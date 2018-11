Νέες χρηματοδοτήσεις από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Πέντε σχέδια ταινιών χρηματοδοτεί το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου με το ποσό των 248.000 ευρώ. Οι επιχορηγήσεις αφορούν τρία σχέδια ταινιών (118.000 ευρώ) στο πρόγραμμα Κινήτρων για Προσέλκυση Ξένων Παραγωγών στην Ελλάδα με μειοψηφική συμμετοχή Έλληνα συμπαραγωγού και δύο σχέδια (130 χιλιάδες ευρώ) στο πρόγραμμα Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Χαμηλού Προϋπολογισμού.



Τα τρία σχέδια που εξετάστηκαν και προεγκρίθηκαν είχαν κατατεθεί το διάστημα από 4/5/2018 έως και 28/09/2018 και αφορά στις ταινίες: And they may still be alive today (συμπαραγωγή Ρουμανία, Ελλάδα) σε σενάριο και σκηνοθεσία Tudor Christian Jurgiu, με Έλληνα συμπαραγωγό την εταιρεία GRAAL AE (38.000ευρώ). Μπαμπάς και πούπουλα (Feathers of a father) συμπαραγωγή Γαλλίας, Αιγύπτου, Ελλάδας, Ολλανδίας, σε σενάριο των Ahmed Amer και Omar el Zohairy ο οποίος υπογράφει και τη σκηνοθεσία, και Έλληνα συμπαραγωγό την εταιρεία HERETIC( 40.000 ευρώ).



Εργατική Πρωτομαγιά (Labour Day) συμπαραγωγή Σερβίας, Βουλγαρίας, Ελλάδας σε σενάριο και σκηνοθεσία Mlanten Djordjevic, και Έλληνα συμπαραγωγό την Homemade films (40.000 ευρώ).



Τα δύο σχέδια χαμηλού προϋπολογισμού είχαν κατατεθεί μαζί με άλλα το διάστημα από 01.02.17 έως 31.10.17 και είναι: Η βοή του κόσμου, σε σενάριο και σκηνοθεσία Πέτρου Σεβαστίκογλου, παραγωγή Φαντασία Οπτικοακουστική (60.000 ευρώ) και Μήδεια σε σενάριο, σκηνοθεσία Δημήτρη Αθανίτη, παραγωγή DNA Films (70.000 ευρώ).