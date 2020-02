Προσεχώς: «Το Κάλεσμα της Άγριας Φύσης» με τον Χάρισον Φορντ

Μεταφορά του κλασικού μυθιστορήματος του Τζακ Λόντον «Το Κάλεσμα της Άγριας Φύσης» με τον Χάρισον Φορντ. Στις αρχές του 20ού αιώνα ο διάσημος συγγραφέας γράφει για τον Μπακ, ένα λυκόσκυλο που κλέβουν κάποιοι από την ηλιόλουστη Καλιφόρνια και καταλήγει στον παγωμένο Καναδά, όπου ζεύεται σε έλκηθρο. Εκεί, υπομένοντας άγριες συνθήκες που ξυπνούν τα πρωτόγονα ένστικτά του, ο Μπακ σκληραγωγείται και ταυτόχρονα καλείται να συνεργαστεί με τον νέο του ιδιοκτήτη ώστε και οι δύο να επιβιώσουν.

The Call of the Wild

Σκηνοθεσία: Κρις Σάντερς



Ηθοποιοί: Χάρισον Φορντ, Νταν Στίβενς, Ομάρ Σι, Κάρεν Γκίλαν, Μπράντλεϊ Γουίτφορντ, Κόλιν Γούντελ.



Διάρκεια: 99 λεπτά



Είδος ταινίας: Οικογενειακή, Περιπέτεια

Δείτε το τρέιλερ: