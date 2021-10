Νέα ταινία για τη Λι Μίλερ με την Κέιτ Γουίνσλετ

Τον Ιούνιο του 2020, μετά από χρόνια εικασιών, επιβεβαιώθηκε ότι η Κέιτ Γουίνσλετ θα αναλάμβανε να ενσαρκώσει τον ρόλο της Λι Μίλερ, ανταποκρίτριας της βρετανικής Vogue στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο υπό την τρομερή αρχισυντάκτρια του περιοδικού Όντρεϊ Γουίδερς, σε μια ταινία σκηνοθετημένη από την υποψήφια για Όσκαρ δημιουργό ταινιών, Έλεν Κούρας.



Σύμφωνα με δημοσίευμα του Deadline, με την Κέιτ Γουίνσλετ θα συμπρωταγωνιστήσουν καθιερωμένοι και ανερχόμενοι σταρ, Μαριόν Κοτιγιάρ, Τζουντ Λο, Τζος Ο’ Κόνορ και Άντρια Ράιζμπορο.



Με τίτλο «Lee», το πολυαναμενόμενο δράμα αντλεί έμπνευση από τη βιογραφία «The Lives of Lee Miller» του φωτογράφου Άντονι Πενρόουζ - γιου της Μίλερ με τον δεύτερο σύζυγό της Ρόλαντ Πενρόουζ, ιστορικό και πρωτοπόρο του σουρεαλιστικού κινήματος.



Η σεναριογράφος της ταινίας The Post, Λιζ Χάνα, γράφει το σενάριο σε συνεργασία με το The Lee Miller Archives. Εκτός από τη Γουίνσλετ ως Μίλερ, ο Τζουντ Λο θα υποδυθεί τον Ρόλαντ Πένροουζ και ο Τζος Ο’ Κόνορ θα είναι ο Άντονι Πένροουζ.



Η Άντρια Ράιζμπορο θα ενσαρκώσει την Όντρεϊ Γουίδερς και η Μαριόν Κοτιγιάρ θα είναι η Σολάνζ Ντ’ Αγιέ διευθύντρια μόδας της γαλλικής Vogue που ήταν στενή σύμμαχος της Μίλερ.

Πηγή: ΑΠΕ- ΜΠΕ