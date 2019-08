Νύχτες Πρεμιέρας 2019: Πανελλήνια πρεμιέρα για το «Ενήλικοι στην αίθουσα» του Κώστα Γαβρά

Η πολυαναμενόμενη νέα ταινία του Κώστα Γαβρά «Ενήλικοι στην αίθουσα» («Adults In The Room»), θα προβληθεί σε πανελλήνια πρεμιέρα, στην τελετή λήξης και απονομής των βραβείων του 25ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας», στις 28 Σεπτεμβρίου, παρουσία του σκηνοθέτη και των συντελεστών της ταινίας.



Το «Ενήλικοι στην αίθουσα» βασίζεται στο βιβλίο του Γιάνη Βαρουφάκη με τίτλο «Ανίκητοι Ηττημένοι» και αφηγείται τις δύσκολες διαπραγματεύσεις μεταξύ της Ελλάδας και της Ε.Ε. (Eurogroup), για τη διαχείριση της ελληνικής κρίσης χρέους στις αρχές του 2015.



Η ταινία θα πραγματοποιήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Φεστιβάλ Βενετίας, όπου, μάλιστα ο Κώστας Γαβράς είναι τιμώμενο πρόσωπο καθώς θα του απονεμηθεί το βραβείο «Jaeger-LeCoultre Glory to the Filmmaker 2019» για το σύνολο της προσφοράς του στον κινηματογράφο.



Στη διάρκεια μιας λαμπρής καριέρας, ο Κώστας Γαβράς έχει υπογράψει περισσότερες από 20 ταινίες και έχει τιμηθεί με Όσκαρ Ξενόγλωσσης Ταινίας και Μοντάζ αλλά και Βραβείο Επιτροπής στις Κάννες το 1969 για την ταινία «Ζ», Όσκαρ Σεναρίου και Χρυσό Φοίνικα στο Φεστιβάλ Καννών το 1982 για την ταινία του «Αγνοούμενος» («Missing») και Χρυσή 'Αρκτο, το 1990, στο Φεστιβάλ Βερολίνου για το «Μουσικό κουτί» («Music box»).



Στην ταινία «Ενήλικοι στην αίθουσα» παίζουν οι: Χρήστος Λούλης, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ούλριχ Τουκούρ, Ντάν Σούρμανς, Δημήτρης Τάρλοου, Χρήστος Στέργιογλου, Κορνίλιους Οµπόνια, Φραντσέσκο Ακουαρόλι, Βενσάν Νεµέτ, Ορελιέν Ρεκουάν, Θάνος Τοκάκης, Αλέξανδρος Λογοθέτης, Θέµης Πάνου, Ζοσιάν Πινσόν, Ζερόνζ Λενζ, Μαρία Πρωτόπαππα. Φιλική Συμμετοχή: Βαλέρια Γκολίνο και Γιώργος Χωραφάς.

Η ταινία θα κυκλοφορήσει στις ελληνικές αίθουσες στις 3 Οκτωβρίου από την εταιρία διανομής Odeon.



Το εφετινό πλήρες πρόγραμμα του 25ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας» (18/9- 29/9) θα ανακοινωθεί στις 11 Σεπτεμβρίου, στον πολυχώρο του Συλλόγου «Οι Φίλοι της Μουσικής» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ