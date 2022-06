Νταϊάν Κίτον και Τζέιν Φόντα εκ νέου μαζί στην ταινία «Book Club 2 - The Next Chapter»

Οι Νταϊάν Κίτον, Τζέιν Φόντα, Κάντις Μπέργκεν και Μέρι Στρινμπέργκερ είναι εκ νέου μαζί στην πρώτη φωτογραφία από την ταινία «Book Club 2 - The Next Chapter».



Το στούντιο Focus Features δημοσίευσε φωτογραφία των τεσσάρων ηθοποιών σε αεροδρόμιο στον λογαριασμό του στο Twitter.



«Το θρυλικό κουαρτέτο επανενώνεται στην Ιταλία για το #BookClub2 - The Next Chapter, τα ινδάλματα Νταϊάν Κίτον, Τζέιν Φόντα, Κάντις Μπέργκεν και Μέρι Στρινμπέργκερ είναι ξανά μαζί.



Σύντομα στους κινηματογράφους» αναφέρεται στη λεζάντα.

