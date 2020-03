Ο Κρίστιαν Μπέιλ στο «Thor: Love and Thunder»

Ο ηθοποιός Κρίστιαν Μπέιλ (Christian Bale) ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Marvel Cinematic Universe (MCU) και εντάχθηκε στο καστ των ηθοποιών της επερχόμενης ταινίας «Thor: Love and Thunder».



Αρχικά η είδηση είχε δημοσιευθεί στο Collider, αλλά πλέον η Τέσα Τόμσον (Tessa Thompson), η οποία θα παίξει στη νέα ταινία του Θορ το επιβεβαίωσε σε συνέντευξή της.



Μιλώντας στο ET Now η Τόμσον είπε ότι έχει διαβάσει το σενάριο και ότι ο Μπέιλ θα υποδυθεί τον «απόλυτο» κακό στην τέταρτη συνέχεια του Θορ.



Ο Τάικα Γουαϊτίτι (Taika Waititi), μετά το Όσκαρ για τον «Τζότζο», επιστρέφει για να γράψει και να σκηνοθετήσει την ταινία, στην οποία η Νάταλι Πόρτμαν (Natalie Portman) θα υποδυθεί τον θηλυκό Θορ έχοντας στο πλευρό της τον Κρις Χέμσγουορθ (Chris Hemsworth).



Πάντως δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μπέιλ θα παίξει τον κακό, καθώς έχει υποδυθεί τον ρόλο του Πάτρικ Μπέιτμαν στην ταινία «American Psycho» του 2000.



Τα γυρίσματα για το «Thor: Love and Thunder» θα ξεκινήσουν εντός του 2020 και αναμένεται να κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες στις 5 Νοεμβρίου του 2021.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ