«Κορσές» της Μαρί Κρόιτσερ: Ένα αντισυμβατικό δράμα εποχής για την Αυτοκράτειρα Σίσσυ

Τα Χριστούγεννα του 1877, η Σίσσυ γιορτάζει τα 40α γενέθλιά της. Ως Πρώτη Κυρία της Αυστρίας και σύζυγος του αυτοκράτορα Φραγκίσκου Ιωσήφ Α’, δεν της επιτρέπεται να εκφράζεται και πρέπει να παραμείνει για πάντα η όμορφη νεαρή αυτοκράτειρα. Για να ανταποκριθεί σε αυτές τις προσδοκίες, ακολουθεί ένα αυστηρό καθεστώς νηστείας, άσκησης, χτενίσματος και καθημερινής μέτρησης της μέσης. Πνιγμένη από αυτές τις συμβάσεις, πεινασμένη για γνώση και ζωή, η Σίσσυ επαναστατεί όλο και περισσότερο ενάντια σε αυτή την εικόνα.

Η Ευνοούμενη του Λάνθιμου συναντά τη Μαρία Αντουανέτα της Σοφία Κόπολα στο ανατρεπτικό δράμα εποχής της Μαρί Κρόιτσερ, και η Βίκι Κριπς (Αόρατη Κλωστή, Old) δίνει μια αριστουργηματική ερμηνεία ως Αυτοκράτειρα Σίσσυ, που εξαφανίζεται μέσα στον στενό κορσέ αυτοσυγκράτησης και κοινωνικής κριτικής της παγκόσμιας και διαχρονικής πατριαρχίας.

Δείτε το τρέιλερ:

Μαρί Κρόιτσερ

Γεννημένη στο Γκρατς της Αυστρίας, η Μαρί Κρόιτσερ, είναι μια από τις πιο σημαντικές και καταξιωμένες σκηνοθέτιδες της χώρας της. Αφού αποφοίτησε από το Modellschule, μια εναλλακτική σχολή με καλλιτεχνικό προσανατολισμό, ξεκίνησε τις σπουδές της στην Ακαδημία Κινηματογράφου της Βιέννης στο τμήμα σεναρίου και δραματουργίας απ’ όπου αποφοίτησε με άριστα. Στη συνέχεια εργάστηκε ως επιμελήτρια σεναρίου σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές, ενώ γύρισε μικρού μήκους ταινίες, οι οποίες προβλήθηκαν και βραβεύτηκαν σε πολλά παγκόσμια κινηματογραφικά φεστιβάλ, όπως και η πρώτη της μεγάλου μήκους, The Fatherless (2011). Ακολούθησαν οι μεγάλου μήκους Gruber Is Leaving (2015), We Used To Be Cool (2016) και η τηλεοπτική ταινία Die Notlüge (2017), οι οποίες επίσης προβλήθηκαν και βραβεύτηκαν στα φεστιβάλ του κόσμου. Με το The Ground Under My Feet κατάφερε να τραβήξει τη διεθνή προσοχή το 2019: Το συναρπαστικό, φεμινιστικό ψυχόδραμα συμμετείχε στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Βερολίνου, έλαβε διθυραμβικές κριτικές παγκοσμίως και πολλά βραβεία. Εκτός από τη δουλειά της ως σκηνοθέτης, εργάστηκε ως λέκτορας στην Ακαδημία Κινηματογράφου της Βιέννης και ως σεναριογράφος και δραματουργός.

Corsage

Σενάριο / Σκηνοθεσία: Μαρί Κρόιτσερ



Πρωταγωνιστούν: Βίκι Κριπς, Φλόριαν Ταϊχτμάιστερ, Κόλιν Μόργκαν, Καταρίνα Λόρεντς

Διάρκεια: 113’

Χώρα Παραγωγής: Αυστρία, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Γαλλία

Έτος Παραγωγής: 2022

Βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού Ένα Κάποιο Βλέμμα – Φεστιβάλ Καννών 2022

Βραβείο Καλύτερης Ταινίας – Φεστιβάλ Κινηματογράφου Λονδίνου 2022

Επίσημη Συμμετοχή – Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν 2022

Επίσημη Πρόταση Αυστρίας – Όσκαρ 2023