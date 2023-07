«Ο Θεός είναι μια σφαίρα»: H περιπέτεια τρόμου του Νικ Κασσαβέτη που κόβει την ανάσα

Εμπνευσμένη από αληθινά γεγονότα, η ταινία «Ο Θεός είναι μια σφαίρα» παρουσιάζει την κάθοδο του ντετέκτιβ Μπομπ Χάιταουερ (Νικολάι Κόστερ – Βαλντάου), έπειτα από τη δολοφονία της πρώην συζύγου του και την απαγωγή της κόρης του από μια Σατανιστική Αίρεση. Εξαγριωμένος από την ατελέσφορη αστυνομική έρευνα, παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, διεισδύοντας στην αίρεση με τη βοήθεια της Κέιζ Χάρντιν (Μάικα Μονρό), της μόνης γυναίκας που ξέφυγε από αυτήν. Μαζί ξεκινούν ένα αιματηρό κυνήγι ενάντια στον αρχηγό της αίρεσης με στόχο τη σωτηρία της κόρης του και την εξιλέωση της Κέιζ.

Βασισμένη σε αληθινά γεγονότα και στο ομώνυμο μυθιστόρημα, μια περιπέτεια τρόμου από τον Νικ Κασσαβέτη, σκηνοθέτη της ταινίας «Το Ημερολόγιο» με πρωταγωνιστές τους Νικολάι Κόστερ – Βαλντάου (Game of Thrones) και Μάικα Μονρό (It Follows, The Guest), Τζένουαρι Τζόουνς (Mad Men) και Τζέιμι Φοξ (Ρέι).

Μέχρι πού θα έφτανες για να σώσεις το παιδί σου;

God Is A Bullet

Δείτε το τρέιλερ: