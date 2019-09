Με 75 ταινίες από 30 χώρες το εφετινό 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου AegeanDocs

Το AegeanDocs, θεσμός στα κινηματογραφικά φεστιβάλ, είναι «παρών» για 7η συνεχή χρονιά και πραγματοποιείται ταυτόχρονα στη Λέσβο, τη Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία, τη Λήμνο, τους Φούρνους, τον Αη Στράτη και τις Οινούσσες. Όλες οι προβολές θα είναι με δωρεάν είσοδο για το κοινό.



Η τελετή έναρξης του 7ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ AegeanDocs στις 30 Σεπτεμβρίου, θα γίνει με την προβολή της ταινία «Advocate», παρουσία της πρωταγωνίστριας Lea Tsemel και των σκηνοθετών Philippe Bellaiche και Rachel Leah Jones και είναι αφιερωμένη στη μνήμη του Σταύρου Τσακυράκη, του Μολυβιάτη καθηγητή, σταθερού υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η προβολή θα γίνει στο Δημοτικό Θέατρο Μυτιλήνης.



Στις αίθουσες του Φεστιβάλ εκτός από τις Παγκόσμιες Πρεμιέρες και τις ταινίες πρώτης προβολής στην Ελλάδα, διεξάγονται συζητήσεις αλλά και παράλληλες εκδηλώσεις που μεταδίδονται με live streaming, από τη Μυτιλήνη, σε όλες τις αίθουσες που λειτουργούν παράλληλα κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ στα παραπάνω νησιά.



Στην 7η διοργάνωση του Φεστιβάλ θα προβληθούν 75 ταινίες από 30 χώρες, εξ' αυτών:



33 είναι World Premiere (ελληνικές και ξένες που προβάλλονται για πρώτη φορά στο AegeanDocs),

14 Ελληνικές πρεμιέρες και 5 Διεθνείς Πρεμιέρες (ξένες ταινίες που προβάλλονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα).



Παράλληλα, δεν λείπουν και τα θεματικά αφιερώματα, όπως «Ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερία του λόγου», «Διάλογοι στο Αιγαίο», «Μνήμη και Ιστορία», «Άτομα με Αναπηρία», «Μουσικά Ντοκιμαντέρ».



Αφιέρωμα στον Ταραγμένο 20ό Αιώνα



Στο πλαίσιο του 7oυ AegeanDocs θα πραγματοποιηθεί μεγάλο αφιέρωμα (1-6 Οκτωβρίου, Λέσβος) στις ιστορικές ταινίες και τη μνήμη με έξι ταινίες από χώρες της Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής. Έξι σκηνοθέτες από την Πολωνία, την Τουρκία, το Ισραήλ και την Ελλάδα, θα παρουσιάσουν στη Λέσβο το Πανόραμα του Ταραγμένου 20ού αιώνα.



Αναλυτικά οι ταινίες, οι περιλήψεις τους και οι μέρες και ώρες προβολής σε 3 αίθουσες.



The Case of Johanna Langefeld (91'), Wladek Jurkow & Gerburg Rohde-Dahl, Poland/Germany



Τι συνέβη στην Κρακοβία το 1946, όταν πρώην κρατούμενοι των Ναζί βοήθησαν μια αξιωματούχο των SS να αποδράσει από τις φυλακές; Ο Wladek Jurkow σας περιμένει στο Δημοτικό Θέατρο την Κυριακή 6/10 στις 20:30. Θα ακολουθήσει συζήτηση στις 22:05



A Tree Remembers (86'), Kostas Follas, Greece



Η ταινία καταγράφει την ιστορία του Λίντιτσε, ένα χωριό στην Τσεχία, το οποίο οι Nαζί ισοπέδωσαν και εξαφάνισαν -κυριολεκτικά- στο πλαίσιο των αντιποίνων για τη δολοφονία του επικεφαλής του Προτεκτοράτου Βοημίας και Μοραβίας, Ράινχαρντ Χάιντριχ, στην Πράγα το 1942. Ωστόσο, το μικρό τσεχικό χωριό, που πλήρωσε βαρύ φόρο αίματος, όχι μόνο δεν σβήστηκε από τον χάρτη, όπως επιθυμούσε ο Αδόλφος Χίτλερ αλλά αντίθετα αποτελεί, πλέον, παγκόσμιο σύμβολο στον αγώνα κατά του φασισμού. Ο Κώστας Φολλάς σας περιμένει στο Δημοτικό Θέατρο το Σάββατο 5/10 στις 19:30. Θα ακολουθήσει συζήτηση στις 21:00



The books of Curses (65'), YuriGoroulev, Israel



Οι λέξεις από ένα χαμένο ημερολόγιο ξεσπούν σε λυγμούς για να ακουστούν. Αυτόπτης μάρτυς καταγράφει τις μεγαλύτερες φρικαλεότητες. Μια καταγραφή απελπισίας που δεν γεννά ελπίδα αλλά μόνο πόθο για εκδίκηση. Μπορεί κανείς να ξεφύγει από την κατάρα της εκδίκησης, ζώντας την ευλογία μιας αναγεννημένης ζωής; Ο YuriGoroulev σας περιμένει στο Θεατρικό Εργαστήρι Χρυσομαλλούσας την Τετάρτη 2/10 στις 19:00. Θα ακολουθήσει συζήτηση με skype στις 20:05



Children of the Same Home (58'), Hasan Ozgen & Kurtulus Ozgen, Turkey



Η ταινία «Παιδιά από το ίδιο σπίτι» καταγράφει τα βαθιά τραύματα όσων έζησαν ως σιωπηλοί μάρτυρες την περιπέτεια την Μικρασιατικής καταστροφής και της ανταλλαγής των πληθυσμών. Όταν εγκαταλείπεις βίαια ένα σπίτι δεν αφήνεις μόνο έναν τόπο αλλά μια κουλτούρα που την νοιώθεις από την γλώσσα που σε ενώνει με τους γείτονες. Τουλάχιστον δυο γενιές ανθρώπων έζησαν αυτή την περιπέτεια και η ταινία μας δείχνει την άλλη πλευρά της ιστορίας που συνεχίζεται ακόμα και τώρα στην ανατολική πλευρά του Αιγαίου. Οι Hasan Ozgen & Kurtulus Ozgen σας περιμένουν στο Δημοτικό Θέατρο το Σάββατο 5/10 στις 21:10.



Θα ακολουθήσει συζήτηση στις 22:10



Για Χωρίς Λόγους συναντήσεις με τον Γιώργο Μανιάτη (98'), Σταύρος Ψυλλάκης, Ελλάδα



Ο Γιώργος Μανιάτης (1939-2018), λεγεωνάριος στην Αλγερία στα 18 του, συγγραφέας και μουσικός στη συνέχεια, ορίζει τον εαυτό του ως «δημόσιο κίνδυνο». Η ταινία δεν είναι μια βιογραφία του Μανιάτη. Αναζητά την περιπέτεια της ψυχής του, μιας συνείδησης σε διαρκή εγρήγορση, εμπρηστικής και αυτοπυρπολούμενης.



Αλλάζει τη ζωή όποιος αλλάζει ζωή, λέει ο ίδιος. Ο Σταύρος Ψυλλάκης σας περιμένει στο Δημοτικό Θέατρο την Τετάρτη 2/10 στις 20:35. Θα ακολουθήσει συζήτηση στις 22:15



Στου Απελλή, Δεσποινα Βερρή, Ιουλία Σαράντου.



Το στέκι του Μυριβήλη και των διανοουμένων της Λεσβιακής Άνοιξης, ξεδιπλώνει τη συναρπαστική ιστορία του μέσα από την έρευνα δυο καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης και των μαθητών τους από το Εσπερινό Γυμνάσιο-Λυκειακές τάξεις Μυτιλήνης. Οι Δέσποινα Βερρή και Ιουλία Σαράντου σας περιμένουν στο Δημοτικό Θέατρο την Πέμπτη 3/10 στις 22:00. Θα ακολουθήσει συζήτηση στις 22:18



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ