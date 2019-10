Moshe Rosenthal: «Ο σκηνοθέτης πρέπει να είναι συνδεδεμένος με το παιδί μέσα του»

«Για μένα το βραβείο αυτό αποδεικνύει πόσο οικουμενικό είναι το θέμα της ταινίας μου». Τον ενθουσιασμό του επειδή κατάφερε να συνδεθεί και να κερδίσει το κοινό της Θεσσαλονίκης με την ταινία μικρού μήκους «Our Way Back» με ένα αντισυμβατικό θέμα, την ερωτική σχέση δύο ομοφυλόφιλων ανδρών διαφορετικών γενεών μοιράζεται, με τη φράση αυτή, ο Ισραηλινός σκηνοθέτης και σεναριογράφος, Moshe Rosenthal (Μόσε Ρόζενταλ).





To έργο «Our Way Back», με πρωταγωνιστή έναν από τους σπουδαιότερους Ισραηλινούς ηθοποιούς, τον Lior Ashkenazi που απέσπασε την περασμένη εβδομάδα το βραβείο κοινού στο 21ο Thessaloniki International L.G.B.T.Q Film Festival (Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ΓκΛΑΤ Ταινιών) «είναι μία ταινία για όλους» υπογράμμισε ο δημιουργός της, εξηγώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι στόχος του ήταν να αναδείξει ότι «μία κρυφή σχέση μπορεί να είναι όμορφη» σε μία ιστορία που συνδυάζει επίσης στοιχεία δράσης και περιπέτειας.



Ο Moshe Rosenthal, ο οποίος βρέθηκε πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη συμμετοχή της ταινίας του στο Φεστιβάλ, μίλησε για το θέμα του «Our Way Back» και τις δυσκολίες των γυρισμάτων στην έρημο Αραβά, για τη web σειρά του με επίκεντρο τις εφαρμογές γνωριμιών, η οποία θα μεταφερθεί στη μικρή οθόνη στις ΗΠΑ και αποκάλυψε το κινηματογραφικό έργο, για το οποίο αποφάσισε να ακολουθήσει καριέρα σκηνοθέτη.





Η ταινία «Our Way Back»



«Ήταν πραγματικά τιμή για μένα η συμμετοχή του φιλμ 'Our Way Back' σε αυτό το σημαντικό Φεστιβάλ ανάμεσα σε σπουδαίες ταινίες απ΄ όλο τον κόσμο», τόνισε ο σκηνοθέτης, ο οποίος ζει στο Τελ Αβίβ.

«Βραβεύθηκε ως Καλύτερη Μικρού Μήκους Ταινία με βάση την επιλογή του κοινού. Αν και η ιστορία της αφορά ομοφυλοφιλική ερωτική σχέση, είναι μία ταινία για όλους. Το πιο σημαντικό για μένα είναι να γνωρίζω ότι με μία τέτοια ταινία μπορώ να συνδεθώ με ένα κοινό ανεξάρτητα από τη χώρα, τη θρησκεία, το φύλο ή τον σεξουαλικό προσανατολισμό, με τα οποία ταυτίζεται. Για μένα το βραβείο αυτό αποδεικνύει πόσο οικουμενικό είναι το θέμα της ταινίας μου», δήλωσε ο Moshe Rosenthal.



Το «Our Way Back» προβλήθηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου - BFI London Film Festival το 2018 και στην Ινδία, στο KASHISH Mumbai International Queer Film Festival, όπου κέρδισε τα βραβεία Καλύτερης Ταινίας και Καλύτερου Ηθοποιού (Lior Ashkenazi).



«Αν και είμαι ομοφυλόφιλος πάντα απόφευγα το θέμα, δεν ήθελα να είναι προφανές ότι είμαι ομοφυλόφιλος σκηνοθέτης, είμαι απλά σκηνοθέτης», ανέφερε ο Mose Rosenthal διευκρινίζοντας ότι η ταινία αφορά την ερωτική σχέση ενός 50χρονου οικογενειάρχη και ενός νεαρότερης ηλικίας άνδρα.



Η ταινία, όπως είπε, είναι εμπνευσμένη από μία δική του εμπειρία, όταν πριν από πολλά χρόνια, όταν δεν είχε πει ακόμη στους γονείς ότι είναι ομοφυλόφιλος, είχε σχέση με έναν μεγαλύτερο άνδρα, με τον οποίο ταξίδεψε σε μία άλλη πόλη και ξέσπασε φοβερή κακοκαιρία.



«Έβρεχε καταρρακτωδώς και σκεφτόμουν ότι αν εμπλεκόμασταν σε τροχαίο ατύχημα θα έφθανε η αστυνομία, θα ενημέρωνε την οικογένειά μου. Εκείνη τη στιγμή θεωρούσα ότι χειρότερο από το να τραυματιστώ, ή να πεθάνω ήταν να το μάθαινε η οικογένειά μου. Πάντα πίστευα ότι αυτό ήταν ένα ενδιαφέρον μοτίβο για θρίλερ, για ταινία επιβίωσης», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Ήθελα να κάνω μία ταινία που θα αγαπούσε ο πατέρας μου και ταυτόχρονα θα είναι ιστορία αγάπης δύο ομοφυλοφίλων ανδρών. Ήθελα να έχει αντισυμβατικό θέμα και ταυτόχρονα να είναι διασκεδαστική, συναρπαστική με πολλή δράση και περιπέτεια. Ήθελα να φέρω τον πατέρα μου να δει στον κινηματογράφο μία ταινία για ομοφυλόφιλους και να τον κάνω να διασκεδάσει και το πέτυχα», ανέφερε ο σκηνοθέτης.



Η έρημος ως διαφορετικός πλανήτης



Γυρισμένη στην έρημο η ταινία, προβάλλει την περιπέτεια των δύο ανδρών, οι οποίοι σε απόδρασή τους από την καθημερινότητα βρίσκονται αντιμέτωποι με τον κίνδυνο. Κατά τη διάρκεια ανάβασης σε βράχο πέφτουν, ο νεαρός τραυματίζεται στο πόδι και δεν μπορούν να καλέσουν βοήθεια.



Το κυρίαρχο θέμα είναι πώς θα επιβιώσουν και θα επιστρέψουν στα σπίτια τους χωρίς να τηλεφωνήσουν σε κάποιον και χωρίς να ζητήσουν βοήθεια. Κατά κάποιο τρόπο είναι μία ταινία θρίλερ, είπε ο Moshe Rosenthal.



«Μεγάλωσα σε πόλη, για μένα ήταν πρόκληση να γυρίσω μία ταινία σε έρημο, θεώρησα ότι η τοποθεσία έχει μία πολύ δυνατή συμβολική έννοια, ότι η έρημος είναι σαν ένας διαφορετικός πλανήτης», ανέφερε εξηγώντας γιατί επέλεξε το συγκεκριμένο σκηνικό.



Αυτό που προσπάθησε να κάνει, όπως σημείωσε, ήταν να οικοδομήσει έναν κόσμο, ένα περιβάλλον, στο οποίο οι ήρωες αισθάνονται ασφαλείς.



«Από τη μία ζούνε κρυφά, είναι μόνοι τους, είναι ελεύθεροι επειδή κανείς δεν τους βλέπει και από την άλλη είναι επικίνδυνο», τόνισε προσθέτοντας ότι ήταν πολύ δύσκολα τα γυρίσματα στην έρημο, μήνα Αύγουστο, ότι λιποθυμούσε από τη ζέστη, όμως ήθελα να δοκιμάσει τα όριά του.



Στον Lior Ashkenazi έναν από τους διασημότερους ηθοποιούς στο Ισραήλ, πρωταγωνιστή σε ταινίες όπως "Late Marriage", "Walk in Water", "Foxtrot", ο Moshe Rosenthal απέδωσε την άμεση προώθηση και διανομή του φιλμ.



«Είναι ο μεγαλύτερος κινηματογραφικός αστέρας και πολύ καλός ηθοποιός. Ήταν πολύ σημαντικό για μένα που συμμετείχε στην ταινία μου. Είναι ένας ρόλος εξαιρετικά δύσκολος, που δεν είχε την ευκαιρία να ερμηνεύσει ξανά. Επειδή είναι πολύ μεγάλος αστέρας η ταινία αν και διάρκειας 30 λεπτών αμέσως διανεμήθηκε στους κινηματογράφους στο Ισραήλ», υπογράμμισε ο σκηνοθέτης.



Το Τελ Αβίβ, η πιο ανοικτή πόλη στον κόσμο για κοινότητα LGBTQ



«Tο να γυρίζεις ταινίες για ομοφυλοφιλικές σχέσεις είναι παλιά είδηση στο Ισραήλ και ειδικά στο Τελ Αβίβ» είπε ο σκηνοθέτης σημειώνοντας προσπάθησε να κάνει μία ταινία που να αναδεικνύει ότι και ένας κρυφός έρωτας μπορεί να είναι όμορφος. «Υπάρχουν σχέσεις που προορίζονται να μείνουν στη σκιά. Ακόμη κι αν οι ήρωες της ταινίας φανέρωναν τη σχέση τους δεν θα πετύχαινε λόγω του χάσματος γενεών» τόνισε.



«Αν και πολιτικά η χώρα οδεύει προς ένα συντηρητισμό, υπάρχει ελευθερία όσον αφορά την LGBTQ κοινότητα στο Ισραήλ» παρατήρησε ο Moshe Rosenthal προσθέτοντας ότι όταν διατυπώνονται ομοφοβικά σχόλια από πολιτικούς αμέσως υπάρχουν αντιδράσεις.



«Αυτό συμβαίνει επειδή το κίνημα LGBTQ είναι πολύ ισχυρό στο Ισραήλ και ταυτόχρονα όλοι είναι πολύ επικεντρωμένοι στην οικογένεια. Στο Ισραήλ το πιο σημαντικό είναι η οικογένεια, οι οικογενειακές αξίες. Κατά κάποιο τρόπο αν είσαι ομοφυλόφιλος και έχεις σύντροφο και φέρεις ένα παιδί στον κόσμο, όλα είναι εντάξει», ανέφερε.



«Αν με ρωτάτε ποια είναι η πιο ανοιχτή πόλη στον κόσμο για την κοινότητα LGBTQ είναι το Τελ Αβίβ. Πολλοί μάλιστα ασκούν κριτική στο Ισραήλ, μιλούν για pinkwashing» επισήμανε.



Η web σειρά «Confess» μεταφέρεται στη μικρή οθόνη στις ΗΠΑ



Στην αμερικανική τηλεόραση διασκευάζεται η web σειρά «Confess» του Moshe Rosenthal για τις διαδικτυακές εφαρμογές γνωριμιών. Σε κάθε επεισόδιο δύο ξένοι συναντιούνται μέσω τέτοιας εφαρμογής και η σειρά παρακολουθεί τις προσδοκίες τους και την ένταση που δημιουργείται, όταν βρίσκονται μαζί πραγματικοί άνθρωποι και όχι τα προφίλ τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και πως τα ψηφιακά μέσα αλλάζουν τις ζωές των ανθρώπων.



Τη μεταφορά της σειράς στην αμερικανική τηλεόραση ανέλαβε η Γαλλο-Αμερικανίδα ηθοποιός, σκηνοθέτις, σεναριογράφος και τραγουδίστρια Julie Delpy.



Ο Moshe Rosenthal είναι εκτελεστικός παραγωγός της σειράς που γυρίζεται στις ΗΠΑ, στα AMC Studios και αναμένεται να προβληθεί τον επόμενο χρόνο. Τα επεισόδια στην τηλεόραση θα έχουν διάρκεια 25 λεπτά, ενώ στη web σειρά κάθε επεισόδιο διαρκούσε 10 λεπτά. Τα τελευταία τρία χρόνια η καριέρα του, όπως εκτιμά, έχει εισέλθει σε μία καλή πορεία μετά από σκληρούς αγώνες.



«Εντυπωσιάζομαι που μπορώ πλέον να ζήσω κάνοντας ταινίες, είμαι ευτυχισμένος που δεν τα παράτησα». πρόσθεσε o 34χρονος δημιουργός ταινιών.



Πάολο Σορεντίνο, Γιώργος Λάνθιμος και Jurrassic Park



Αγαπημένοι του σκηνοθέτες του ενήλικα εαυτού του, όπως διευκρίνισε, είναι ο Πάολο Σορεντίνο και ο Γιώργος Λάνθιμος.



«Αλλά στον πυρήνα της ψυχής μου νομίζω ότι κάνω ταινίες λόγω του Jurrassic Park. Όταν ήμουν παιδί είδα την ταινία και με επηρέασε, ήθελα και εγώ να γυρίζω ταινίες», είπε.



«Προσπαθώ να κρατήσω αυτήν την παιδική πτυχή, αυτό το παιδί που είδε το Jurrassic Park και να μην το χάσω. Ο σκηνοθέτης που χάνει την επαφή με το παιδί που ήταν κάποτε, δεν κάνει καλή δουλειά. Πρέπει να είναι συνδεδεμένος με αυτό το παιδί, με το αίσθημα της περιπλάνησης», τόνισε ο Moshe Rosenthal.