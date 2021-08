Λορίν Μπακόλ: Η ντίβα του Χόλιγουντ με το λάγνο βλέμμα

Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή η Λορίν Μπακόλ, μια από τις κορυφαίες ηθοποιούς που ανέδειξε το Χόλιγουντ.



Η Αμερικανίδα ηθοποιός Λορίν Μπακόλ έγινε ευρύτερα γνωστή για το ειδύλλιο και τον γάμο της με τον γίγαντα της κινηματογραφικής υποκριτικής Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ. Ως ηθοποιός θεωρείται από τις κορυφαίες που ανέδειξε το Χόλιγουντ και διακρίθηκε ερμηνεύοντας ρόλους δυναμικών και συνάμα τρυφερών γυναικών. Για την λάγνα ματιά της πέρασε στην ιστορία του κινηματογράφου με το προσωνύμιο «Το Βλέμμα».

Η Μπέτι Τζόαν Πέρσκι,όπως ήταν το πραγματικό της όνομα, γεννήθηκε στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης στις 16 Σεπτεμβρίου 1924, από οικογένεια Εβραίων μεταναστών με καταγωγή από τη Ρουμανία και τη Λευκορωσία. Μετά τον χωρισμό των γονιών μεγάλωσε με τη μητέρα της, της οποίας υιοθέτησε το επώνυμο. Από την πλευρά του πατέρα της ήταν συγγενής με τον σημαίνοντα ισραηλινό πολιτικό Σιμόν Πέρες (Πέρσκι το πραγματικό του επίθετο).

Η καριέρα της στον χώρο του θεάματος ξεκίνησε από το μόντελινγκ. Η σύζυγος του Χάουαρντ Χοκς την πρόσεξε σε ένα εξώφυλλο του γυναικείου περιοδικού «Harper’s Bazaar» και την πρότεινε στον σπουδαίο σκηνοθέτη. Ακολούθησε ένα δοκιμαστικό και η 19χρονη καλλονή πήρε τον ρόλο της Μαρί δίπλα στον Χάμφρεϊ Μπόγκαρτ στην ταινία «Σειρήνα της Μαρτινίκα» («To Have and Have Not», 1944 ) που βασίζεται στο μυθιστόρημα «Να έχεις και να μην έχεις» του Έρνεστ Χέμινγουεϊ.

Στα γυρίσματα της ταινίας πλέχτηκε το ειδύλλιο μεταξύ της 19χρονης Μπακόλ και του 45χρονου Μπόγκαρντ, ο οποίος μέτραγε ήδη δύο διαζύγια και βάδιζε για το τρίτο. Η σχέση τους κατέληξε σε γάμο το 1945. Το ζευγάρι έμεινε μαζί έως τον θάνατο του Μπόγκαρντ το 1957 και απέκτησε δύο παιδιά. Από το 1961 έως το 1969 ήταν παντρεμένη με τον σπουδαίο ηθοποιό Τζάισον Ρόμπαρντς με τον οποίο απέκτησε ένα παιδί.

Στις μεγάλες τους κινηματογραφικές επιτυχίες του ζεύγους Μπόγκαρτ/Μπακόλ συγκαταλέγονται τα φιλμ-νουάρ «Πάθος και Αίμα» («The Big Sleep»,1946) του Χάουαρντ Χοκς, βασισμένο στο αστυνομικό μυθιστόρημα του Ρεϊμοντ Τσάντλερ « Ο Μεγάλος ύπνος» και «Στη Βοή της καταιγίδας» («Key Largo», 1948) του Τζον Χιούστον. Λιγότερο γνωστή αλλά εξίσου εξαιρετική ταινία τους είναι και το φιλμ-νουάρ του Ντέλμερ Ντέιβς «Σκοτεινή διάβασις» («Dark Passage», 1947). Η κωμωδία του Τζιν Νεγκουλέσκο «Πώς να παντρευτείτε έναν εκατομμυριούχο» («How to Marry a Millionaire», 1953) ήταν μια από τις μεγαλύτερες εισπρακτικές επιτυχίες στην καριέρα της Λορίν Μπακόλ.

Συνολικά έπαιξε σε 30 ταινίες, στις οποίες περιλαμβάνονται οι παραγωγές: «Αγωνία μέσα στη νύχτα» («Shock Treatment», 1964) του Ντένις Σάντερς, «F.B.I. Φάκελος 17, Ακρως Εμπιστευτικόν («Harper», 1966), του Τζακ Σμάιτ «Έγκλημα στο Οριάν Εξπρές» («Murder on the Orient Express», 1973) του ΣίντνεΊ Λούμετ, «Με το χέρι στη σκανδάλη» («The Shootlist», 1976) του Ντον Σίγκελ, «The fan» (1981) του Εντ Μπιάνκι, αλλά και το «Dogville» (2003) του Λαρς Φον Τρίερ.

To 1996 κέρδισε Χρυσή Σφαίρα και προτάθηκε για Όσκαρ για την ερμηνεία της στην ρομαντική κωμωδία της Μπάρμπαρα Στρέιζαντ «Ο Καθρέφτης Έχει Δύο Πρόσωπα» («The Mirror Has Two Faces», 1996). Το 2009 της απονεμήθηκε τιμητικό Όσκαρ για την συνολική προσφορά της στον κινηματογράφο.

Η Λορίν Μπακόλ είχε αξιοσημείωτη παρουσία και στο θεατρικό σανίδι. Κέρδισε δύο βραβεία Τόνι για τις ερμηνείες της στα μιούζικαλ «Applause» (1970) και «Woman of the Year» (1981). Έγραψε επίσης τα αυτοβιογραφικά βιβλία «By Myself» (1978), «Now» (1994) και «By Myself and Then Some» (2005).

Φιλελεύθερη έως το μεδούλι και οπαδός του Δημοκρατικού Κόμματος συμμετείχε μαζί με τον Μπόγκαρντ, στα τέλη της δεκαετίας του '40, στις κινητοποιήσεις κατά της Επιτροπής Αντιαμερικανικών Ενεργειών της Βουλής των Αντιπροσώπων που είχε εξαπολύσει «κυνήγι μαγισσών» κατά μελών της κινηματογραφικής κοινότητας με κομμουνιστικές πεποιθήσεις για υποτιθέμενες ανατρεπτικές δραστηριότητες.

Η Λορίν Μπακόλ πέθανε στις 12 Αυγούστου 2014 στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης σε ηλικία 89 ετών.

