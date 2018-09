«Ο Κατάσκοπος Που Με Παράτησε» με τους Μίλα Κούνις, Τζάστιν Θερού

Η Audrey και η Morgan είναι δύο 30άρες κολλητές φίλες που ζουν στο Los Angeles και τελείως απρόσμενα βρίσκονται μπλεγμένες σε μία διεθνή συνομωσία όταν ο πρώην φίλος της Audrey εμφανίζεται στο διαμέρισμα τους με μία ομάδα αδίστακτων εκτελεστών να τον ακολουθεί. Εκπλήσσοντας ακόμα και τους ίδιους τους τους εαυτούς οι δύο κοπέλες ορμούν στην δράση καταστρώνοντας ένα σχέδιο για να σώσουν τον κόσμο ενώ τις αναζητούν στην Ευρώπη διάφοροι εκτελεστές αλλά και ένας γοητευτικός αλλά ύποπτος Άγγλος πράκτορας.







The Spy Who Dumped Me





Σκηνοθεσία: Σουζάνα Φόγκελ





Ηθοποιοί: Μίλα Κούνις, Κέιτ ΜακΚίνον, Τζάστιν Θερού, Τζίλιαν Άντερσον, Σαμ Χιούαν.





Διάρκεια: 117 λεπτά





Είδος ταινίας: Κωμωδία δράσης





Δείτε το τρέιλερ: