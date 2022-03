Ο Kid Cudi θα πρωταγωνιστήσει στο σκηνοθετικό ντεμπούτο της Μπρίτανι Σνόου «September 17th»

Ο ράπερ Kid Cudi πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στο επερχόμενο σκηνοθετικό ντεμπούτο της Μπρίτανι Σνόου «September 17th».



Σύμφωνα με το Variety, ο Cudi - το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Scott Mescudi - πήρε τον ρόλο από τη Σνόου, με την οποία συνεργάστηκαν ως ηθοποιοί στη νέα ταινία τρόμου με τίτλο «X» του A24, που αναμένεται στους κινηματογράφους στο τέλος της εβδομάδας.



«Δεν μπορούσα να πιστέψω ότι η Σνόου με ήθελε στην ταινία» είπε ο Cudi. «Μου είχε μιλήσει για την ταινία ενώ ήμασταν στα γυρίσματα του "X", αλλά ποτέ δεν μου ζήτησε να συμμετάσχω. Νόμιζα ότι θα περιμένει να δει ποια αποδοχή θα έχει το θρίλερ» εξήγησε.



«Θα είναι φοβερή. Πραγματικά υπέροχο σενάριο» δήλωσε η Μπρίτανι Σνόου στο Variety.



«Παρακολουθούσα πολύ τον Ti West (σκηνοθέτη του X) κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων. Και νομίζω ότι κάτι που έμαθα από αυτόν και θα πάρω μαζί μου, είναι η ιδιαιτερότητα του να γνωρίζεις την πλοκή αυτού που θέλεις και να είσαι πραγματικά ισχυρός και ξεκάθαρος στις πεποιθήσεις σου γι' αυτό» ανέφερε.



«Μου αρέσει να τριγυρίζω στα γυρίσματα, αλλά είναι πολύ ωραία όταν ξέρεις ότι ο σκηνοθέτης σου έχει πλήρη έλεγχο σε αυτό ακριβώς που θέλει» τόνισε η ηθοποιός.



Στην ταινία «September 17th» μία γυναίκα με το όνομα Ρίλεϊ που παλεύει με προβλήματα διατροφής και της εικόνας του σώματος της και παίρνει εξιτήριο από κέντρο απεξάρτησης. Αργότερα, γνωρίζει έναν άντρα που ονομάζεται Ίθαν και προσπαθεί να διαχειριστεί τα όρια μεταξύ της άνευ όρων αγάπης και ενός νέου εθισμού.



Ο Kid Cudi έκανε μία σύντομη εμφάνιση πέρσι στην ταινία «Don’t Look Up» μαζί με την Αριάνα Γκράντε και στο «Bill And Ted Face The Music».



Είχε επίσης ρόλους στις ταινίες «Entourage» (2015) και «Need For Speed» (2014).