«Χτύπος στην Καλύβα»: Ένα αγωνιώδες θρίλερ από τον Μ. Νάιτ Σιάμαλαν

Κατά τη διάρκεια των διακοπών τους σε μια απομακρυσμένη καλύβα, ένα νεαρό κορίτσι και οι δύο γονείς του καταλήγουν όμηροι τεσσάρων οπλισμένων αγνώστων με άγνωστα κίνητρα, οι οποίοι απαιτούν από την οικογένεια να προβεί σε μια αδιανόητη επιλογή προκειμένου να αποτρέψει το τέλος του κόσμου. Με περιορισμένη πρόσβαση στον έξω κόσμο, η οικογένεια πρέπει να αποφασίσει τι θα πιστέψει προτού χαθούν όλα.

Από τον εμπνευσμένο σκηνοθέτη Μ. Νάιτ Σιάμαλαν, έρχεται ο «Χτύπος Στην Καλύβα», με πρωταγωνιστές τον Ντέιβ Μπαουτίστα (Dune, Guardians of the Galaxy), τον Μπεν Όλντριτζ (Fleabag), τον Τζόναθαν Γκροφ (Mindhunter), τη Νίκι Αμούκα-Μπερντ (Old), την Άμπι Κουίν (Little Women) και τον Ρούπερτ Γκριντ (Servant, Harry Potter).

Το σενάριο ανήκει στον Μ. Νάιτ Σιάμαλαν και στους Στιβ Ντέζμοντ και Μάικλ Σέρμαν. Είναι βασισμένο στο bestseller “The Cabin at the End of the World” του Πολ Τρέμπλεϊ.

Knock at the Cabin

Σκηνοθεσία: Μ. Νάιτ Σιάμαλαν



Πρωταγωνιστούν: Ντέιβ Μπαουτίστα, Μπεν Ολντριτζ, Τζόναθαν Γκροφ, Νίκι Αμούκα-Μπερντ, Αμπι Κουιν, Ρούπερτ Γκριντ.



Διάρκεια: 100 λεπτά

Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες σήμερα (Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023)



Δείτε το τρέιλερ:

