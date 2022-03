Ο Κέλβιν Χάρισον Τζ. είναι ενθουσιασμένος που ενσαρκώνει τον B.B. King

Ο Κέλβιν Χάρισον Τζ. έκανε αναφορά στον ρόλο του θρυλικού κιθαρίστα των blues, B.B. King, τον οποίο υποδύεται στην επερχόμενη βιογραφική ταινία για τον Έλβις Πρίσλεϊ.



Στη νέα ταινία του Μπαζ Λούρμαν, ο ηθοποιός της ταινίας «Once Upon A Time In Hollywood» Όστιν Μπάτλερ υποδύεται τον Πρίσλεϊ και ο Τομ Χανκς τον μάνατζέρ του, Τομ Πάρκερ.



Οι θαυμαστές είχαν τη δυνατότητα να δουν ορισμένες σκηνές σε τρέιλερ που κυκλοφόρησε.



Ο Χάρισον Τζ. σε δηλώσεις του στο nme στο κόκκινο χαλί της τελετής απονομής των βραβείων της Βρετανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου -BAFTA Awards, στο Λονδίνο αποκάλυψε ότι έχει δημιουργήσει λίστα των «σπουδαιότερων τραγουδιών του B.B. King» που τον βοηθά να μπει στον χαρακτήρα, μεταξύ άλλων το «The Thrill Is Gone».



«Η ταινία "Elvis" θα αρχίσει να προβάλλεται το καλοκαίρι και υποδύομαι τον B.B. King. Είναι πραγματικά υπέροχο, είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που θα το δει ο κόσμος. Θα είναι επικό» ανέφερε ο Αμερικανός ηθοποιός.



Εξηγώντας τι τον συναρπάζει περισσότερο απ΄ όσα θα δει το κοινό, ο Χάρισον Τζ. τόνισε: «Η μουσική και η ερμηνεία του Όστιν ως Έλβις είναι ξεχωριστή».



«Θυμάμαι ότι απλώς καθόμουν εκεί και τον έβλεπα να ερμηνεύει και ήμουν περίεργα ενθουσιασμένος από το πόσο πολύ ήταν ο Έλβις» είπε ο ηθοποιός.



«Έλεγα: "Aυτό είναι παράξενο". Αλλά δεν είχα ξαναδεί κάτι τέτοιο, οπότε ήταν πολύ ωραίο» υπογράμμισε.

Στο πρώτο τρέιλερ αφηγητής είναι ο χαρακτήρας του Χανκς και περιλαμβάνει σκηνές με τον Μπάτλερ να τραγουδά στη σκηνή. Υπάρχουν επίσης νύξεις για τον θάνατο του Πρίσλεϊ σε ηλικία 47 ετών, καθώς και κοινωνικά σχόλια για τις δολοφονίες του JFK και του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ Τζ.



Ο Χάρισον Τζ. ήταν υποψήφιος για βραβείο BAFTA Ανερχόμενου Αστέρα, πριν από δύο χρόνια έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες «Cyrano» και «The Trial Of The Chicago 7».