Με το ντοκιμαντέρ «Once Were Brothers» ανοίγει η αυλαία του 44ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο

Με την προβολή του ντοκιμαντέρ «Once Were Brothers: Robbie Robertson and The Band» θα ανοίξει η αυλαία του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.



Το ντοκιμαντέρ περιγράφει την ιστορία ενός από τους μουσικούς θρύλους του Καναδά – τον άνθρωπο που ήταν βασικός κιθαρίστας και συνθέτης του συγκροτήματος που εισήγαγε τα τραγούδια «The Weight» και «The Night They Drove Old Dixie Down» στο λεξικό της ποπ κουλτούρας.



Το Αμερικανο-καναδικό συγκρότημα της ροκ «The Band» αποτελούσαν οι Ρικ Ντάνκο, Γκαρθ Χάντσον, Ρόμπι Ρόμπερτσον Ρίτσαρντ Χελμ και Λίβον Χελμ.



Το ντοκιμαντέρ «Once Were Brothers» σκηνοθέτησε ο Ντάνιελ Ρόχερ και βασίζεται στα απομνημονεύματα του Ρόμπι Ρόμπερτσον.



Στην ταινία προβάλλονται συνεντεύξεις με τον σκηνοθέτη Μάρτιν Σκορσέζε, ο οποίος σκηνοθέτησε την εμφάνιση του συγκροτήματος το 1976 για τη συναυλία διάφορων καλλιτεχνών «The Last Waltz» στο Winterland Ballroom, καθώς και των θρύλων της μουσικής, όπως οι Μπρους Σπρίνγκστιν, Έρικ Κλάπτον, Βαν Μόρισον και Ρόνι Χόακινς, σύμφωνα με το Variety.



Είναι η πρώτη φορά που ένα καναδικό ντοκιμαντέρ θα ανοίξει το Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο.



Το 44ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο θα διεξαχθεί από τις 5 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2019.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ