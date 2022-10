«Κοίτα Τους Πώς Τρέχουν»: Μια κωμωδία μυστηρίου του Τομ Τζορτζ με τον Σαμ Ρόκγουελ

Στο West End του Λονδίνου της δεκαετίας του 1950, τα σχέδια για την κινηματογραφική μεταφορά ενός επιτυχημένου θεατρικού έργου διακόπτονται απότομα όταν ένα βασικό μέλος του συνεργείου δολοφονείται. Όταν ο αποτραβηγμένος από τον κόσμο επιθεωρητής Stoppard (Sam Rockwell) και η πρόθυμη αρχάρια Constable Stalker (Saoirse Ronan) αναλαμβάνουν την υπόθεση, βρίσκονται μπλεγμένοι σε ένα αινιγματικό παιχνίδι υπόπτων, ερευνώντας τη μυστηριώδη ανθρωποκτονία με δικό τους κίνδυνο.

See How They Run

Κωμωδία μυστηρίου, βρετανικής και αμερικάνικης παραγωγής του 2022, σε σκηνοθεσία Τομ Τζορτζ, με τους Σαμ Ρόκγουελ, Σίρσα Ρόναν, Εϊντριεν Μπρόντι, Ντέιβιντ Ογιελόβο, Ρουθ Ουίλσον, Χάρις Ντίκινσον, Σίρλεϊ Χέντερσον, Σιάν Κλίφορντ, Τζέικομπ Φόρτσουν-Λόιντ, Ρις Σίρσμιθ, Τσάρλι Κούπερ.



Διάρκεια: 98 λεπτά



Είδος ταινίας: Κωμωδία



Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες σήμερα (Πέμπτη 13 Οκτωβρίου 2022)

Δείτε το τρέιλερ: