«Martin Margiela: In His Own Words», ένα ντοκιμαντέρ

«Προφανώς, ήταν εκείνη η στιγμή που τα ενδύματά του, το στυλ του, σόκαραν τον κόσμο. Αλλά, επίσης, και το ότι δεν έδειχνε το εαυτό του. “Ποιος είναι;” “Ποιος θα τον καταφέρει να βγει απ' το καβούκι του;”» ρωτάει το τρομερό παιδί της γαλλικής μόδας, ο Ζαν-Πολ Γκοτιέ, στο εναρκτήριο πλάνο του «Martin Margiela: In His Own Words».



Το ντοκιμαντέρ του Ράινερ Χόλτσεμερ (Reiner Holzemer) είναι ένα όλο εσωτερικότητα πορτρέτο ενός από τους πιο ριζοσπάστες σχεδιαστές στην ιστορία της μόδας, του Μάρτιν Μαργκιέλα. Ξεκινά με τα παιδικά χρόνια του ντιζάινερ και φτάνει στη στιγμή στην οποία – με βαθιά υπόκλιση – ο Μαργκιέλα αποσύρθηκε για τα καλά από τον κόσμο της μόδας. Αν και το πρόσωπό του παραμένει κρυμμένο, οι θεατές έλκονται από τα χέρια του, χέρια τα οποία περνούσαν φελλούς σαμπάνιας σε κολιέ της Haute Couture, χέρια τα οποία σαν χάδι σκίτσαραν υφάσματα σε παλιά τετράδια. Σκιαγραφείται ο απεριόριστος θαυμασμός του για τη γιαγιά του, ράφτρα στην Γκενκ του Βελγίου. «Καθόμουν ώρες να βλέπω πώς κόβει πατρόν, υφάσματα, άρα με είχε γοητεύσει αυτή η γυναίκα που έδινε τις σωστές απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις μου, τις λάθος ερωτήσεις μου» λέει ο Μαργκιέλα. Σε άλλα σημεία, ο Μαργκιέλα προχωρά σε εκμυστηρεύσεις για μια σειρά κολεξιόν του, συμπεριλαμβανομένης της θρυλικής κολεξιόν Άνοιξη-Καλοκαίρι '90, της οποίας το show πραγματοποιήθηκε σε έναν παιδότοπο σε προάστιο του Παρισιού. Μιλά, με κάθε ειλικρίνεια, για τις πιέσεις από τη βιομηχανία και το κόστος που είχαν αυτές επάνω του.



Είναι ένα απόλυτο «must watch» ντοκιμαντέρ και, όπως επεσήμανε ο δημιουργός του, ο Ράινερ Χόλτσεμερ, «βλέποντάς το, θα έχετε την αίσθηση ότι τον συναντήσατε, παρόλο που δεν τον έχετε συναντήσει». Προς το τέλος του ντοκιμαντέρ, ο Χόλτσεμερ ρωτά τον Μαργκιέλα: «Θεωρείς ότι έχεις πει τα πάντα όσα ήθελες να πεις, μέσω μόδας;». Ο Μαργκιέλα κοντοστέκεται, βγάζει τα γυαλιά του, τα ακουμπά κάτω και απλά, πολύ απλά, λέει: «Όχι».