέχρι σήμερα καμία από όσες φτάνουν στα παιδιά δεν προέρχεται από την Ασχημούπολη, το μέρος όπου ζουν όλες οι αταίριαστες, παρατημένες και ατελείς κούκλες. Ανάμεσα τους οι: Οξ, Μόξι, Γουέιτζ, Μπάμπο, Παγερίδας, και Τυχερίδας. Όλες τους είναι ευχάριστα αδαείς για τις ιδιαιτερότητές τους και έχουν μια ευτυχή άγνοια για κάθε ζωή έξω από την πόλη τους, που είναι γεμάτη κέφι, τεράστιες γιορτές και ακόμα μεγαλύτερα πάρτι. Σε έναν κόσμο όπου επικρατεί η ατέλεια, κανείς δεν κρίνει κανέναν.

Σκηνοθεσία: Κέλι Άσμπουρι



Ηθοποιοί (φωνές): Pitbull, Κέλι Κλάρκσον



Σκηνοθεσία (ελλην.): Πέτρος Δαμουλής



Ηθοποιοί (φωνές): Ειρήνη Ψυχράμη, Άρης Πλασκασοβίτης, Τηλέμαχος Κρεβάικας, Αντιγόνη Ψυχράμη, Αποστόλης Ψυχράμης, Δημήτρης Μάριζας, Κωνσταντίνος Λάγκος, Πηνελόπη Σκαλκώτου.



Διάρκεια: 95 λεπτά



Είδος ταινίας: Κινούμενα σχεδία

Δείτε το τρέιλερ: