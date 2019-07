«Κινηματογραφικοί εξωγήινοι» στο Μουσείο Μαστίχας Χίου

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνει κινηματογραφικό αφιέρωμα, με τίτλο «Κινηματογραφικοί εξωγήινοι κάτω από το φως των αστεριών», κάθε Δευτέρα από τις 29 Ιουλίου μέχρι και τις 19 Αυγούστου, στο Μουσείο Μαστίχας Χίου [Πυργί, Θέση Ράχη (Τεπέκι)].



Το αφιέρωμα περιλαμβάνει τέσσερις αξιόλογες ταινίες επιστημονικής φαντασίας, γυρισμένες από αναγνωρισμένους σκηνοθέτες, με εξωγήινους που επισκέπτονται τη γη με καλές προθέσεις.



Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.



Το αφιέρωμα περιλαμβάνει τέσσερις αξιόλογες ταινίες επιστημονικής φαντασίας, γυρισμένες από αναγνωρισμένους σκηνοθέτες, με εξωγήινους που επισκέπτονται τη γη με καλές προθέσεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.



Το πρόγραμμα προβολών:



Δευτέρα 29 Ιουλίου, (ώρα 21:00)



«Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου» (Close Encounters of the Third Kind)



Διάρκεια: 137’ | ΗΠΑ, 1977



Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ. Με τους: Ρίτσαρντ Ντρέιφους, Τέρι Γκαρ, Φρανσουά Τριφό.

«Στενές Επαφές Τρίτου Τύπου»



Ένας φιλήσυχος οικογενειάρχης που εργάζεται ως τεχνικός σε γραμμές ρεύματος, γίνεται μάρτυρας επίσκεψης εξωγήινων. Εγκαταλείπει την οικογένεια και τη δουλειά του για να αποδείξει την ύπαρξή τους. Με τη βοήθεια μιας κοπέλας και μιας ομάδας επιστημόνων, ανακαλύπτει έναν μυστηριώδη εξωγήινο κόσμο.



Δευτέρα 5 Αυγούστου, (ώρα 21:00)





«Starman»



Διάρκεια: 115’ | ΗΠΑ, 1984



Σκηνοθεσία: Τζον Κάρπεντερ. Με τους: Τζεφ Μπρίτζες, Κάρεν Άλεν, Τσαρλς Μάρτιν Σμιθ.



Μια νεαρή χήρα συναντά έναν άντρα που έχει πάρει τη μορφή του μακαρίτη συζύγου της, ο οποίος της αποκαλύπτει ότι είναι εξωγήινος. Αν και εκείνη τρομάζει με την παρουσία του, σταδιακά αυτός κερδίζει την εμπιστοσύνη της και της ζητάει να τον βοηθήσει να φτάσει στην έρημο της Νεβάδα, όπου τον περιμένει το διαστημόπλοιό του.

Δευτέρα 12 Αυγούστου, (ώρα 21:00)





«Όταν η Γη Σταματήσει…» (The Day the Earth Stood Still)



Διάρκεια: 92’ | ΗΠΑ, 1951 (A/M)



Σκηνοθεσία: Ρόμπερτ Γουάιζ. Με τους: Μάικλ Ρένι, Πατρίσια Νιλ, Σαμ Τζέιφ.



Ένας εξωγήινος κι ένα ρομπότ προσγειώνονται κοντά στον Λευκό Οίκο, σπέρνοντας τον πανικό. Σύντομα, όμως, αποκαλύπτεται ότι εμφανίστηκαν για να σώσουν τη Γη από μια επικείμενη καταστροφή.



Δευτέρα 19 Αυγούστου, (ώρα 21:00)

«Cocoon»



Διάρκεια: 117’ | ΗΠΑ, 1985



Σκηνοθεσία: Ρον Χάουαρντ. Με τους: Στιβ Γκούντεμπεργκ, Ντον Αμίτσι, Τζέσικα Τάντι.

Μια παρέα ηλικιωμένων πηγαίνουν καθημερινά σε μια εγκαταλελειμμένη έπαυλη, προκειμένου να κολυμπήσουν στην πισίνα της. Εκεί βρίσκονται κάποια μυστηριώδη εξωγήινα όντα που έχουν τη δυνατότητα να τους επαναφέρουν τα νιάτα, την υγεία, το σφρίγος και τη ζωτικότητα. Στη συνέχεια, θα κληθούν να επιλέξουν ανάμεσα στην αιωνιότητα ή την αποδοχή της φυσιολογικής εξέλιξης της ζωής…