«Νυχτερινοί Επισκέπτες»: Μια συγκινητική ταινία του Μίκαελ Χερς με την εκπληκτική Σαρλότ Γκεϊνσμπούρ

Η One from the Heart παρουσιάζει την ταινία του Μίκαελ Χερς (Mikhaël Hers), «Νυχτερινοί Επισκέπτες» (Les Passagers de la Nuit). Η ταινία έκανε πρεμιέρα στο Διαγωνιστικό Πρόγραμμα του Φεστιβάλ Βερολίνου, ενώ έχει προβληθεί και στα Φεστιβάλ Μελβούρνης, Ταϊπέι, Ιερουσαλήμ, Κάρλοβι Βάρι, Βιέννης, Σικάγο ανάμεσα σε άλλα, προβλήθηκε επιπλέον στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λονδίνου και πρόσφατα κέρδισε το Βραβείο Καλύτερου Σεναρίου στο Φεστιβάλ του Βαγιαδολίδ στην Ισπανία. Στην Ελλάδα η ταινία έκανε πρεμιέρα στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης παρουσία της πρωταγωνίστριας Σαρλότ Γκενσμπούργκ.

Σύνοψη

Τη βραδιά των εκλογών του 1981, οι εορτασμοί κρατούν γερά στους δρόμους και υπάρχει ένας αέρας αλλαγής και ελπίδας σε όλο το Παρίσι. Αλλά για την Ελιζαμπέτ, ο γάμος της μόλις έχει τελειώσει και τώρα πρέπει να βρει μια δουλειά για να στηρίξει τον εαυτό της και τα δύο παιδιά της που είναι στην εφηβεία. Βρίσκει μια θέση στην αγαπημένη της βραδινή ραδιοφωνική εκπομπή όπου συναντά μια μοναχική κοπέλα, την Ταλούλα, την οποία καλεί στο σπίτι της. Μαζί τους το κορίτσι θα νιώσει τη ζεστασιά μιας οικογένειας για πρώτη φορά, διευρύνοντάς την με ένα μοναδικό τρόπο.

Σκηνοθεσία: Μικαέλ Ερς



Πρωταγωνιστούν: Σαρλότ Γκενσμπούρ, Νοέ Αμπιτά, Εμανουέλ Μπεάρ

Διάρκεια: 111 λεπτά



Χώρα παραγωγής: Γαλλία



Έτος παραγωγής: 2022

Η ταινία βγαίνει στις αίθουσες σήμερα ( Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου 2022)

Δείτε το τρέιλερ: