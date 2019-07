Ο Έντι Μέρφι σχεδιάζει επιστροφή στη stand-up κωμωδία

Ο Αμερικανός ηθοποιός, Έντι Μέρφι ανακοίνωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο επιστροφής στη stand up κωμωδία μετά πάρα πολλά χρόνια απουσίας από ζωντανές εμφανίσεις.



Ο θρύλος της κωμωδίας αποκάλυψε ότι σχεδιάζει την επάνοδό του, ενώ ήταν καλεσμένος στο talk show του Netflix «Comedians in Cars Getting Coffee» και συζητούσε με τον παρουσιαστή, επίσης κωμικό, Τζέρι Σάινφελντ.



«Ξέρεις ότι οι άνθρωποι τρελαίνονται που δεν κάνεις stand-up. Το ξέρεις αυτό, έτσι;» είπε ο Σάινφελεντ στον Έντι Μέρφι σε στιγμιότυπο που δημοσιοποιήθηκε.



Ο Έντι Μέρφι απάντησε: «Πάω να το κάνω ξανά. Όλα απλά πρέπει να είναι σωστά. Πρέπει να πας εκεί και να ξεκινήσεις να δουλεύεις».



Ο Έντι Μέρφι έχει να ασχοληθεί με τη stand up κωμωδία εδώ και πολλά χρονιά, ωστόσο θεωρείται κορυφαίος του είδους.



Το «Raw» του 1987 από live εμφάνιση του Έντι Μέρφι παραμένει η νούμερο 1 ταινία stand up κωμωδίας όλων των εποχών με εισπράξεις που ξεπέρασαν τα 50,5 εκατ. δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ