Μέσα από την ιστορία του Oscar Camps (Eduard Fernandez) και της ομάδας του, ιδρυτές της ΜΚΟ Proactiva «Open Arms», η ταινία «Mediterraneo – Ο νόμος της Θάλασσας» παρουσιάζει μια από τις μεγαλύτερες ανθρωπιστικές κρίσεις της σύγχρονης ιστορίας. Χρησιμοποιώντας πραγματικά γεγονότα αλλά και προσωπικές ιστορίες εμπνευσμένες από τις ζωές των προσφύγων, ο Ισπανός σκηνοθέτης Marcel Barrena δείχνει παράλληλα τη στάση της τοπικής κοινωνίας της Λέσβου αλλά και τον ρόλο των ελληνικών και διεθνών αρχών στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης.

Η ιστορία εκτυλίσσεται το φθινόπωρο του 2015 με κεντρικό άξονα όσα συμβαίνουν σε μια παραλία της Λέσβου μερικά χιλιόμετρα από την Τουρκία. Με αφορμή τη φωτογραφία του 3χρονου Σύριου Aylan Kurdi που βρέθηκε πνιγμένος στα τουρκικά παράλια, ο Ισπανός ιδιοκτήτης μια εταιρείας ναυαγοσωστικών υπηρεσιών Oscar Camps αποφασίζει να πάει στη Λέσβο για να βοηθήσει στη διάσωση προσφύγων. Μαζί του θα πάει και ο φίλος και συνάδελφος του Gerard. Μόνο για δύο ημέρες λένε. Σχεδόν μισό χρόνο αργότερα, θα πάνε να τους βρουν η κόρη του Camps, Esther (Anna Castillo), και ο συνιδιοκτήτης της εταιρείας, Nico (Sergi Lopez). Αυτή θα είναι η αρχή της ΜΚΟ Proactiva «Open Arms», η οποία από το 2015 μέχρι το 2020 (έτος παραγωγής της ταινίας) έσωσε πάνω από 60,000 πρόσφυγες και μέχρι και σήμερα συνεχίζει τη δράση της στη Μεσόγειο.

Η ταινία «Mediterraneo – Ο νόμος της Θάλασσας» είναι μια μεγάλη ευρωπαϊκή συμπαραγωγή της Heretic – Creative Producers των Γιώργου Καρναβά και Κωνσταντίνου Κοντοβράκη, τα γυρίσματα της οποίας ξεκίνησαν εν μέσω πανδημίας.

Η ομάδα της ισπανικής ΜΚΟ συνεργάστηκε πολύ κοντά με τους συντελεστές της ταινίας από την αρχή, έχοντας ως στόχο το αποτέλεσμα να αντικατοπτρίζει την επείγουσα ανάγκη, την αναταραχή και τη δραματική κατάσταση της ανθρωπιστικής κρίσης στα ελληνικά παράλια.

«Η Μεσόγειος ήταν τότε – και ακόμα είναι – ένα πεδίο μάχης στο οποίο η επιβίωση διακυβεύεται; ένα μέρος, το οποίο η απραξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει μετατρέψει στο μεγαλύτερο τάφο στον πλανήτη. Εμείς αντίθετα, πιστεύουμε ότι η κάθε ζωή μετράει και αυτός είναι ο λόγος που αποφασίσαμε να συμμετέχουμε σε ένα τόσο δύσκολο εγχείρημα όσο το να κάνουμε μια ταινία που θα ευαισθητοποιήσει τον κόσμο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτό το πρότζεκτ καθώς πιστεύουμε ότι φέρνει στους κινηματογράφους αυτή τη θανατηφόρα θάλασσα στην οποία πλέουμε κάθε μέρα και όπου τόσοι άνθρωποι βρίσκονται καθημερινά προσπαθώντας να ξεφύγουν τον πόλεμο, τις διώξεις και τη φτώχεια», έχει αναφέρει η ομάδα της Open Arms.

Μέχρι σήμερα η ταινία έχει κερδίσει 18 βραβεία σε διεθνή φεστιβάλ συμπεριλαμβανομένου το βραβείο παραγωγής, φωτογραφίας και τραγουδιού (Te Espera el Mar) στα βραβεία Goya (Goya Awards), το Βραβείο Κοινού στο Φεστιβάλ της Ρώμης (Rome Film Fest) και το Βραβείο Καλύτερης ταινίας 2022 στο CinEuphoria Awards.

Mediterraneo: The Law of the Sea

Βιογραφική δραματική ταινία, ισπανικής και ελληνικής παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Μαρσέλ Μπαρένα, με τους Έντουαρντ Φερνάντεζ, Ντάνι Ροβίτα, Άννα Καστίγιο, Γιώτα Φέστα, Στάθη Σταμουλακάτο κ.ά.

Δείτε το τρέιλερ: