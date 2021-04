Κλόι Ζάο: Μεγάλη νίκη στα βραβεία της Ένωσης Αμερικανών Σκηνοθετών

Η ταινία «Nomadland» της Κλόι Ζάο συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία στις τελετές απονομής βραβείων της σεζόν.

Η Κινέζα σκηνοθέτις απέσπασε την κορυφαία διάκριση στην 73η τελετή απονομής των βραβείων της Ένωσης Αμερικανών Σκηνοθετών - Directors Guild Association (DGA).

Είναι η δεύτερη γυναίκα σκηνοθέτις και επίσης η πρώτη έγχρωμη γυναίκα σκηνοθέτις που κερδίζει το βραβείο.

Η Κάθριν Μπίγκελοου ήταν η πρώτη γυναίκα σκηνοθέτις που πήρε το βραβείο για το «The Hurt Locker».

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά με τους υποψηφίους να δέχονται κλήσεις Zoom απ’ ό όλο τον κόσμο, αντί της τυπικής τελετής στην αίθουσα χορού ξενοδοχείου στο Μπέβερλι Χιλς.

Η νέα βράβευση της Κλόι Ζάο παγιώνει τη θέση της ως φαβορί για τα Όσκαρ που θα απονεμηθούν στις 25 Απριλίου.

Μόνο επτά φορές στην ιστορία των βραβείων της Ένωσης Αμερικανών Σκηνοθετών ο νικητής στην κατηγορία Καλύτερης Σκηνοθεσίας δεν κέρδισε και το Όσκαρ. Πέρυσι ήταν μια σπάνια εξαίρεση όταν η Ένωση Αμερικανών Σκηνοθετών βράβευσε το «1917» του Σαμ Μέντες και στη συνέχεια το Όσκαρ απονεμήθηκε στον σκηνοθέτη της ταινίας «Parasite» Μπονγκ Τζουν Χο.

Η Ζάο ήταν συνυποψήφια με την Έμεραλντ Φένελ για το «Promising Young Woman», τον Άαρον Σόρκιν για το «The Trial of the Chicago 7», τον Λι Άιζακ Τσanγκ για το «Minari» και τον Ντέιβιντ Φίντσερ για το «Mank». Η μοναδική διαφορά στις υποψηφιότητες για Όσκαρ είναι ότι δεν περιλαμβάνεται ο Σόρκιν αλλά, ο Τόμας Βίντερμπεργκ για το «Another Round».

Η λυρική ταινία της Ζάο για εργαζόμενους σε εποχιακές δουλειές στην Αμερικανική Δύση με πρωταγωνίστρια τη Φράνσις Μακ Ντόρμαντ ξεκίνησε το ταξίδι των βραβείων κερδίζοντας το Χρυσό Λιοντάρι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, το βραβείο People's Choice στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο, τη Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Ταινίας και Καλύτερης Σκηνοθεσίας και την κορυφαία διάκριση από την Ένωση Παραγωγών.

Ο πρόεδρος της DGA, Τόμας Σλάμε άνοιξε την εκδήλωση αναγνωρίζοντας τις ασυνήθιστες συνθήκες της περιόδου βραβεύσεων με πανδημία. «Η αφήγηση επικράτησε» είπε ο Σλάμε. «Το έργο σας πρόσφερε παρηγοριά και απόδραση στο κοινό ... και ξεπεράσαμε την τρομακτική αποστολή να επαναφέρουμε τη βιομηχανία μας σε λειτουργία» τόνισε.

Οι νικητές των Directors Guild Association Awards 2021:

Καλύτερη Σκηνοθεσία Μεγάλου Μήκους Ταινίας

Κλόι Ζάο «Nomadland»

Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Σκηνοθέτης

Ντάριους Μάρντερ «Sound of Metal»

Καλύτερη Σκηνοθεσία Ντοκιμαντέρ

Μάικλ Ντουέκ και Γκρέγκορι Κέρσοου «The Truffle Hunters»

Καλύτερη Σκηνοθεσία Δραματικής Σειράς

Λέσλι Λίνκα Γκλέιτερ για το φινάλε του «Homeland», «Prisoners of War»

Καλύτερη Σκηνοθεσία Κωμικής Σειράς

Σουζάνα Φόγκελ «The Flight Attendant» για το επεισόδιο «In Case of Emergency»

Καλύτερη Σκηνοθεσία Τηλεταινίας/Μίνι Σειράς

Σκοτ Φρανκ «The Queen’s Gambit»

Καλύτερη Σκηνοθεσία σε Τακτικό Πρόγραμμα Ποικίλης Ύλης

Ντον Ρόι Κινγκ για το επεισόδιο του «Saturday Night Live» με τους Dave Chappelle/Foo Fighters

Καλύτερη Σκηνοθεσία σε Ειδικό Πρόγραμμα Ποικίλης Ύλης

Τόμας Σλάμε για το «A West Wing Special to Benefit When We All Vote»

Καλύτερη Σκηνοθεσία Ριάλιτι Σόου

Τζόζεφ Γκίλντρι για το «Full Bloom», επεισόδιο «Petal to the Metal»

Καλύτερη Σκηνοθεσία Παιδικού Προγράμματος

Έιμι Σατς για το «We Are the Dream: The Kids of the Oakland MLK Oratorical Fest»

Καλύτερη Σκηνοθεσία Διαφήμισης

Μελίνα Ματσούκας Beats by Dre’s «You Love Me»

