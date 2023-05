«Nine Inch Nails»: Τρεντ Ρέζνορ και Άτικους Ρος γράφουν τη μουσική για τα «Χελωνονιντζάκια»

Τα μέλη των «Nine Inch Nails», Τρεντ Ρέζνορ και Άτικους Ρος, έγραψαν τη μουσική για την ταινία «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem» (Χελωνονιντζάκια: Μεταλλαγμένος Χαμός), όπως επιβεβαίωσε στο Twitter ο σκηνοθέτης της νέας ταινίας, Τζεφ Ρόου.

Αφού ένας από τους φίλους του Ρέζνορ, ο θρύλος του σκέιτμπορντ Τόνι Χοκ, διέρρευσε την είδηση κατά τη διάρκεια του podcast του, ο Ρόου έγραψε στο Twitter: «Λοιπόν τώρα που ο έφηβος ήρωάς μου @tonyhawk διέρρευσε ότι οι ήρωες της μουσικής μου το κάνουν αυτό, μπορώ να προσθέσω ότι το score είναι απολύτως ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΟ. Συναρπαστικό, τρομακτικό, σπαραχτικό, γεμάτο ήχους που δεν ήξερα ότι υπάρχουν. Δεν έχω το λεξιλόγιο να το περιγράψω. Το αγαπώ τόσο πολύ».

Ο Σεθ Ρόγκεν, ένας από τους ηθοποιούς, σεναριογράφους και παραγωγούς της ταινίας, πρόσθεσε στο Instagram: «Ήταν μια συναρπαστική διαδικασία και ανυπομονώ να δείτε όλοι αυτή την ταινία και να ακούσετε αυτή την απίστευτη μουσική».

Το «Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem» βγαίνει στους κινηματογράφους των ΗΠΑ την Τετάρτη, 2 Αυγούστου. Η ταινία περιλαμβάνει φωνητικές ερμηνείες από τους Rogen, Post Malone, Maya Rudolph, Ice Cube, Paul Rudd, Hannibal Buress και άλλους.

Τα τελευταία χρόνια, ο Trent Reznor και ο Atticus Ross έχουν κάνει μουσική για τους Mank, Soul, Bones and All, Empire of Light, Watchmen του HBO και άλλα. Τα πιο πρόσφατα άλμπουμ των «Nine Inch Nails», Ghosts V: Together και Ghosts VI: Locusts, κυκλοφόρησαν τον Μάρτιο του 2020.

Δείτε το βίντεο: