Ο Κρις Χέμσγουορθ αποσύρεται προσωρινά από την υποκριτική για λόγους υγείας

Ο Αυστραλός ηθοποιός Κρις Χέμσγουορθ ανακάλυψε ότι έχει αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου Αλτσχάιμερ λόγω κληρονομικών παραγόντων, γεγονός που τον οδήγησε να πάρει την απόφαση να σταματήσει για λίγο την υποκριτική.

Αν και μόλις 39 ετών, ανακάλυψε ότι το DNA του έχει ένα διπλό γονίδιο APOE4, που κληρονόμησε από τους γονείς του, και είναι δέκα φορές πιο πιθανό να αντιμετωπίσει μελλοντικά την εκφυλιστική νόσο.

Ο ηθοποιός υποβλήθηκε σε εξετάσεις στο πλαίσιο της σειράς ντοκιμαντέρ του Disney+, «Limitless» και το αποτέλεσμα επιβεβαίωσε τον «μεγαλύτερο φόβο του». Σε συνέντευξή του στο Vanity Fair, εξήγησε ότι πρόκειται για μια εξαιρετικά σπάνια περίπτωση που αντιμετωπίζει μόλις το 2-3% του πληθυσμού.

Μετά τη σοκαριστική διάγνωση, ο ηθοποιός άρχισε να «κλείνει» τις επαγγελματικές του εκκρεμότητες προκειμένου να πάρει χρόνο για να προσέξει τον εαυτό του και να αφοσιωθεί στη γυναίκα και τα παιδιά του.

«Όταν έχεις προδιάθεση για..οτιδήποτε, όλα έχουν να κάνουν με τη διαχείριση του ύπνου, του άγχους, τη διατροφή και τη φυσική σου κατάσταση. Πρέπει να φροντίσεις τον εαυτό σου όσο καλύτερα μπορείς», συμβούλεψε ο ίδιος το κοινό, εξηγώντας την απόφασή του να αποσυρθεί για λίγο καιρό από την υποκριτική.

Αφού ολοκλήρωσε τη διαφημιστική καμπάνια στις ΗΠΑ για τη νέα του σειρά ντοκυμαντέρ "Limitless", ο Κρις Χέμσγουορθ επέστρεψε στην Αυστραλία με τη σύζυγό του, Έλσα Πατάκη, προκειμένου να βρίσκεται δίπλα στα τρία τους παιδιά, Ίντια, Σάσα και Τρίσταν.

