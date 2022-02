Ο Αζίζ Ανσάρι θα κάνει σκηνοθετικό ντεμπούτο σε ταινία με συμπρωταγωνιστή τον Μπιλ Μάρεϊ

Ο Αζίζ Ανσάρι ορίστηκε να σκηνοθετήσει ταινία για την Searchlight Pictures, στην οποία θα συμπρωταγωνιστήσει με τον Μπιλ Μάρεϊ.



Θα είναι το σκηνοθετικό ντεμπούτο σε μεγάλου μήκους ταινία για τον ηθοποιό, ο οποίος επίσης θα γράψει το σενάριο και θα είναι παραγωγός.



Το φιλμ είναι διασκευή από το βιβλίο του 2014 του Ατούλ Γκαβάντε «Being Mortal: Medicine and What Matters in the End».



Ο Γκαβάντε ως ασκούμενος χειρουργός, περιγράφει στο βιβλίο του τις αγωνίες των ασθενών σχετικά με τον θάνατο και την τάση του γιατρού να στρέφεται σε ψεύτικη ελπίδα - ότι έχει τη δυνατότητα να «αλλάξει την ιατρική - και τις ζωές». Μέσα από προβληματισμούς και προσωπικές ιστορίες, το βιβλίο φωτίζει τους περιορισμούς και τις αποτυχίες της σύγχρονης ιατρικής στο τέλος της ζωής ενός ανθρώπου.



Ο συγγραφέας Μάλκολμ Γκλάντγουελ χαρακτήρισε το «Being Mortal» το «πιο δυνατό - και συγκινητικό» βιβλίο του Γκαβάντε. «Η αμερικανική ιατρική, μας θυμίζει το "Being Mortal", έχει προετοιμαστεί για τη ζωή αλλά όχι για το θάνατο» έγραψε ο συγγραφέας.



Οι λεπτομέρειες της πλοκής δεν έχουν ανακοινωθεί και δεν έχει αποσαφηνιστεί ποιον θα υποδυθεί ο Αζίζ Ανσάρι και ποιος θα είναι ο ρόλος του Μπιλ Μάρεϊ στην ταινία.



«Ο Αζίζ Ανσάρι είναι απίστευτο ταλέντο και με αυτό το σενάριο, φέρνει έναν μοναδικό συνδυασμό οξυδερκούς χιούμορ και πάθους» ανέφεραν οι πρόεδροι της Searchlight, Ντέιβιντ Γκρινμπάουμ και Μάθιου Γκρίνφιλντ σε δήλωσή τους. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε μαζί του στο μεγάλου μήκους σκηνοθετικό του ντεμπούτο, το οποίο έχει καθυστερήσει πολύ, και, φυσικά, θα συνεργαστούμε για άλλη μια φορά με τον ιδιοφυή Μπιλ Μάρεϊ» ανέφεραν.