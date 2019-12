Νέα ταινία του Σκορσέζε με Ντε Νίρο και ΝτιΚάπριο

Μία νέα ταινία έχει στα «σκαριά» ο σκηνοθέτης Μάρτιν Σκορσέζε. Τίτλος της νέας του ταινίας «Killers of the Flower Moon» και τα γυρίσματα αναμένεται να ξεκινήσουν μέχρι το καλοκαίρι του 2020.



Τη φήμη, για τη νέα ταινία μεγάλου μήκους του σκηνοθέτη, επιβεβαίωσε ο κινηματογραφιστής του Ροντρίγκο Πριέτο σε συνέντευξη του στο Collider. «Αυτήν τη στιγμή βρίσκομαι στη διαδικασία της έρευνας νέων τρόπων κινηματογράφησης για το "Killers of the Moon Flower"» είπε και πρόσθεσε: «Έτσι, ο Σκορσέζε κι εγώ πρέπει να συναντηθούμε για να του δείξω σκηνές και να του προτείνω ιδέες. Πιθανότατα θα έχει και δικές του ιδέες, αλλά ακόμα δεν έχουμε καταλήξει για το ύφος της ταινίας. Είμαστε ακόμα στη διαδρομή».

Το σενάριο θα κινηθεί γύρω από τη ζωή της ινδιάνικης φυλής Osage, η οποία μέσα σε μια νύχτα εξοντώθηκε, όταν στη γη της Οκλαχόμα όπου ζούσαν βρέθηκε πετρέλαιο. Οι δολοφονίες των μελών της φυλής προσέλκυσαν ακόμα και την προσοχή του τότε νεοσύστατου FBI.



Πρωταγωνιστές στην ταινία θα είναι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Λεονάρντο ΝτιΚάπριο και το σενάριο, του Έρικ Ροθ, θα βασιστεί στο ομώνυμο με την ταινία βιβλίο τού Ντέιβιντ Γκραν.

Η ταινία αναμένεται να βγει στις κινηματογραφικές αίθουσες το 2021.