Meet the Future: Γνωρίστε οκτώ ταλαντούχους διευθυντές φωτογραφίας

Οι Έλληνες διευθυντές φωτογραφίας έχουν γράψει με το δικό τους φως την ιστορία του ελληνικού σινεμά. Το 61ο Φεστιβάλ συστήνει μέσα από την πρωτοβουλία Meet the Future οκτώ ταλαντούχους διευθυντές φωτογραφίας που με την υπέροχη δουλειά τους εγγυώνται την εξωστρέφεια των ελληνικών -και όχι μόνο- ταινιών. Ανάμεσά τους και ο Γιώργος Βαλσαμής, ο πρώτος διευθυντής φωτογραφίας από την Ελλάδα που υπογράφει δύο ταινίες που έχουν κερδίσει τον Χρυσό Φοίνικα μικρού μήκους ταινίας.

Για πρώτη φορά, ένα μεγάλο, διεθνές Φεστιβάλ, θα στρέψει την προσοχή επαγγελματιών και κοινού στον κλάδο των διευθυντών φωτογραφίας, τόσο ουσιαστικό στη μορφή και στην ουσία κάθε ταινίας. Το πρόγραμμα Meet the Future πραγματοποιείται σε συνεργασία με την GSC – Ένωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών και με την υποστήριξη της Canon και της ARRI.

Σε κάθε έναν από τους συμμετέχοντες ανατέθηκε από το Φεστιβάλ να φτιάξει, με την καθοδήγηση δύο έμπειρων tutors, του Διονύση Ευθυμιόπουλου GSC (διευθυντή φωτογραφίας) και του Αλέξη Αλεξίου (σκηνοθέτη), από ένα προωθητικό βίντεο διάρκειας ενός λεπτού, το οποίο και θα παρουσιάσει σε επαγγελματίες του σινεμά από όλο τον κόσμο.

Οι συμμετέχοντες έχουν αντλήσει έμπνευση από διάσημα βιβλία επιστημονικής φαντασίας, ανοίγοντας έναν διάλογο με το κεντρικό αφιέρωμα του 61ου ΦΚΘ «Προφητείες από έναν άλλο κόσμο: Sci-fi και Cli-fi (1950-1990)». Tα βίντεο θα είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική σελίδα του Φεστιβάλ έως τις 14 Νοεμβρίου, καθώς και στο κανάλι του Φεστιβάλ στο YouTube. Αυτά θα γίνουν το εργαλείο τους, το οποίο θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν σε επαγγελματίες της Αγοράς από όλο τον κόσμο, με στόχο να δείξουν τη δουλειά τους και να ξεκινήσουν νέες συνεργασίες.

Δείτε το βίντεο:

Γνωρίστε τους συμμετέχοντες της δράσης Meet the Future:

Γιώργος Βαλσαμής





Γεννημένος στην Κεφαλονιά το 1991, ο Γιώργος Βαλσαμής σπούδασε Χρηματοοικονομικά και Λογιστική στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και Φωτογραφία στη Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου. Η δουλειά του περιλαμβάνει μεγάλου και μικρού μήκους ταινίες, ντοκιμαντέρ και μουσικά βίντεο. Οι μικρού μήκους ταινίες του έχουν προβληθεί και κερδίσει βραβεία σε διάφορα φεστιβάλ κινηματογράφου ανά τον κόσμο, μεταξύ των οποίων τα εξής: Κάννες, Λοκάρνο, Τίρανα, Zinebi, Σαράγεβο, Palm Springs, Sundance και Villeurbanne. To 2019, «Η Απόσταση Ανάμεσα στον Ουρανό και Εμάς» του Βασίλη Κεκάτου κέρδισε τον Χρυσό Φοίνικα του Διαγωνιστικού τμήματος ταινιών μικρού μήκους και το Βραβείο Queer Palm στo 72ο Φεστιβάλ των Καννών. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Οι δυο τελευταίες του ταινίες μικρού μήκους, «I Am Afraid to Forget Your Face» (2020) και «The Last Ferry From Grass Island» (2020) είχαν επιλεγεί να κάνουν την πρεμιέρα τους στο 73ο Φεστιβάλ των Καννών, στο Διεθνές Διαγωνιστικό τμήμα ταινιών μικρού μήκους και το τμήμα Cinéfondation αντίστοιχα και το πρώτο απέσπασε τον Χρυσό Φοίικα. Αυτή την περίοδο, δουλεύει στην ταινία μεγάλου μήκους «American Girl» της Φενγκ-ι Φιόνα Ρόαν, η οποία γυρίζεται στην Ταϊπέι της Ταϊβάν.

Επιλεκτική φιλμογραφία



2018 H Σιγή των Ψαριών Όταν πεθαίνουν (μμ)

2019 Cedar Wolf (μμ)

2019 Η Απόσταση Ανάμεσα στον Ουρανό κι Εμάς (μμ)

2020 Στα Βήματά της (μμ)

2020 I Am Afraid to Forget Your Face (μμ)

2020 The Last Ferry from Grass Island (μμ)

Ασημίνα-Λυδία Διονυσοπούλου



Η Ασημίνα-Λυδία Διονυσοπούλου έχει ξεκινήσει από το Τμήμα Κινηματογράφου του ΑΠΘ, με ειδίκευση στη διεύθυνση φωτογραφίας. Έχει εργαστεί σε τεχνικές θέσεις στον τομέα της φωτογραφίας σε παραγωγές για τον κινηματογράφο, την τηλεόραση και σε βίντεο κλιπ. Το καλοκαίρι του 2018 ήταν μια από τους επιλεχθέντες συμμετέχοντες για το Sarajevo Talents που διοργανώνει το Φεστιβάλ του Σαράγεβο σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Βερολίνου. Έχει συνεργαστεί με τη Λήδα Βαρτζιώτη και τον Δημήτρη Τσακαλέα σε αρκετές ταινίες μικρού μήκους και πιο πρόσφατα στις ταινίες «Yawth» και «Sad Girl Weekend» και στο μουσικό κλιπ «Τα Παιδιά του Γκλαμ» ως διευθύντρια φωτογραφίας.

Επιλεκτική φιλμογραφία



2018 Yawth (μμ)

2019 Sad Girl Weekend (μμ)

Γιάννης Κανάκης



Ο Γιάννης Κανάκης γεννήθηκε το 1982, ζει στην Αθήνα και εργάζεται ως Διευθυντής Φωτογραφίας. Έχει εργασθεί σε ντοκιμαντέρ, ταινίες μικρού και μεγάλου μήκους και διαφημιστικά. Η πρώτη του μικρού μήκους, «Casus Belli» του Γιώργου Ζώη, έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2010 και συμμετείχε σε πάνω από 50 διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ παγκόσμια (Rotterdam, Clermont Ferrand, Tokyo Short Shorts, Palm Springs, LA Short Fest, Era New Horizons, Melbourne IFF κ.ά.), κερδίζοντας διακρίσεις και βραβεία. Το 2012 η ταινία μικρού μήκους «Out of Frame», στην οποία επίσης δούλεψε ως Διευθυντής Φωτογραφίας, κέρδισε το βραβείο E.F.A. στο 69o Φεσιβάλ Βενετίας ως η καλύτερη ευρωπαϊκή μικρού μήκους ταινία της χρονιάς.

Στις δουλειές του συγκαταλέγεται και η ταινία «Washingtonia» της Κωνσταντίνας Κοτζαμάν,η που επιλέχθηκε στον διαγωνισμό του Φεστιβάλ Βερολίνου (Berlinale Shorts Competition), κερδίζοντας ακόμη το βραβείο Ίρις της Ελληνικής Ακαδημίας Κινηματογράφου αλλά και το βραβείο E.F.A. Τέλος, η πρώτη του μεγάλου μήκους, «Interruption» του Γιώργου Ζώη, έκανε την πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Βενετίας το 2015, ενώ η ταινία «Third Kind», μικρού μήκους του ίδιου σκηνοθέτη, επιλέχθηκε να προβληθεί στη φετινή Εβδομάδα Κριτικής του Φεστιβάλ Καννών.

Επιλεκτική Φιλμογραφία



2010 Casus Belli (μμ)

2012 Out of Frame (μμ)

2014 Washingtonia (μμ)

2015 Yellow Fieber (μμ)

2015 Interruption

2018 Third Kind (μμ)

2018 Το Δάσος (μμ)

2019 Πρώτος Έρωτας (μμ)

Γιάννης Καραμπάτσος



Γεννήθηκε και κατοικεί στην Αθήνα. Σπούδασε κινηματογράφο στη Σχολή Σταυράκου και επιλέχθηκε στο Sarajevo Talents το 2018. Βραβεύτηκε από την GSC και τις Νύχτες Πρεμιέρας το 2020 για τη Διεύθυνση Φωτογραφίας στο «Mare Nostrum» του Δημήτρη Αναγνώστου (Vienna Shorts 2020, Festival du film court de Villeurbanne 2020).

Επιλεκτική φιλμογραφία



2016 Το Μάτι και το Φρύδι (μμ)

2017 Το Τέρας Κοιμάται (μμ)

2018 Χορεύετε; (μμ)

2019 Ανάπαυσις (μμ)

2019 Mare Nostrum (μμ)

2020 Touch Me (μμ)

Φίλη Ολσέφσκι



Η Φίλη Ολσέφσκι γεννήθηκε στο Λοτζ της Πολωνίας και μεγάλωσε στην Αθήνα. Σπούδασε ζωγραφική στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του ΑΠΘ. Είναι απόφοιτη του Talents Sarajevo. Έλαβε το Βραβείο Οπτικής Αφήγησης από την Ένωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών (GSC) το 2019 για την ταινία «Μίλα». Δουλεύει στην Αθήνα ως φωτογράφος.

Επιλεκτική Φιλμογραφία



2018 Deathcar (μμ)

2019 Μίλα (μμ)

2020 Εξπρές Σκοπελίτης (ντοκ)

2020 ΕΝΟΜΕΝΑ (μμ)

2020 Γιάμα (μμ)

2020 Το Τέλος της Εκδρομής (μμ)

Στέλιος Πίσσας



Ο Στέλιος Πίσσας γεννήθηκε στην Αθήνα το 1975. Σπούδασε Ηλεκτρονικά Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο Ηράκλειο Κρήτης και στη συνέχεια ακολούθησε σπουδές Φωτογραφίας στη Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Λυκούργου Σταυράκου. Από τότε, έχει συμμετάσχει σε πολλά συνέδρια και workshops, ενώ εργάζεται ως διευθυντής φωτογραφίας σε ταινίες μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ.

Επιλεκτική Φιλμογραφία



2008 Roots Run Deep (μμ)

2009 Under the Acropolis (μμ)

2012 The Φόρεϊνερ (μμ)

2014 Life in the Borderlands (ντοκ)

2014 Tom (μμ)

2014 Chekhov’s Gun (μμ)

2015 Ο Σπόρος (μμ)

2016 Raccoon (short)

2017 8η Ήπειρος (μμ)

Γιάννης Σίμος



Έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Κινηματογράφου της Σχολής Καλών Τεχνών ΑΠΘ με ειδίκευση στη Διεύθυνση Φωτογραφίας. Το 2017 επιλέχθηκε να συμμετάσχει στο Sarajevo Talents. To 2018 του απονεμήθηκε το Βραβείο Οπτικής Αφήγησης της GSC, για τη δουλειά του στη μικρού μήκους ταινία «Νάρκη». Υπογράφει επίσης το «Pashka» του Ολτιόν Λίπε (Βραβείο Καλύτερης Μικρού Μήκους Ταινίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Τιράνων). Η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του, «Πρόστιμο», σε σκηνοθεσία του Φωκίωνα Μπόγρη, κάνει πρεμιέρα στο 61ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

Επιλεκτική Φιλμογραφία



2014 Λόφοι σαν Άσπροι Ελέφαντες (μμ)

2017 Meeting (μμ)

2018 Still Life (μμ)

2018 Νάρκη (μμ)

2020 Pashka (μμ)

2020 Πρόστιμο

Μανού Τιλίνσκι



Ο Μανού Τιλίνσκι γεννήθηκε στο Βερολίνο της Γερμανίας το 1983 και μεγάλωσε στην Αθήνα. Αμέσως μετά τις σπουδές του, δούλεψε ως βοηθός μοντέρ για μια εταιρεία παραγωγής και μετά μετέβη σε δουλειά εργαστηρίου πριν ενσωματωθεί στο τμήμα της κάμερας για τα καλά. Ο Μανού έκανε περισσότερες από 33 διεθνείς ταινίες μεγάλου μήκους ως βοηθός εικονολήπτη και έναν μεγάλο αριθμό διαφημιστικών. Κινηματογράφησε την πρώτη του ταινία μεγάλου μήκους, «Wasted Youth», η οποίο άνοιξε το Φεστιβάλ του Ρότερνταμ το 2012. Μετά το 2016, στράφηκε αποκλειστικά στη Φωτογραφία.



Έχει βραβευτεί από την Ένωση Ελλήνων Κινηματογραφιστών (GSC) για τη δουλειά του στο «Maneki Neko» και έχει πάρει Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας το 2018 στο Φεστιβάλ Interfilm του Βερολίνου και Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας στο Φεστιβάλ της Αγίας Πετρούπολης, συμπληρώνοντας 5 βραβεία το 2019. Το 2020 ξεκίνησε με ένα Βραβείο Καλύτερης Φωτογραφίας και το Βραβείο Χρυσός Διόνυσος στο Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας, το Βραβείο e-FLUX στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ομπερχάουζεν για τη μικρού μήκους ταινία «Bella» και την Ειδική Μνεία στο Φεστιβάλ Visions du Réel. Μέχρι στιγμής έχει αναλάβει τη Διεύθυνση Φωτογραφίας σε ένα μεγάλο αριθμό διαφημιστικών σποτ, μικρού μήκους ταινιών και ταινιών μόδας, ντοκιμαντέρ, καθώς και σε θεατρικές παραστάσεις στο σχεδιασμό φωτισμού, και όλα αυτά μαζί με δύο προσωπικές εκθέσεις φωτογραφίας.

Επιλεκτική Φιλμογραφία



2010 End of Story (μμ)

2011 Wasted Youth

2012 Expiration Date (μμ)

2013 Αθηνά εκ του Μηδενός (μμ ντοκ)

2014 Undesirable (μμ)

2017 Maneki Neko (μμ)

2020 Bella (μμ)