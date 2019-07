MIMI & MOU - Ένας νέος πολυχώρος εργαστηρίων θεάτρου και εικαστικών στην καρδιά της πόλης!

Ένας νέος χώρος τέχνης και δημιουργίας ανοίγει τις πόρτες του από τον Σεπτέμβριο του 2019. Καλλιτέχνες, έμπειροι παιδαγωγοί και εμψυχωτές δημιουργούν ένα κέντρο έκφρασης και δημιουργίας για μικρούς και μεγάλους με μαθήματα θεάτρου, δημιουργικής έκφρασης, εικαστικών και σχεδίου μόδας για παιδιά, εφήβους και ενήλικες.

Το MIMI & MOU είναι ένας χώρος που ανασχεδιάστηκε ειδικά για να φιλοξενήσει τις δραστηριότητες μας με πολύ κέφι και μεράκι – ένας χώρος γεμάτος χρώμα και φως που τηρεί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφάλειας.



Στο ισόγειο του MIMI & MOU έχει διαμορφωθεί ένα ειδικά σχεδιασμένο μικρό θεατράκι κατάλληλο για εργαστήρια θεατρικού παιχνιδιού, δημιουργικής έκφρασης αλλά και θεάτρου για εφήβους και ενήλικες. Στο θεατράκι αυτό ανά διαστήματα θα φιλοξενούνται και θεατρικές παραστάσεις.



Στον 1ο όροφο στεγάζεται ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος μας για τα εργαστήρια εικαστικών και σχεδίου μόδας και δίπλα ένα μικρό φουαγιέ όπου μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ σας όσο περιμένετε τους αγαπημένους σας που παρακολουθούν τα εργαστήρια.

Η Δήμητρα Βλάχου, ηθοποιός και παιδαγωγός με πολυετή εμπειρία στον χώρο του θεάτρου και της εκπαίδευσης και ο Δημήτρης Ζαφειρίου, βραβευμένος σχεδιαστής μόδας, εικαστικός και παιδαγωγός, οι επικεφαλής του MIMI & MOU στοχεύουν σε έναν χώρο ανοιχτό που θα πυροδοτήσει την φαντασία και τη διάθεση για δημιουργία και θα προσφέρει την ελευθερία σε μικρούς και μεγάλους να παίξουν, να γελάσουν, να εκφραστούν δημιουργικά, να γίνουν μέλη μιας ομάδας με κοινά ενδιαφέροντα και να ανακαλύψουν τον κόσμο γύρω τους αλλά και τον εαυτό τους.

Έναρξη εγγραφών: 2 Σεπτεμβρίου



Έναρξη μαθημάτων: 24 Σεπτεμβρίου



Ζωοδόχου Πηγής 58 (Στάση μετρό: Πανεπιστήμιο)

www.mimiandmou.com

E: info@mimiandmou.com

T: 6977257327, 6977800278

Φωτογραφίες: Ιωάννα Χατζηανδρέου/ Ioanna Chatziandreou (@shooterio)

Αναλυτικό πρόγραμμα εργαστηρίων

Εργαστήρια Θεάτρου

Playing with art για παιδιά 2,5-4 ετών



Κάθε εβδομάδα ένα διαφορετικό παραμύθι ζωντανεύει με τη μορφή της αφήγησης και τη βοήθεια της μουσικής. Τα παιδιά παίρνουν ενεργό μέρος στο ζωντάνεμα του παραμυθιού. Παίζοντας απλά θεατρικά παιχνίδια και συμμετέχοντας σε μουσικοκινητικές δράσεις αναβιώνουν την κάθε ιστορία και γίνονται κοινωνοί των μεγάλων μηνυμάτων των κλασικών παραμυθιών.



Τετάρτη 17:30 – 18:30: «Μύθοι του Αισώπου»



Σάββατο 12:00 – 13:00: Κλασικά παραμύθια (Η Κοκκινοσκουφίτσα, Ο Πινόκιο, Το Ασχημόπαπο κ.α.)

Let’s play … θεατρικό παιχνίδι για παιδιά 4-7 ετών



Μέσα από τη δημιουργική διαδικασία του θεατρικού παιχνιδιού οι μικροί μας φίλοι ανακαλύπτουν και ενεργοποιούν το σώμα τους, βρίσκουν τη θέση τους στο χώρο, παίζουν με τους ρυθμούς και τους ήχους, αυτοσχεδιάζουν, έρχονται σε επαφή με καινούργιους φίλους, κινητοποιούν τη φαντασία τους και σίγουρα…διασκεδάζουν.



Τρίτη 17:30-18:30

ActING like a Child θεατρικό παιχνίδι για παιδιά 8-12 ετών



Μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, χαράς, επικοινωνίας και απελευθέρωσης, τα παιδιά αυτοσχεδιάζουν και δημιουργούν θεατρικούς χαρακτήρες, φτιάχνουν το δικό τους «θεατρικό» κόσμο, ρισκάρουν, μαθαίνουν να εκμεταλλεύονται το τυχαίο, απελευθερώνουν την κίνησή τους, εκφράζουν τις ιδέες τους... και πάνω από όλα διασκεδάζουν και δημιουργούν.



Παρασκευή 17:30-18:30

Παί-ζοντας με το θέατρο για παιδιά 6-12 ετών



Κάθε Σάββατο τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν τον κόσμο του θεάτρου και να πάρουν μέρος στα στάδια προετοιμασίας μιας θεατρικής παράστασης. Μέσα από το ελεύθερο παιχνίδι, τους αυτοσχεδιασμούς, τις σωματικές δράσεις και τη δραματοποίηση τα παιδιά θα γίνουν μια ομάδα με στόχο να παρουσιάσουν μια ολοκληρωμένη θεατρική παράσταση στο τέλος της χρονιάς.



Σάββατο 10:00 – 11:00

Little actors! θέατρο για εφήβους



Οι έφηβοι με τη χρήση θεατρικών παιχνιδιών και τεχνικών του θεάτρου θα γίνουν μια ομάδα, θα εμπιστευτούν τους συμπαίκτες τους, θα επικοινωνήσουν και θα «παίξουν» όλοι μαζί. Στη διάρκεια της χρονιάς θα έχουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με διάφορα είδη θεάτρου και μέσα σε ένα πλαίσιο καλλιτεχνικής ασφάλειας θα φτιάξουν θεατρικούς χαρακτήρες, θα αυτοσχεδιάσουν, θα δουλέψουν θεατρικά κείμενα και θα δημιουργήσουν κάτι μοναδικό και εντελώς δικό τους.



Σάββατο 13:30-15:00

Εργαστήρι υποκριτικής για ενήλικες



Το εργαστήρι απευθύνεται σε ερασιτέχνες του θεάτρου, αλλά και σε όσους αγαπάνε το θέατρο και θέλουν να το γνωρίσουν από μέσα. Δεν απαιτεί κάποιες ειδικές γνώσεις ή δεξιότητες. Το μάθημα περιλαμβάνει σωματικές ασκήσεις, θεατρικά παιχνίδια, αυτοσχεδιασμούς, γνωριμία και χρήση διαφορετικών τεχνικών θεάτρου, επαφή με διάφορες μεθόδους θεάτρου, μελέτη θεατρικών κειμένων από διαφορετικά είδη και εποχές και προετοιμασία για την παρουσίαση παράστασης στο τέλος της χρονιάς.



Παρασκευή 19:00-20:30

Ας αυτοσχεδιάσουμε... εργαστήρι αυτοσχεδιασμού για ενήλικες



Ένα εργαστήρι θεάτρου που απευθύνεται σε όσους αγαπούν τον θεατρικό αυτοσχεδιασμό και θέλουν μέσω αυτού να εκφραστούν καλλιτεχνικά. Στο εργαστήρι αυτό, στο οποίο δεν απαιτούνται ιδιαίτερες θεατρικές δεξιότητες, θα χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο τον αυτοσχεδιασμό, για να καλλιεργήσουμε τη φαντασία μας, να επικοινωνήσουμε με τους συμπαίκτες μας και το κοινό, να απελευθερώσουμε τη δημιουργικότητα και τον αυθορμητισμό μας.



Τετάρτη 19:00-20:30

Εργαστήρι Αγγλικού Θεάτρου για παιδιά και εφήβους 10-15 ετών



Το Eργαστήρι απευθύνεται σε παιδιά κι εφήβους 10-15 ετών και στοχεύει στο να διευκολύνει την εκμάθηση της Αγγλικής ως ξένης ή δεύτερης γλώσσας μέσα από θεατρικό παιχνίδι, τραγούδια και δραστηριότητες Συνολικής Σωματικής Απόκρισης (Total Physical Response or TPR). Στο πλαίσιο του ιδιαίτερου αυτού εργαστηρίου συνδυάζονται το θέατρο, η μουσική, το παιχνίδι ρόλων και η αφήγηση παραμυθιού με γλωσσικές δραστηριότητες στην αγγλική γλώσσα, προκειμένου η εκμάθησή της να γίνεται μια πιο ευχάριστη και δημιουργική διαδικασία, ανεξάρτητα από την ηλικία και το γλωσσικό επίπεδο των παιδιών.

Εργαστήρια εικαστικών

Μικροί ζωγράφοι εικαστικό εργαστήρι για παιδιά 4-7 ετών



Οι μικροί καλλιτέχνες πειραματίζονται με ποικίλα υλικά ζωγραφικής και χειροτεχνίας, γνωρίζουν τα χρώματα, ζωγραφική και χειροτεχνία, δημιουργώντας τα πρώτα τους εικαστικά έργα και εκφράζονται μέσα από αυτά συναισθηματικά. Τα παιδιά ηρεμούν, χαλαρώνουν, διασκεδάζουν με την τέχνη και τα παιχνίδια με χρώματα, κοινωνικοποιούνται και τα χεράκια τους αποκτούν επιδεξιότητα.



Παρασκευή 17:30-18:30

Painting and imagination εικαστικό εργαστήρι για παιδιά 8-12 ετών



Στο μάθημα εικαστικών για παιδιά, μέσα από ποικίλα υλικά ζωγραφικής, γλυπτικής και κατασκευών (χρώματα ζωγραφικής, πηλό, πορσελάνη, πλαστελίνη, μακετόχαρτα, ανακυκλώσιμα υλικά, χαρτόνια, σπάγκους, ξύλο, πλακάκι, πέτρα, σφουγγάρια, υφάσματα, σύρμα, γυαλί κ.ά.), τα παιδιά γνωρίζουν διαφορετικές τεχνικές ζωγραφικής και χειροτεχνίας, αναπτύσσοντας μια δική τους εικαστική γλώσσα.



Παρασκευή 18:30-19:30

Every child is an artist εικαστικό εργαστήρι για παιδιά 6-12 ετών



Οι μικροί ζωγράφοι δοκιμάζουν διαφορετικά υλικά ζωγραφικής, γλυπτικής και κατασκευών, γνωρίζουν διαφορετικές τεχνικές ζωγραφικής και χειροτεχνίας, αναπτύσσοντας μια δική τους εικαστική γλώσσα. Προσπαθούμε μέσα από αναδρομές στην ιστορία της τέχνης και δίνοντας τους ερεθίσματα να ζωντανέψουμε τη φαντασία τους, να νιώσουν συναισθήματα, να ενθαρρύνουμε την αυτοπεποίθηση τους και την καλλιτεχνική τους έκφραση.



Σάββατο 11:00-12:00

Painting the Future εικαστικά/σχέδιο μόδας για εφήβους



Στο τμήμα εικαστικών και σχεδίου μόδας για εφήβους τα εικαστικά γίνονται αντικείμενο συζήτησης και επικοινωνίας και οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους, τόσο μέσω ατομικών έργων τέχνης, όσο και με ομαδικές δημιουργικές δραστηριότητες στο ευρύ φάσμα των εικαστικών. Το μάθημα χωρίζεται σε δύο κύκλους μαθημάτων: εικαστικά και σχέδιο μόδας.



Σάββατο 13:30-15:00

Εργαστήρι εικαστικών για ενήλικες



Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν τη δημιουργικότητά τους τόσο μέσω ατομικών έργων τέχνης όσο και με ομαδικές δημιουργικές δραστηριότητες. Το μάθημα διεξάγεται μέσα από την πρακτική προσέγγιση της Ιστορίας της Τέχνης και των διαφόρων καλλιτεχνικών ρευμάτων. Οι συμμετέχοντες, που δεν χρειάζεται να έχουν κάποια προηγούμενη γνώση σχεδίου ή εικαστικών, μαθαίνουν να χρησιμοποιούν διάφορα υλικά και τεχνικές, έρχονται σε επαφή με το έργο μεγάλων καλλιτεχνών, εξασκούν την παρατηρητικότητα τους, αναπτύσσουν τη δημιουργική τους φαντασία, καλλιεργούν έμφυτες η επίκτητες ικανότητες και επιδεξιότητες και δημιουργούν τα δικά τους έργα τέχνης.



Τετάρτη 19:00-20:30

Fashion design σχέδιο μόδας για ενήλικες



Στο μάθημα του σχεδίου μόδας διδάσκεται η τέχνη της εφαρμογής του σχεδίου και της αισθητικής ή της φυσική ομορφιάς σε ρούχα και αξεσουάρ. Μαθαίνουμε ιστορία της μόδας, αναλογίες ανθρώπινου σώματος, θεωρία & ψυχολογία χρωμάτων, στήσιμο σιλουέτας-φιγούρας, βασικούς τύπους του ανθρώπινου σωματότυπου, σχέδιο και απεικόνιση υφασμάτων και υλικών μόδας, σχεδιασμό και φωτοσκιάσεις ρούχων και αξεσουάρ, υλικά σχεδίασης τεχνικό σχέδιο ρούχου για παραγωγή ενδύματος. Σχεδιάζοντας ρούχα, οι συμμετέχοντες θα δημιουργήσουν στο τέλος την προσωπική τους συλλογή και το δικό τους Portofolio.



Τρίτη 19:00-20:30

Relaxing with art εικαστικά για μαμάδες



Οι υποχρεώσεις μίας μητέρας είναι αμέτρητες, οι ρυθμοί της καθημερινότητας έντονοι, ωστόσο χρειάζεται να βρίσκει λίγο χρόνο και για τον εαυτό της! Το Εργαστήρι μας δίνει την ευκαιρία μέσα από ένα εικαστικό εργαστήρι την ευκαιρία στις μαμάδες να εκφραστούν εικαστικά την ώρα που τα παιδιά τους κάνουν θεατρικό παιχνίδι.



Τρίτη 17:30-18:30