Ξεχωριστή παρουσία του ελληνικού κινηματογράφου σε σημαντικά διεθνή φεστιβάλ

Με τρείς παγκόσμιες πρεμιέρες ελληνικών ταινιών στα επερχόμενα διεθνή φεστιβάλ της Βενετίας, του Τορόντο και του Μόντρεαλ, συμπληρώνονται οι επιτυχίες του ελληνικού κινηματογράφου στο εξωτερικό, μετά τα φεστιβάλ κινηματογράφου στο Λοκάρνο και στο Σαράγεβο.



Η ταινία «Σ' αυτή τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει» του Γιώργου Πανουσόπουλου (Ελλάδα, Γαλλία 2018) διαγωνίζεται στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μόντρεαλ (23 Αυγούστου-3 Σεπτεμβρίου ).



Στο 75ο Διεθνές Κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Βενετίας (29 Αυγούστου - 8 Σεπτεμβρίου) και στο τμήμα Orizzonti διαγωνίζεται η ταινία «Λεωφόρος Πατησίων» του Θανάση Νεοφώτιστου (Ελλάδα 2018).



Στο ίδιο Φεστιβάλ, στην ενότητα Venice Production Bridge παρουσιάζεται η εν εξελίξει ταινία «And they may still alive today» του Tudor Christian Jurgiu (Ρουμανία, Ελλάδα).



Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία «Η Δουλειά της» του Νίκου Χαραλαμπόπουλου (Ν. Labt) (Ελλάδα, Γαλλία, Σερβία 2018) θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο διαγωνιστικό τμήμα Discovery του Διεθνούς Φεστιβάλ του Τορόντο(6-16 Σεπτεμβρίου 2018) .Επίσης, στο διαγωνιστικό τμήμα Short Cuts του ίδιου φεστιβάλ συμμετέχει η ταινία «Έκτορας Μαλό: Η τελευταία μέρα της χρονιάς» της Ζακλίν Λέντζου (Ελλάδα 2018).



Επιπλέον, δύο ταινίες που έχουν χρηματοδοτηθεί για την παραγωγή τους από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου θα συμμετάσχουν στο Otranto Film Fund Festival (10-15 Σεπτεμβρίου ). Πρόκειται για τις ταινίες «Ιερόσυλοι» της Μάρσας Μακρή (Ελλάδα 2017) και «Ο Γιος της Σοφίας» της Ελίνας Ψύκου (Ελλάδα, Βουλγαρία, Γαλλία, 2017). Προσθέτως, μεταξύ των τριών project που επελέγησαν στο τμήμα Glocal in progress του 66ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Σαν Σεμπαστιάν (21-29 Σεπτεμβρίου) βρίσκεται η πρώτη μεγάλου μήκους εν εξελίξει ταινία «Ένας ήσυχος Άνθρωπος» του Τάσου Γερακίνη (Ελλάδα).



Τα παραπάνω ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, εχθές το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, τονίζοντας «τη συστηματική και συνεχή του παρουσία σε σημαντικά φεστιβάλ στο εξωτερικό, τη δικτύωση και την τεχνογνωσία του για τη διεθνή κινηματογραφική βιομηχανία» ενώ μέσω της ανάπτυξης νέων δράσεων θα συνεχίσει να ενισχύει την ανάπτυξη και την προώθηση της ελληνικής κινηματογραφικής δημιουργίας εντός και εκτός συνόρων» καταλήγει στην ανακοίνωση του.