Ο θρύλος επιστρέφει: Τo πρώτο τρέιλερ για τα σαράντα χρόνια του Rocky

Ο Σιλβέστερ Σταλόνε θα παρουσιάσει ένα ντοκιμαντέρ με τίτλο «40 Years of Rocky» και θέμα τον ρόλο που τον καθιέρωσε στο ευρύ κοινό. Η ταινία περιέχει αρκετό υλικό από τη διάρκεια των γυρισμάτων της πρώτης ταινίας «Rocky» (1976), καθώς και εξομολογήσεις του ηθοποιού για τον τρόπο που προσέγγισε τον ρόλο του.

Ο 74χρονος Αμερικανός ηθοποιός μιλά στο ντοκιμαντέρ για τη δημιουργία της ταινίας, ενώ προβάλλονται για πρώτη φορά σκηνές από τα παρασκήνια και τις πρόβες πριν από τα γυρίσματα της ταινίας που ήταν το απόλυτο αουτσάιντερ.

«Είσαι τυχερός κάποια στιγμή αν ανακαλύψεις ότι ο καλύτερος σου φίλος που είχες ποτέ, είναι ένας χαρακτήρας που βγήκε από τη φαντασία σου, κάποιος που ήταν εκεί στα δύσκολα και δεν σε εγκατέλειψε ποτέ» ακούγεται να λέει ο διάσημος ηθοποιός στο τρέιλερ του ντοκιμαντέρ.

Δείτε το τρέιλερ:

O Ντέρεκ Γουέιν Τζόνσον έχει αναλάβει την παραγωγή και τη σκηνοθεσία, δύο χρόνια μετά το ντοκιμαντέρ που έκανε για τον σκηνοθέτη του «Rocky», Τζον Άβιλντσεν, με τίτλο «John G. Avildsen: King of the Underdogs».



«Είμαστε περήφανοι για αυτή την ταινία» τόνισε σε δήλωσή του «και οι θεατές μπορούν να περιμένουν νέες ιστορίες και αδημοσίευτο υλικό από τα βίντεο που είχε γυρίσει ο σκηνοθέτης,Τζον Άβιλντσεν, στιγμιότυπα από πρόβες και από τα παρασκήνια των γυρισμάτων». Το «40 Years of Rocky: The Birth of a Classic» θα κάνει ταυτόχρονη ψηφιακή πρεμιέρα στις πλατφόρμες streaming, iTunes/AppleTV και Amazon στις 9 Ιουνίου.